Süper Lig’de zorlu Pazar

Aksa Süper Lig’de bugün orta sıralar ve alt sıraları ilgilendiren karşılaşmaların oynanacak. Yarın ise ligin zirvesini ilgilendiren önemli karşılaşmalar oynanacak

Aksa Süper Lig’in 17. Haftası bugün oynanacak olan dört karşılaşmayla başlıyor.

Bugün orta sıralar ve alt sıraları ilgilendiren karşılaşmaların oynanacağı süper Lig’de yarın ise ligin zirvesini ilgilendiren önemli karşılaşmalar oynanacak.

Aksa Süper Lig’de devre arasında Türk Ocağı ile bağlarını kopararak Mesarya’ya transfer olan Ertaç, Remzi, Bilal ve Candy eski takımları Türk Ocağı’na karşı oynayacak olmaları nedeniyle günün en önemli maçı konumunda.

Diğer önemli karşılama ise K.Kaymaklı ile Lefke arasında oynanacak. Her iki takımında üst sıraları hedeflemesi nedeniyle zorlu bir maç olması bekleniyor.

Aksa Süper Lig’de yarın ise haftanın en önemli maçında lider Mağusa Türk Gücü takipçilerinden Merit A. Yeşilova’yı konuk edecek. Bol gollü geçen ve 3-3 biten ilk maç gibi yine gollü bir maç olacağı düşünülüyor.

Zirve hesapları yapan Doğan Türk Birliği ise alt sıralardan uzaklaşmak isteyen Hamitköy ile Girne 20 Temmuz Stadı’nda zorlu bir maça çıkacak.

Yine alt sırlardan uzaklaşmak isteyen takımlardan olan Yenicami ise düşme potası içinden çıkarak play-out hattına girmek isteyen Baf Ülkü Yurdu ile Lefkoşa Atatürk Stadı’nda karşı karşıya gelecek.



AKSA SÜPER LİG

BUGÜN

14.00 Paşaköy 100.Yıl Stadı’nda Mesarya-Türk Ocağı (Serhan Şimşek)

14.00 Güzelyurt Üner Berkalp Stadı’nda Binatlı-Göçmenköy (Utku Hamamcıoğlu)

14.00 Lefkoşa Şht.HüseyinRuso Stadı’nda K.Kaymaklı-Lefke (Evren Karademir)

14.00 Girne 20 Temmuz Mete Adanır Stadı’nda Girne H.Evi-Yonpaş Dumlupınar (Hüseyin Özkan)

6 ŞUBAT 2022 – PAZAR

14.00 Girne 20 Temmuz Mete Adanır Stadı’nda Doğan T.Birliği-Hamitköy (Hüseyin Eyyupler)

14.00 Gönyeli Stadı’nda Gönyeli-Cihangir (Fehim Dayı)

14.00 Lefkoşa Atatürk Stadı’nda Yenicami-BafÜ.Yurdu (Turgay Misk)

14.00 GazimağusaDr.Fazıl Küçük Stadı’nda MağusaT.Gücü-MeritA.Yeşilova (Kerem Eran)

