Süper Lig’in diğer yolcusu bekleniyor

Birinci lig lideri Çetinkaya, konuk ettiği Esentepe’yi farklı mağlup ederek bir yıl aradan sonra yeniden Süper Lig’e geri dönerken, takipçisi China B. Gençlik Gücü ise Düzkaya deplasmanından tek gollü galibiyetle dönerek Süper Lig için gün saymaya başladı.
Süper Lig iddiası ile ikinci devreye başlayan ve arka arkaya aldığı galibiyetlerle zirveye yaklaşan Miracle Değirmenlik bu hafta konuk ettiği Y.Boğaziçi karşısında çok farklı bir mağlubiyet alarak doğrudan Süper Lig’e yükselme şansını azalttı. Y.Boğaziçi ise 6 hafta sonra galip gelerek rahat bir nefes aldı.
Play-off hattının güçlü ekibi Gençler Birliği, konuk ettiği Dörtyol’u farklı mağlup ederek yerini sağlamlaştırarak süper lig iddiasını ortaya koydu. Dörtyol ise düşüşünü sürdürdü.
Bir başka play-off hattı takımı Karşıyaka ise konuk olduğu play-out hattı ekibi İncirli’yi mağlup ederek play-off oynamayı garantiledi. İncirli ise Bağcıl ile arayı açma şansını kaçırdı.
Play-out hattının iki takımı arasındaki karşılaşmada ev sahibi Maraş, rakibi B.Bağcıl’ı farklı mağlup ederek rahat bir nefes aldı. Bağcıl ise ligde kalma şansını azaltmaya devam etti.
Play-out hattındaki Yalova ise konuk ettiği ligin dibine demir atan Çanakkale’yi farklı mağlup ederek Çanakkale’yi BTM1. Lig’e uğurladı. Yalova bu galibiyetle çıkışını sürdürerek play-out maçları öncesi avantajı elde etti.
Aksa 1. Lig’in 28. Haftasında oynanan 8 maçın beşini ev sahipleri 3 maçı ise deplasman takımları kazanırken bu hafta beraberlik çıkmadı. Oynanan maçlarda kale ağları 29 kez havalanarak 3,5 gol ortalamasının üzerine çıkıldı.
Gol krallığı yarışında ilk sırada yer alan Berkant haftayı da sessiz kapatarak 24 golde kalırken, takipçisi İbrahim de cezası nedeniyle oynamadığı için 22 golde kaldı. Zirvenin takipçisi İlyas ise bir gol atarak gol sayısını 19’a yükseltti.
Haftanın takımı: Yeniboğaziçi
Süper Lig hedefi olan Değirmenlik’i evinde farklı mağlup ederek büyük bir sürprize imza atan Yeniboğaziçi haftanın takımı olmayı hak etti.
Haftanın futbolcusu: Arda (Çetinkaya)
Çetinkaya’ya sezonun devre arasında gelen ve kısa zamanda uyum sağlayarak forvet hattında golcülüğü ile büyük katkı koyan Arda, bu hafta yaptığı hat-trick ile takımının galibiyetinde önemli pay sahibi oldu
Haftanın teknik direktörü: İzzet Kaçmaz(Maraş)
Play-out hattının önemli maçında konuk ettiği B.Bağcıl’ı mağlup etmeyi başaran Maraş’ta teknik direktör İzzet Kaçmaz zorlu maçta takımını iyi motive ederek ve yerinde hamlelerle galibiyette önemli pay sahibi oldu.
Haftanın Hakemi: Serkan Şimşek(Düzkaya – C.B. Gençlik Gücü)
Haftanın zorlu maçında tecrübeli orta hakem çaldığı düdükler ve oyunun gerginleşmesine izin vermeyerek iyi bir maç çıkardı.
Haftanın Kareası:
Emre Nalbant(G.Gücü), Cemil Awwad(Y.Boğaziçi), Ahmet Kara (Gençler Birliği), Sezer Tokbaş (Karşıyaka)
Haftanın Onbiri:
Mustafa Dağman(Karşıyaka), Emir (Gençler Birliği), Derviş(Yeni Boğaziçi), Mehmet(Karşıyaka), Recep(Çetinkaya), Erin(G.Gücü), Mustafa Kemal(Çetinkaya), Cemil (Yeni Boğaziçi), Mustafa İnanç(Maraş) Arda (Çetinkaya), Mehmet Kum(Yalova)
AKSA 1. Lig 28. Hafta sonuçları
Çetinkaya-Esentepe: 4 – 1
M.Değirmenlik-Yeniboğaziçi: 1 – 5
Maraş-Bostancı Bağcıl : 3 – 1
Yalova-Çanakkale: 5 – 1
Mormenekşe-Görneç: 1 – 0
G.Birliği-SFC Dörtyol: 4 – 0
İncirli-Karşıyaka: 0 – 2
Düzkaya-ChinaB.G.Gücü: 0 – 1
AKSA 1.Lig Puan Tablosu
|O
|G
|B
|M
|A
|Y
|AV
|P
|1.
|Çetinkaya TSK
|28
|20
|4
|4
|77
|25
|52
|64
|2.
|China Bazaar Gençlik Gücü
|28
|19
|3
|6
|59
|27
|32
|60
|3.
|Miracle Değirmenlik SK
|28
|17
|3
|8
|52
|40
|12
|54
|4.
|L. Gençler Birliği SK
|28
|16
|5
|7
|39
|27
|12
|53
|5.
|Karşıyaka ASK
|28
|14
|8
|6
|56
|32
|24
|50
|6.
|SFC Dörtyol SK
|28
|12
|7
|9
|63
|46
|17
|43
|7.
|Esentepe KKSK
|28
|12
|7
|9
|52
|42
|10
|43
|8.
|Yeniboğaziçi DSK
|28
|9
|11
|8
|41
|38
|3
|38
|9.
|Düzkaya KOSK
|28
|10
|8
|10
|35
|37
|-2
|38
|10.
|Mormenekşe GBSK
|28
|9
|11
|8
|30
|37
|-7
|38
|11.
|Maraş GSK
|28
|9
|6
|13
|39
|53
|-14
|33
|12.
|Yalova SK
|28
|8
|8
|12
|40
|49
|-9
|32
|13.
|İncirli SK
|28
|8
|6
|14
|32
|51
|-19
|30
|14.
|Bostancı Bağcıl SK
|28
|5
|6
|17
|24
|47
|-23
|21
|15.
|Çanakkale TSK
|28
|3
|4
|21
|43
|80
|-37
|13
|16.
|Görneç KSK
|28
|2
|5
|21
|19
|70
|-51
|11
Aksa 1. Lig 29. Hafta maç programı:
Çanakkale – Gençler Birliği
Görneç – Düzkaya
Esentepe – Miracle Değirmenlik
Yeniboğaziçi – Mormenekşe
B.Bağcıl – Çetinkaya
Dörtyol – İncirli
Karşıyaka – Maraş
China B. Gençlik Gücü - Yalova