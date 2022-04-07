Süper Lig’de liderin maçının hakemi Misk

Süper Lig’de lider Mağusa Türk Gücü ile Doğan Türk Birliği arasında oynanacak zorlu mücadelede Turgay Misk düdük çalacak

Aksa Süper Lig’in 26. Haftasında oynanacak olan 8 karşılaşmanın hakemleri Merkez Hakem Kurulu tarafından açıklandı.

Süper Lig’de lider Mağusa Türk Gücü ile Doğan Türk Birliği arasında oynanacak zorlu mücadelede Turgay Misk düdük çalacak.

Haftanın önemli karşılaşmalarından biri olan ve play-out hattını yakından ilgilendiren Mesarya ile Hamitköy arasındaki mücadelenin hakemi ise Emre Öztaşlı.



Aksa Süper Lig 26. Hafta maç programı ve hakemleri

9 Nisan 2022, Cumartesi

15.30 Paşaköy 100.Yıl Stadı’nda Mesarya-Hamitköy (Emre Öztaşlı)

15.30 Girne 20 Temmuz Mete Adanır Stadı’nda Türk Ocağı-MeritA.Yeşilova (İsfendiyar Açıksöz)

15.30 Karşıyaka Ergin Şahdur Stadı’nda Lefke-Göçmenköy (Evren Karademir)

15.30 Güzelyurt Üner Berkalp Stadı’nda BafÜ.Yurdu-Yonpaş Dumlupınar (Ali Özer)

10 Nisan 2022, Pazar

15.30 Lefkoşa Atatürk Stadı’nda Yenicami-Gönyeli (Hakan Ünal)

15.30 GazimağusaDr.Fazıl Küçük Stadı’nda MağusaT.Gücü-Doğan T.Birliği (Turgay Misk)

15.30 Girne 20 Temmuz Mete Adanır Stadı’nda Girne H.Evi-Binatlı (Ömer Doğru)

15.30 Şht.HüseyinRuso Stadı’nda K.Kaymaklı-Cihangir (Serhan Şimşek)



