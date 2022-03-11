Süper Lig’de kritik dönemeç

Aksa SüperLigi’nde 22. Hafta karşılaşmaları bugün oynanacak olan 6 maçla başlayacak. 22. Hafta yarın oynanacak olan 2 maçla tamamlanacak.

Süper Lig’de bugün hem ligin üst sıralarını hem de alt sıraları ilgilendiren birbirinden kritik maçlar oynanacak.

Lider Mağusa Türk Gücü bugün play-out hattında bulunan ve çıkış arayan Lefkoşa ekibi Yenicami’ye konuk olacak.

Liderin en yakın takipçisi Merit A. Yeşilova, son haftalarda çıkışa geçen ve play-out hattı dışında kalmak isteyen Cihangir’i Karaoğlanoğlu Orhan Dural Stadı’nda konuk edecek.

Zirve takipçisi iki takım Lefke ile Doğan Türk Birliği bugün kozlarını Lefke’de paylaşacak.

Ligin ikinci devresindealdığı sonuçlarla play-out hattına gerilen K.Kaymaklı takımı ise ligin dibine demir atan ve artık son kozlarını oynayan Girne Halk Evi takımını Şht. Hüseyin Ruso Stadı’nda konuk edecek.

İkinci devreye iyi bir başlangıç yaparak yukarıya doğru tırmanan Mesarya takımı ise kötü gidişatını sürdüren ve düşme potasında kalan Binatlı takımını konuk edecek.

Ligde son haftalarda aldıkları sonuçlarla yükselişe geçen YonpaşDumlıpnar ile Hamitköy takımları kozlarını Gazimağusa Dr. Fazıl Küçük Stadı’nda paylaşacak. İki takım arasındaki puan farkının sadece 2 puan olması nedeniyle zorlu geçecek bu maçın sonucu merakla bekleniyor.

Süper Lig’de yarın ise orta sıralarda bulunan Türk Ocağı ile Göçmenköy takımları kozlarını Girne’de paylaşacak. Her iki akımda ilerleyen haftalarda kötü rüyalar görmemek için puan veya puanlar almak istiyor.

Haftanın son maçı ise play-out hattında bulunan ancak çıkışa geçen Baf Ülkü Yurdu ile ikinci devrede istikrarsız sonuçlar alarak zirveden uzaklaşan Gönyeli arasında oynanacak.



AKSA SÜPER LİG

12 Mart 2022 – Cumartesi

14.00 Lefkoşa Atatürk Stadı’nda Yenicami-MağusaT.Gücü (Emre Öztaşlı)

14.00 Lefke 16 Ağustos Stadı’nda Lefke-Doğan T.Birliği (Mehmet Sezener)

14.00 GazimağusaDr.Fazıl Küçük Stadı’nda Yonpaş Dumlupınar-Hamitköy (Utku Hamamcıoğlu)

14.00 Lefkoşa Şht.HüseyinRuso Stadı’nda K.Kaymaklı-Girne H.Evi (Tufan Çerçioğlu)

14.00 Paşaköy 100.Yıl Stadı’nda Mesarya-Binatlı (Hüseyin Özkan)

14.00 Karaoğlanoğlu Orhan Dural Stadı’nda MeritA.Yeşilova-Cihangir (Fehim Dayı)

13 Mart 2022 – Pazar

14.00 Güzelyurt Üner Berkalp Stadı’nda BafÜ.Yurdu-Gönyeli (Evren Karademir)

14.00 Girne 20 Temmuz Mete Adanır Stadı’nda Türk Ocağı-Göçmenköy(Hüseyin Eyyüpler)

