Süper Lig’de liderin maçı Mehmet Sezener’de

Aksa Süper Lig’in 20. Haftasında lig lideri Mağusa Türk Gücü ile Mesarya arasında Paşaköy Stadı’nda oynanacak maçı Mehmet Sezener yönetecek

Aksa Süper Lig’in 20. Haftasında oynanacak olan karşılaşmaları yönetecek hakemler açıklandı.

Kıbrıs Türk Futbol Federasyonu Merkez Hakem Kurulu 20. Hafta maçlarında görev yapacak hakemlerin atamasını yaparken lig lideri Mağusa Türk Gücü’nün konuk olacağı Mesarya maçını tecrübeli hakemlerimizden Mehmet Sezener yönetecek.

Lefkoşa derbisi olarak bilinen K.Kaymaklı ile Yenicami arasındaki maçın hakemi ise Evren Karademir olacak.

Bir diğer bölge derbisi olan Merit a. Yeşilova – Doğan Türk Birliği maçını ise Ali Özer yönetecek.



Aksa Süper Lig 20. hafta maçlarının programı ve hakemleri şöyle:

26 Şubat 2022 – Cumartesi

14.00 Girne 20 Temmuz Mete Adanır Stadı’nda Türk Ocağı-Hamitköy (Mustafa Öztugay)

14.00 Güzelyurt Üner Berkalp Stadı’nda BafÜ.Yurdu-Binatlı (Fehim Dayı)

27 Şubat 2022 – Pazar

14.00 Lefkoşa Şht.HüseyinRuso Stadı’nda K.Kaymaklı-Yenicami (Evren Karademir)

14.00 Karaoğlanoğlu Orhan Dural Stadı’nda MeritA.Yeşilova-Doğan T.Birliği (Ali Özer)

14.00 Lefkoşa Atatürk Stadı’nda Göçmenköy-Cihangir (Emre Öztaşlı)

14.00 Lefke 16 Ağustos Stadı’nda Lefke-Girne H.Evi (Şakir Azizoğlu)

14.00 Paşaköy 100.Yıl Stadı’nda Mesarya-MağusaT.Gücü (Mehmet Sezener)

14.00 GazimağusaDr.Fazıl Küçük Stadı’nda Yonpaş Dumlupınar-Gönyeli (Turgay Misk)

