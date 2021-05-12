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Süper Lig’in en çok gol atan yerli futbolcusu: Adem Büyük

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Yeni Malatyaspor’un golcü futbolcusu Adem Büyük, gol sayısını 16’ya çıkarırken Süper Lig'in en çok gol atan yerli oyuncusu konumunda bulunuyor

Süper Lig’in en çok gol atan yerli futbolcusu: Adem Büyük
Süper Lig’in 41. haftasında Yeni Malatyaspor, sahasında Hatayspor’la 1-1 berabere kaldı. Karşılaşmada 64. dakikasında meşin yuvarlağı ağlarla buluşturan Adem Büyük, Süper Lig'deki gol sayısını 16’ya çıkardı.
33 yaşındaki futbolcu, geride kalan 41 haftada ligin en çok gol atan yerli futbolcusu konumunda bulunuyor. Adem Büyük, 16 golün 9'unu penaltıdan kaydetti.
 
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