Süper Lig’e son bilet sahibini buluyor

TFF 1. Lig'den Süper Lig'e yükselecek 3. takımın belli olacağı play-off finalinde iki İzmir temsilcisi Altınordu ile Altay, bugün İstanbul'da karşılaşacak.

Atatürk Olimpiyat Stadı'ndaki müsabaka saat 20.00'de başlayacak. Final karşılaşması TRT SPOR'dan yayınlanacak.

Adana Demirspor ve GZT Giresunspor'un doğrudan Süper Lig vizesi aldığı ligde, üst lige yükselecek üçüncü ve son ekip İzmir takımlarından biri olacak.

Sezonu beşinci sırada bitiren Altay, play-off yarı finalinde İstanbulspor'u 3-2 ve 1-0 yenerek adını finale yazdırdı. Ligi 6. tamamlayan Altınordu ise ilk maçta 1-0 mağlup ettiği YılportSamsunspor'la rövanşta 2-2 berabere kalarak finale yükseldi.

Bu sezon iki takım arasındaki iki müsabakayı Altınordu 2-1 ve 3-1'lik skorlarla kazandı.

Final müsabakasını protokol tribünündeki her iki takımdan yirmişer kişinin yanı sıra 250'şer izleyici de takip edebilecek.

SÜPER LİG'E YÜKSELECEK SON TAKIM İZMİR DERBİSİYLE BELLİ OLACAK

TFF 1. Lig'den Süper Lig'e yükselecek son takımın belli olacağı play-off final maçında mücadele edecek iki İzmir ekibinden Altınordu 1969-1970, Altay ise 2002-2003 sezonundan bu yana mücadelelerini Süper Lig'den uzak sürdürüyor.

Süper Lig'e 1969-1970 sezonunda veda ettikten sonra bir daha dönemeyen Altınordu, ilk kez mücadele ettiği play-off'ta finale yükselmeyi başardı. İzmir temsilcisi, 1965-1966'da Macar teknik direktör IgnaceMolnar yönetiminde o dönemki adıyla 2. Lig'den 1. Lig'e çıkmıştı.

Altınordu'yu TFF 3. Lig ve 2. Lig'de şampiyon yapan ve aralıksız 9 yıldır takımın başında olan teknik direktör Hüseyin Eroğlu, yarın takımının galip gelmesi halinde ilk kez bir takımı Süper Lig'e taşıyacak.

ALTAY, 18 YIL SONRA SÜPER LİG'E DÖNME PEŞİNDE

2002-2003'te Süper Lig'e veda ettikten sonra TFF 3. Lig'e kadar gerilemesine rağmen tekrar TFF 1. Lig'e çıkan Altay, yarın play-off'taki şanssızlığını kırmak için mücadele edecek.

Süper Lig için daha önce 5 kez play-off oynayan ve 2 defa finalde kaybeden Altay, tek devreli lig usulüyle oynanan 2009-2010'da da son maçta Süper Lig vizesi alamamıştı.

Siyah-beyazlı ekip, daha önce 3 kez 1983-1984'te Coşkun Süer, 1990-1991'de Behiç Funda ve 2001-2002'de Reha Kapsal yönetiminde Süper Lig'e çıktı.

Daha önce 2012-2013 sezonunda Çaykur Rizespor'u Süper Lig'e çıkaran Altay Teknik Direktörü Mustafa Denizli, ilk 3 takımın Süper Lig vizesi aldığı ve play-off sisteminin olmadığı 2003-2004'te Manisaspor'la ligi 4. sırada bitirmişti. Tecrübeli teknik direktör 2016-2017'deki play-off finalinde Eskişehirspor'un başında bir diğer İzmir temsilcisi Göztepe'ye penaltı atışları sonucunda yenilerek Süper Lig'e yükselemedi.

