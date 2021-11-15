Süper Ligin zirvesi hata yapmadı

AKSA Süper Ligde 9. hafta tamamlanırken, şampiyonluk yarışı yapan Gönyeli, Merit Alsancak Yeşilova, Lefke ve Mağusa Türk Gücü haftayı kayıpsız tamamladılar

İstikrarlı gidişini sürdüren Gönyeli, Mesarya gibi güçlü bir rakip karşısında yaklaşık 50 dakika 10 kişi oynamasına rağmen 2 – 0 galip gelerek liderliğini sürdürdüHamitköy’ün genç yıldızlarından Mert Ateş, Baf Ülkü Yurdu karşısında sağ bek ve ön liberodaki başarılı futbolunu, 1 gol ve 1 de penaltı yaptırarak süslediİstikrarlı gidişini sürdüren Lefke’nin başarılı teknik direktörü Toygar Davulcu, bire bir rakipleri Cihangir ile deplasmanda oynadıkları maça takımını iyi hazırlayıp maçta iyi yönetirken, alınan önemli galibiyetin mimarı olduKerem Eran haftanın en zorlu maçlarından olan Gönyeli – Mesarya maçında başarılı bir yönetim sergilerken, verdiği kırmızı kart kararı da doğruyduMehmet (Lefke)Bilal (TOL)Vakkas (MAY)Sylla (Gönyeli)Kemal (Gönyeli)Gökhan (MAY)Armstrong (Lefke)İbrahim Güler (Hamitköy)Eyüp (MAY)Mehmet Gürlü (MTG)İbrahim Kaba (Hamitköy)Semih (Lefke)Doğukan (TOL)Kossi (MTG)Herman (Lefke)AKSA Süper Ligi’nde 9. hafta maç sonuçlarıAKSA SÜPER LİGDoğan T. Birliği – K. Kaymaklı, 0 – 0Binatlı – Yenicami: 1 – 1Cihangir – Lefke, 0 – 1Göçmenköy – Merit A. Yeşilova 1 – 2Gönyeli – Mesarya, 2 – 0Girne H. Evi – Mağusa T. Gücü 1 – 4Hamitköy – Baf Ülkü Yurdu 2 – 0Dumlupınar – Türk Ocağı 0 – 1