Süper Lig’in diğer yolcusu bekleniyor

Aksa 1. Lig’in 28. Haftası geçtiğimiz cumartesi günü oynanan maçlarla tamamlanırken, Süper Lig’e ilk terfiyi Çetinkaya takımı aldı. Süper Lig’in İkinci yolcusu ve play-off takımları ise bu hafta belli olacak gibi

Aksa 1. Lig’in 28. Haftası geçtiğimiz cumartesi günü oynanan maçlarla tamamlanırken, Süper Lig’e ilk terfiyi Çetinkaya takımı aldı. Süper Lig’in İkinci yolcusu ve play-off takımları ise bu hafta belli olacak gibi.Birinci lig lideri Çetinkaya, konuk ettiği Esentepe’yi farklı mağlup ederek bir yıl aradan sonra yeniden Süper Lig’e geri dönerken, takipçisi China B. Gençlik Gücü ise Düzkaya deplasmanından tek gollü galibiyetle dönerek Süper Lig için gün saymaya başladı.Süper Lig iddiası ile ikinci devreye başlayan ve arka arkaya aldığı galibiyetlerle zirveye yaklaşan Miracle Değirmenlik bu hafta konuk ettiği Y.Boğaziçi karşısında çok farklı bir mağlubiyet alarak doğrudan Süper Lig’e yükselme şansını azalttı. Y.Boğaziçi ise 6 hafta sonra galip gelerek rahat bir nefes aldı.Play-off hattının güçlü ekibi Gençler Birliği, konuk ettiği Dörtyol’u farklı mağlup ederek yerini sağlamlaştırarak süper lig iddiasını ortaya koydu. Dörtyol ise düşüşünü sürdürdü.Bir başka play-off hattı takımı Karşıyaka ise konuk olduğu play-out hattı ekibi İncirli’yi mağlup ederek play-off oynamayı garantiledi. İncirli ise Bağcıl ile arayı açma şansını kaçırdı.Play-out hattının iki takımı arasındaki karşılaşmada ev sahibi Maraş, rakibi B.Bağcıl’ı farklı mağlup ederek rahat bir nefes aldı. Bağcıl ise ligde kalma şansını azaltmaya devam etti.Play-out hattındaki Yalova ise konuk ettiği ligin dibine demir atan Çanakkale’yi farklı mağlup ederek Çanakkale’yi BTM1. Lig’e uğurladı. Yalova bu galibiyetle çıkışını sürdürerek play-out maçları öncesi avantajı elde etti.Aksa 1. Lig’in 28. Haftasında oynanan 8 maçın beşini ev sahipleri 3 maçı ise deplasman takımları kazanırken bu hafta beraberlik çıkmadı. Oynanan maçlarda kale ağları 29 kez havalanarak 3,5 gol ortalamasının üzerine çıkıldı.Gol krallığı yarışında ilk sırada yer alan Berkant haftayı da sessiz kapatarak 24 golde kalırken, takipçisi İbrahim de cezası nedeniyle oynamadığı için 22 golde kaldı. Zirvenin takipçisi İlyas ise bir gol atarak gol sayısını 19’a yükseltti.Çetinkaya-Esentepe: 4 – 1M.Değirmenlik-Yeniboğaziçi: 1 – 5Maraş-Bostancı Bağcıl : 3 – 1Yalova-Çanakkale: 5 – 1Mormenekşe-Görneç: 1 – 0G.Birliği-SFC Dörtyol: 4 – 0İncirli-Karşıyaka: 0 – 2Düzkaya-ChinaB.G.Gücü: 0 – 1Çanakkale – Gençler BirliğiGörneç – DüzkayaEsentepe – Miracle DeğirmenlikYeniboğaziçi – MormenekşeB.Bağcıl – ÇetinkayaDörtyol – İncirliKarşıyaka – MaraşChina B. Gençlik Gücü - Yalova