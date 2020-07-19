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Süper Lige son bilet aranacak

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Süper Lige son bilet aranacak
19 Temmuz 2020 Pazar 23:22

Kıbrıs Türk Futbol Federasyonu (KTFF) tarafından organize edilen K-Pet 1.Lig'de 30. ve son hafta maçları oynanırken normal sezon tamamlandı.

K-Pet 1.Lig'de son hafta maçları sonunda gözler K-PET Süper Lige yükselecek 3. Takımın belirleneceği play off maçlarına çevrilecek. Girne Halk Evi, Esentepe, Gençler Birliği ve Yalova play off maçları oynayacaklar.Girne Halk Evi, play off maçlarına 6 puanlık büyük avantajla başlayacak.

Takımların play off maçlarına başlayacakları puanlar ve ilk maçların eşleşmeleri şöyle:

  1. Girne Halk Evi, 31 puan
  2. Esentepe, 25 puan
  3. Gençler Birliği, 25 puan
  4. Yalova, 24 puan

Girne Halk Evi – Gençler Birliği

Esentepe – Yalova 

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