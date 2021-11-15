Süper Ligin zirvesi hata yapmadı

AKSA Süper Ligin alt sıralarında kazanan tek takım Hamitköy olurken, diğer 4 takım haftayı kazanamadan tamamladılar. Binatlı ile Yenicami berabere kaldılar. Baf Ülkü Yurdu ile Girne Halk Evi dipte kaldılar
AKSA Süper Lig Gol Krallığı yarışında haftayı boş geçmesine rağmen Mishali 10 golle önde giderken, onu Kossi 8, Emre 7 golle takip ediyor
Haftanın Takımı: Gönyeli
İstikrarlı gidişini sürdüren Gönyeli, Mesarya gibi güçlü bir rakip karşısında yaklaşık 50 dakika 10 kişi oynamasına rağmen 2 – 0 galip gelerek liderliğini sürdürdü
Haftanın Yıldızı: Mert Ateş (Hamitköy)
Hamitköy’ün genç yıldızlarından Mert Ateş, Baf Ülkü Yurdu karşısında sağ bek ve ön liberodaki başarılı futbolunu, 1 gol ve 1 de penaltı yaptırarak süsledi
Haftanın Teknik Direktörü: Toygar Davulcu (Lefke)
İstikrarlı gidişini sürdüren Lefke’nin başarılı teknik direktörü Toygar Davulcu, bire bir rakipleri Cihangir ile deplasmanda oynadıkları maça takımını iyi hazırlayıp maçta iyi yönetirken, alınan önemli galibiyetin mimarı oldu
Haftanın Hakemi: Kerem Eran (Gönyeli – Mesarya)
Kerem Eran haftanın en zorlu maçlarından olan Gönyeli – Mesarya maçında başarılı bir yönetim sergilerken, verdiği kırmızı kart kararı da doğruydu
Haftanın Kare Ası
Mehmet (Lefke)
Bilal (TOL)
Vakkas (MAY)
Sylla (Gönyeli)
Haftanın On Biri
Kemal (Gönyeli)
Gökhan (MAY)
Armstrong (Lefke)
İbrahim Güler (Hamitköy)
Eyüp (MAY)
Mehmet Gürlü (MTG)
İbrahim Kaba (Hamitköy)
Semih (Lefke)
Doğukan (TOL)
Kossi (MTG)
Herman (Lefke)
AKSA Süper Ligi’nde 9. hafta maç sonuçları
AKSA SÜPER LİG
Doğan T. Birliği – K. Kaymaklı, 0 – 0
Binatlı – Yenicami: 1 – 1
Cihangir – Lefke, 0 – 1
Göçmenköy – Merit A. Yeşilova 1 – 2
Gönyeli – Mesarya, 2 – 0
Girne H. Evi – Mağusa T. Gücü 1 – 4
Hamitköy – Baf Ülkü Yurdu 2 – 0
Dumlupınar – Türk Ocağı 0 – 1
AKSA Süper Lig Puan Tablosu
|O
|G
|B
|M
|A
|Y
|AV
|P
|1.
|Gönyeli SK
|9
|6
|2
|1
|13
|6
|7
|20
|2.
|Merit Alsancak Yeşilova SK
|9
|5
|4
|0
|24
|14
|10
|19
|3.
|Lefke TSK
|9
|5
|3
|1
|14
|10
|4
|18
|4.
|Mağusa Türk Gücü
|9
|5
|1
|3
|24
|12
|12
|16
|5.
|Doğan Türk Birliği
|9
|4
|3
|2
|17
|11
|6
|15
|6.
|Cihangir GSK
|9
|4
|3
|2
|16
|11
|5
|15
|7.
|Küçük Kaymaklı TSK
|9
|4
|3
|2
|10
|5
|5
|15
|8.
|Yonpaş Dumlupınar TSK
|9
|4
|2
|3
|14
|12
|2
|14
|9.
|Mesarya SK
|9
|4
|1
|4
|8
|7
|1
|13
|10.
|Türk Ocağı Limasol
|9
|3
|3
|3
|10
|10
|0
|12
|11.
|Göçmenköy İYSK
|9
|3
|2
|4
|12
|15
|-3
|11
|12.
|Yenicami AK
|9
|1
|5
|3
|11
|12
|-1
|8
|13.
|Hamitköy ŞHSK
|9
|2
|2
|5
|10
|13
|-3
|8
|14.
|Binatlı YSK
|9
|1
|2
|6
|7
|19
|-12
|5
|15.
|Girne Halk Evi
|9
|1
|1
|7
|8
|24
|-16
|4
|16.
|Baf Ülkü Yurdu
|9
|0
|3
|6
|6
|23
|-17
|3