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Süper Ligin yeni lideri Galatasaray

Spor Toto Süper Lig'in 15. haftasında Galatasaray, İstanbulspor'u 2-1 mağlup ederek ligde liderliğe yükseldi

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Süper Ligin yeni lideri Galatasaray

Galatasaray, Süper Lig'in 15. haftasında İstanbulspor'u konuk etti. Sarı kırmızılılar sahadan 2-1 galip ayrıldı.

Galatasaray'ın golleri 15 ve 37. dakikalarda Bafetimbi Gomis'den geldi. İstanbulspor'un tek golünü 82. dakikada Mehmet Yeşil kaydetti.

Bu sonuçla sarı kırmızılılar, puanını 30'a çıkararak liderliğe yükseldi. Galibiyet hasreti 7 maça çıkan İstanbulspor haftayı 8 puanla kapattı.

Galatasaray'da sarı kart gören Lucas Torreira, Demir Grup Sivasspor karşılaşmasında cezalı duruma düştü.

Galatasaray ligin 16. haftasında Demir Grup Sivasspor ile deplasmanda karşılaşacak. İstanbulspor ise Kasımpaşa'yı konuk edecek.

TORREİRA CEZALI DURUMA DÜŞTÜ

Spor Toto Süper Lig'in 15. haftasında Galatasaray'ın evinde oynadığı İstanbulspor maçın öncesinde 4 futbolcu sarı kart ceza sınırında yer alıyordu.

Sarı-kırmızılılarda Kerem Aktürkoğlu, Sergio Oliveira, Sacha Boey ve Lucas Torreira ceza sınırında bulunan isimlerdi.

Mücadelenin 89. dakikasında oyundan çıkarken sarı kart gören Torreira, 16. haftada deplasmanda oynanacak Sivasspor maçında cezalı duruma düştü.

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