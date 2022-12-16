Süper Lig’de zorlu pazar

Aksa futbol liglerinde ilk devrenin sonuna doğru ilerlerken 13. Hafta karşılaşmaları bugün ve yarın oynanacak.
Aksa Süper Lig’de bugün alt sıraları ilgilendiren Gönyeli ile Göçmenköy Gönyeli Stadı’nda kozlarını paylaşacaklar.Karşılaşmayı Osman Özpaşa yönetecek.
Lider Mağusa Türk Gücü ligin dibine demir atan Hamitköy ile yarın Gazimağusa Dr.Fazıl Küçük Stadı’nda karşılaşacak.
Yarının bir diğer önemli maçı ise zirve takibinde olan Miracle Değirmenlik ile Yenicami takımları Değirmenlik Stadı’nda karşı karşıya gelecekler.
BİRİNCİ LİG’İN LİDERİ ZOR VİRAJDA
Aksa 1. Lig’de lider konumda olan Miracle Karşıyaka takımı bugün play-off oynama hedefinde olan zorlu Esentepe deplasmanına konuk olacak.
Ligde bu hata yine bir Güzelyurt derbisi oynanacak. İki Güzelyurt takımı olan Yalova ile Binatlı takımları kozlarını yarın Bostancı Tahsin Mertekçi Stadı’nda paylaşacaklar.
AKSA SÜPER LİG
17 Aralık 2022, Cumartesi
14.00 Gönyeli Stadı’nda Gönyeli-Göçmenköy (Osman Özpaşa)
14.00 Lefkoşa Atatürk Stadı’nda China B.G.Gücü-Mesarya (Fehim Dayı)
14.00 K.Kaymaklı Şht.Hüseyin Ruso Stadı’nda K.Kaymaklı-Yonpaş Dumlupınar (Utku Hamamcıoğlu)
14.00 Lefke 16 Ağustos Stadı’nda Lefke-Doğan T.Birliği (Kerem Eran)
18 Aralık 2022, Pazar
14.00 Değirmenlik Sadık Cemil Stadı’nda Miracle Değirmenlik-Yenicami (Emre Öztaşlı)
14.00 Girne 20 Temmuz Mete Adanır Stadı’nda Türk Ocağı-Merit A.Yeşilova (Ali Özer)
14.00 Gazimağusa Dr.Fazıl Küçük Stadı’nda Mağusa T.Gücü-Hamitköy (Hakan Ünal)
14.00 Lefkoşa Atatürk Stadı’nda Çetinkaya-Cihangir (Mehmet Sezener)
AKSA 1.LİG
17 ARALIK 2022, CUMARTESİ
14.00 Mormenekşe Cemal Balses Stadı’nda Mormenekşe-Dörtyol (Tufan Çerçioğlu)
14.00 Esentepe Erdal Barut Stadı’nda Esentepe-Miracle Karşıyaka (Hüseyin Eyyüpler)
14.00 Girne 20 Temmuz Mete Adanır Stadı’nda Girne Halk Evi-M. Hacıali Yılmazköy (Turgay Misk)
14.00 Güzelyurt Üner Berkalp Stadı’nda Baf Ülkü Yurdu-Yenierenköy (Hüseyin Özkan)
18 ARALIK 2022, PAZAR
14.00 İncirli Hüseyin Altıncıoğlu Stadı’nda İncirli-Yeniboğaziçi (Şakir Azizoğlu)
14.00 Bostancı Tahsin Mertekçi Stadı’nda Yalova-Binatlı (Zekai Töre)
14.00 Maraş Necip Halil Kartal Stadı’nda Ünimar Maraş-Pera Gençler Birliği (Evren Karademir)
14.00 Lapta Şht. Şevket Kadir Stadı’nda Lapta-Düzkaya (Mustafa Öztugay)
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