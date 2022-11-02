Süper Ligin zirvesine Kargalar hakim

Aksa Süper Lig A Takımlarda 5. Haftada liderlik koltuğuna oturan MTG’nin ardından A2 MTG takımı ise 6. Haftaya lider başlayan Yenicami’nin yenilmesiyle liderlik koltuğuna oturdu

AKSA Süper Lig’de zirvenin adı Mağusa Türk Gücü. Mağusa’nın yeşil-sarılı temsilcisi hem A hem de A2 takımlarında zirveye yerleşti.Süper Ligde Mağusa Türk Gücü ligin 5.haftasında liderlik koltuğuna kurulurken, ligin 6.haftasında bu kez genç kargalar, kartaldan liderlik koltuğunu aldılar.Mağusa Türk Gücü’nde hem büyükler hem de gençler 6 haftanın sonunda 5’er galibiyet ve 1’er beraberlikle toplam 16’şar puan toplayarak bu sezonda da şampiyonluğun en güçlü adayı olduklarını ispatladılar.Her iki Mağusa ekibi ayni zamanda ligde en fazla gol atıp ve en iyi gol averajına sahip takım olma ünvanını da ellerinde bulunduruyorlar.