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Süper Lig’de nefes kesen şampiyonluk yarışı

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Süper Lig'deki şampiyonluk mücadelesinde heyecan giderek artıyor. Zirve yarışında yer alan Beşiktaş, Fenerbahçe ve Galatasaray, 37. haftayı galibiyetle kapatırken gözler kalan maçlara çevrildi

Süper Lig’de nefes kesen şampiyonluk yarışı
Süper Lig'in 37. haftasında Beşiktaş, konuk ettiği Hes Kablo Kayserispor'u 3-1 yenerek 2 haftalık aradan sonra galibiyet sevinci yaşadı. Siyah-beyazlı ekip, puanını 75'e çıkararak liderliğini devam ettirdi.
Sahasında Kasımpaşa'yı 3-2'lik skorla geçen ve puanını 72'ye yükseltten Fenerbahçe, Beşiktaş ile arasındaki 3 puanlık farkın açılmasına izin vermedi.
Galatasaray ise deplasmanda Fraport TAV Antalyaspor'u 1-0 mağlup etti. Puanını 69'a çıkaran sarı-kırmızılı ekip zirve takibini sürdürdü.
İşte şampiyonluk mücadelesi veren 3 takımın kalan maçları...
Beşiktaş: Çaykur Rizespor (D), Atakaş Hatayspor, Galatasaray (D), Fatih Karagümrük, Göztepe (D)
Fenerbahçe: Aytemiz Alanyaspor(D), Büyükşehir Belediye Erzurumspor, MKE Ankaragücü (D), Demir Grup Sivasspor, Hes Kablo Kayserispor (D)
Galatasaray: İttifak Holding Konyaspor, Gençlerbirliği (D), Beşiktaş, Yukatel Denizlispor (D), Yeni Malatyaspor
 
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