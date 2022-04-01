Süper Lig’de kritik haftalar

Aksa Süper Lig’de sona doğru ilerlerken şampiyonluk yarışında lider olan Mağusa Türk Gücü ligde kalma için son kozlarını oynayan Binatlı’ya konuk olacak, ligde play-out hattındaki iki takım Göçmenköy ile Baf Ülkü Yurdu ise kritik bir maça çıkacaklar

Aksa Süper Lig’de sona doğru ilerlerken gerek şampiyonluk yarışında gerekse ligde kalma ve play-out hattı için kritik haftalara girildi.

Süper ligin 25. haftasında 5 maç bugün oynanırken 3 maç ise yarın oynanacak.

Bugün lider Mağusa Türk Gücü, düşme potası içinde bulunan takımlardan Binatlı’ya konuk olacak. Binatlı için son kozlarını oynayacağı bu maçın hakemi ligde ilk kez maç yönetecek İsmail Ercan olacak.

Son haftaların çıkışta olan iki ekibi YonpaşDumlupıunar ile Merit A. Yeşilova takımları kozlarını Mağusa Dr. Fazıl Küçük Stadı’nda paylaşacaklar.

Ligde ikinci devre inişli çıkışlı bir grafik çizerek şampiyonluk yarışından kopan Doğan Türk Birliği takımı son haftaların çıkışta olan ekibi Yenicami’yi ağırlayacak.

Haftanın belki de en zor maçı ise iki play-out potasındaki ekip olan Göçmenköy ile Baf Ülkü Yurdu arasında Lefkoşa Atatürk Stadı’nda oynanacak.

GİRNE’DE DERBİ HEYECANI

Aksa Süper Lig’de yarın ise Girne’de bir derbi heyecanı yaşanacak. Ligde artık uzatmaları oynayan Girne Halk Evi ile kadrosunu gençleştirmesi nedeniyle play-out hattına kadar gerileyen Türk Ocağı kozlarını paylaşacaklar.

Ligde Mesarya bölgesinin iki ekibi Cihangir ile Mesarya takımları yarın Cihangir Stadı’nda karşılaşacaklar.

Aksa Süper Lig’de 25. Hafta maç programı ve hakemleri şöyle:

2 Nisan 2022, Cumartesi

15.30 Girne 20 Temmuz Mete Adanır Stadı’nda Doğan T.Birliği-Yenicami (Serhan Şimşek)

15.30 Güzelyurt Üner Berkalp Stadı’nda Binatlı-MağusaT.Gücü (İsmail Ercan)

15.30 Gönyeli Stadı’nda Gönyeli-K.Kaymaklı (Mustafa Öztugay)

15.30 Lefkoşa Atatürk Stadı’nda Göçmenköy-BafÜ.Yurdu (Emre Öztaşlı)

15.30 GazimağusaDr.Fazıl Küçük Stadı’nda Yonpaş Dumlupınar-MeritA.Yeşilova (Evren Karademir)

3 Nisan 2022, Pazar

15.30 Girne 20 Temmuz Mete Adanır Stadı’nda Girne H.Evi-Türk Ocağı (Zekai Töre)

15.30 Hamitköy Esat Erodğmuş Stadı’nda Hamitköy-Lefke (Osman Özpaşa)

15.30 Cihangir Stadı’nda Cihangir-Mesarya (Şakir Azizoğlu)