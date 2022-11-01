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Süper Ligin zirvesinde tek kayıp Yenicami’den

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Mağusa Türk Gücü’nün ayni puanla Değirmenlik takip ederken, haftayı beraberlikle kapatan Yenicami liderin 2 puan gerisine düştü

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Süper Ligin zirvesinde tek kayıp Yenicami’den
Aksa Süper Ligin 6. Haftası geçtiğimiz hafta sonu oynanan 8 maçla tamamlanırken Mağusa Türk Gücü averajla liderliğini sürdürdü.
Mağusa Türk Gücü’nün ayni puanla Değirmenlik takip ederken, haftayı beraberlikle kapatan Yenicami liderin 2 puan gerisine düştü.
Aksa Süper Ligin 6. Haftasında oynanan 8 maçta kale ağları 21 kez havalanırken 2,5 gol ortalamasının üzerine çıkıldı. Oynanan tüm çalarda gol atılırken sadece bir maç beraberlikle tamamlandı. Zirvedeki iki takım deplasmanda tek golle galip gelirken, 5 maçı ise ev sahibi takımlar kazandı.
Ligin 6. Haftasında en farklı galibiyeti Doğan Türk Birliği konuk ettiği Göçmenköy’ü 7-0 mağlup ederek alırken üst üste 3. Galibiyetine de imza atmış oldu.
Ligde 4 takım henüz mağlubiyetle tanışmazken, ligde galibiyeti olmayan ve sadece bir beraberliği bulunan Hamitköy ligin dibinde bulunuyor.
Süper Ligin 6. Haftasında Doğan Türk Birliği’nden BillyMicheal hat-trick yaparak haftayı kapatırken, Cihangir’den Muhittin ile Doğan Türk Birliği’nden Tansel ise ikişer golle haftayı tamamladılar. 
Oynanan 8 maçta sadece Cihangir – Merit A. Yeşilova maçında Yeşilova futbolcusu Ömer kırmızı kartla oyun dışında kalırken, Çetinkaya – Miracle Değirmenlik maçı ise kartsız tamamlandı.
 
Gol krallığı:
7 Gol:Mashumba (CB Gençlik Gücü),
6 Gol:Şenol (MTG)
5 GOL:Felix (K.Kaymaklı) H.Deynekli (M. Değirmenlik ), Muhittin (Cihangir)
 

Haftanın Takımı: Cihangir
Süper Ligin geride kalan 6 haftası sonunda henüz mağlup olmayan takımlardan olan Cihangir konuk ettiği Merit A. Yeşilova’yı net bir skorla mağlup ederken, takım olarak iyi bir mücadele ortaya koyarak, çıkışını sürdürdü.
 
Haftanın futbolcusu: Hüseyin Deynekli( Miracle Değirmenlik)
Çetinkaya ile Miracle Değirmenlik arasındaki zorlu karşılaşmada takımına galibiyeti getiren golü atan Hüseyin Deynekli, son haftalardaki iyi performansını bu haftada devam ettirerek haftanın futbolcusu oldu.
 
Haftanın teknik adamı: Turan Altay(Doğan Türk Birliği)
Sezona kötü başlayan ve ilk 3 haftada puan alamayan Doğan Türk Birliği’nin tecrübeli teknik adamı yılmadan çalışarak son üç haftadır farklı galibiyetlerle tırmanışınısürdüren takımının mimarı olarak haftanın teknik adamı olmayı hak ediyor.
 
Haftanın hakemi: Şakir Azizoğlu
Haftanın zorluk derecesi yüksek maçlarından biri olan C.B. Gençlik Gücü – Gönyeli maçının orta hakemliğini yapan genç hakemlerimizden Şakir Azizoğlu, maçın skoruna etki edecek düdükler çalmayarak ve oyunun devamlılığına katkı koyarak iyi bir maç yönetti. Ayrıca geçtiğimiz haftalara göre daha az kart göstererek maçı tamamlaması artı bir puandı.
 
Haftanın kare ası:
Hasan (CB Gençlik Gücü), Aziz (Lefke), Tansel (Doğan T. Birliği), Debuoto (Mesarya)
 
Haftanın Onbiri:
Mehmet Özeralp(Mesarya), Mehmet Kaygısız(K.Kaymaklı), Adil Uçar (M.Değirmenlik), Sinan (Mesarya), Uğur (MTG), Mehmet Çavuş(Yenicami), Sercan(Cihangir), Mehmet Erol(MTG), Semih(M. Değirmenlik), BillyMicheal(Doğan T. Birliği), Muhittin(Cihangir)
 
Aksa Süper Lig 6. hafta maç sonuçları
Çetinkaya-Miracle Değirmenlik: 0 – 1
Doğan T.Birliği-Göçmenköy: 7 – 0
K.Kaymaklı-MağusaT.Gücü: 0 – 1
Lefke-Türk Ocağı: 2 – 0
Cihangir-MeritA.Yeşilova: 3 – 0
Yonpaş Dumlupınar-Yenicami: 1 – 1
Mesarya-Hamitköy: 2 – 0
ChinaB.G.Gücü-Gönyeli: 3 – 0
 
AKSA Süper Lig Puan Tablosu

 
O G B M A Y AV P
1. Mağusa Türk Gücü 6 5 1 0 17 3 14 16
2. Miracle Değirmenlik SK 6 5 1 0 12 3 9 16
3. Yenicami AK 6 4 2 0 16 6 10 14
4. Cihangir GSK 6 3 3 0 10 3 7 12
5. Mesarya SK 6 3 2 1 6 3 3 11
6. Yonpaş Dumlupınar TSK 6 3 2 1 6 4 2 11
7. Lefke TSK 6 3 1 2 7 7 0 10
8. Doğan Türk Birliği 6 3 0 3 14 7 7 9
9. Küçük Kaymaklı TSK 6 2 1 3 9 11 -2 7
10. ChinaBazaar Gençlik Gücü TSK 6 2 0 4 12 14 -2 6
11. Türk Ocağı Limasol 6 2 0 4 8 10 -2 6
12. Göçmenköy İYSK 6 1 2 3 6 13 -7 5
13. Çetinkaya TSK 6 1 1 4 5 13 -8 4
14. Merit Alsancak Yeşilova SK 6 1 1 4 5 14 -9 4
15. Gönyeli SK 6 1 0 5 5 19 -14 3
16. Hamitköy ŞHSK 6 0 1 5 4 12 -8 1
 
 
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