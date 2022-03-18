Süper Lig’de zor Pazar

Süper Lig’de play-out hattı ile düşme potasını ilgilendiren karşılaşmalar Pazar günü oynanacak. Play-out hattı içindeki Cihangir ile Baf Ülkü Yurdu maçı ile düşme potasındaki Binatlı – K.Kaymaklı maçlarının sonuçları merakla bekleniyor

Aksa Süper Lig’de 23. Hafta maçları bugün ve yarın oynanacak maçlarla tamamlanacak.

Süper Lig lideri Mağusa Türk Gücü’nün Pazar günü konuk edeceği Türk Ocağı karşılaşmasının hakemliğini Mustafa Öztuğayyapacak.

Haftanın en zorlu maçlarından biri olacak olan play-out hattındaki Cihangir – Baf Ülkü Yurdu maçını ise Turgay Misk yönetecek.

Alt sıraları ilgilendiren bir diğer önemli karşılaşma olan Binalı – K.Kaymaklı maçında ise orta hakem Şakir Azizoğlu olacak.

Ligde üst sıralarda bulunan iki takım Gönyeli ile Lefke kozları Gönyeli’de paylaşacaklar.

Aksa Süper Lig’de Haftanın maç programı ve maçları yönetecek hakemler şöyle:

19 MART 2022 – CUMARTESİ

14.00 Girne 20 Temmuz Mete Adanır Stadı’nda Girne H.Evi-Yenicami (Ferhat Tuna)

14.00 Hamitköy Esat Erdoğmuş Stadı’nda Hamitköy-MeritA.Yeşilova (Ali Özer)

14.00 Gönyeli Stadı’nda Gönyeli-Lefke (Serhan Şimşek)

20 MART 2022 – PAZAR

14.00 GazimağusaDr.Fazıl Küçük Stadı’nda MağusaT.Gücü-Türk Ocağı (Mustafa Öztugay)

14.00 Güzelyurt Üner Berkalp Stadı’nda Binatlı-K.Kaymaklı (Şakir Azizoğlu)

14.00 Cihangir Stadı’nda Cihangir-BafÜ.Yurdu (Turgay Misk)

14.00 Girne 20 Temmuz Mete Adanır Stadı’nda Doğan T.Birliği-Mesarya (Osman Özpaşa)

14.00 Lefkoşa Atatürk Stadı’nda Göçmenköy-Yonpaş Dumlupınar (Kerem Eran)

