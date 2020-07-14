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Süper Lig’de program değişti

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Süper Lig'de 33. hafta programı değişti. Başakşehir-Kayserispor ve Trabzonspor-Konyaspor maçları pazar gününe alındı. 2 maç cumartesi günü, 7 maç pazar günü oynanacak

Süper Lig’de program değişti
14 Temmuz 2020 Salı 23:11

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), Süper Lig'in 33. haftasında oynanacak maçların gün ve saatlerinde değişiklik yaptı. TFF'den yapılan açıklamaya göre 18 Temmuz Cumartesi günü 2, 19 Temmuz Pazar günü de 7 karşılaşma oynanacak.

Alınan karara göre tüm karşılaşmalar saat 21.00'de başlayacak.

Ligde 33. haftanın programı şöyle:

18 Temmuz Cumartesi:

21.00 Galatasaray-Göztepe

21.00 Gaziantep FK-Kasımpaşa

19 Temmuz Pazar:

21.00 Trabzonspor-İttifak Holding Konyaspor

21.00 Medipol Başakşehir-Hes Kablo Kayserispor

21.00 Aytemiz Alanyaspor-Yukatel Denizlispor

21.00 Çaykur Rizespor-BtcTurk Yeni Malatyaspor

21.00 MKE Ankaragücü-Fraport TAV Antalyaspor

21.00 Demir Grup Sivasspor-Gençlerbirliği

21.00 Beşiktaş-Fenerbahçe

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