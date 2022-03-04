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Süper Lig’de zorlu Pazar

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Süper Lig’de Pazar günü birbirinden zor maçlar oynanacak. Play-out hattı içinde bulunan takımların oynayacağı maçların sonuçları merakla bekleniyor

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Süper Lig’de zorlu Pazar
Aksa Süper Ligi’nin 21. Haftası bugün ve yarın oynanacak birbirinden çekişmeli karşılaşmalarla tamamlanacak.
Süper Lig lideri Mağusa Türk Gücü bugün ligde orta sıralarda bulunan K.Kaymaklı’yı konuk edecek. Günün bir diğer önemli maçı ise play-out hattından uzaklaşmak isteyen Yenicami ile ligde rahat konumdaki Türk Ocağı arasında oynanacak.
Süper Lig’de Pazar günü ise birbirinden zor maçlar oynanacak. Play-out hattı içinde bulunan takımların oynayacağı maçların sonuçları merakla bekleniyor. Yarın Doğan Türk Birliği, play-out hattı içindeki Baf Ülkü Yurdu’nu konuk ederken, bir başka play-out hattı içindeki takım olan Hamitköy ise rahat konumdaki Göçmenköy’ü ağırlayacak. Aradığı çıkışı yakalayamayarak play-out hattında kalan Cihangir ise ikinci devrenin çıkıştaki takımı Yonpaş Dumlupınar’ı konuk edecek. Düşme hattında bulunan Binatlı ise bölge derbisinde Lefke’yiGüzelyurt Üner Berkalp Stadı’nda ağırlayacak.
 
Aksa Süper Lig 21. Hafta maç programı ve hakemleri:
BUGÜN
14.00 Lefkoşa Atatürk Stadı’nda Yenicami-Türk Ocağı (Serhan Şimşek)
14.00 GazimağusaDr.Fazıl Küçük Stadı’nda MağusaT.Gücü-K.Kaymaklı (Turgay Misk)
14.00 Gönyeli Stadı’nda Gönyeli-MeritA.Yeşilova (Kerem Eran)
14.00 Girne 20 Temmuz Mete Adanır Stadı’nda Girne H.Evi-Mesarya (İsfendiyar Açıksöz)
6 MART 2022 – PAZAR
14.00 Girne 20 Temmuz Mete Adanır Stadı’nda Doğan T.Birliği-BafÜ.Yurdu (Zekai Töre)
14.00 Hamitköy Esat Erdoğmuş Stadı’nda Hamitköy-Göçmenköy (Osman Özpaşa)
14.00 Güzelyurt Üner Berkalp Stadı’nda Binatlı-Lefke (Ali Özer)
14.00 Cihangir Stadı’nda Cihangir-Yonpaş Dumlupınar (Mustafa Öztugay)
 
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