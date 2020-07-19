Süper Lige son bilet aranacak

"Doğal kaynaklar konusunda Cumhurbaşkanının da Dışişleri Bakanı’nın da görev ve yetkisi vardır, her ikisi de muhataptır. Dışişleri Bakanları doğrudan aynı masaya oturup müzakere edemeyecekse bile dolaylı görüşmelerle ve aracılar kanalıyla daha başka konularda müzakere yürüttüğümüz bilinmektedir.”