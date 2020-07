Süper Lige son bilet aranacak

Kıbrıs Türk Futbol Federasyonu (KTFF) tarafından organize edilen K-Pet 1.Lig'de 30. ve son hafta maçları oynanırken normal sezon tamamlandı.

K-Pet 1.Lig'de son hafta maçları sonunda gözler K-PET Süper Lige yükselecek 3. Takımın belirleneceği play off maçlarına çevrilecek. Girne Halk Evi, Esentepe, Gençler Birliği ve Yalova play off maçları oynayacaklar.Girne Halk Evi, play off maçlarına 6 puanlık büyük avantajla başlayacak.

Takımların play off maçlarına başlayacakları puanlar ve ilk maçların eşleşmeleri şöyle:

Girne Halk Evi, 31 puan Esentepe, 25 puan Gençler Birliği, 25 puan Yalova, 24 puan

Girne Halk Evi – Gençler Birliği

Esentepe – Yalova