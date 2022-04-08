Süper Lig’de kader haftası

Süper Lig’de bu hafta oynanacak olan MTG-Doğan Türk Birliği, Türk Ocağı – Merit A. Yeşilova, Baf Ülkü Yurdu – Yonpaş Dumlupınar ve Girne Halk Evi – Binatlı maçlarının sonuçları merakla bekleniyor

Aksa Süper Lig’in 26. Haftası bugün ve yarın oynanacak olan 8 maçla tamamlanacak. Bu hafta hem Lig şampiyonunun hem de küme düşenlerin belli olacağı maçların oynanacağı bir hafta olacak.

Lig lideri Mağusa Türk Gücü Pazar günü konuk edeceği Doğan Türk Birliği’ni yenmesi ve en yakın takipçisi Yeşilova’nın ise puan kaybetmesi durumunda şampiyonluğunu ilan etmiş olacak.

Öte yandan ligde düşme potası içinde olan Girne Halk Evi ile Binatlı maçında Binatlı’nın kazanması durumunda Girne Halk Evi’nin küme düşmesi kesinleşecek. Binatlı’nın kaybetmesi ve play-out hattındaki Baf Ülkü Yurdu’nun konuk edeceği Yonpaş Dumlupınar karşısında 1 puan veya galibiyet alması halinde Binatlı ve Girne Halk Evi küme düşmüş olacak.

Play-out hattının içinde yer alan Hamitköy’ümMesaryadeplasmanından, Göçmenköy’ün ise Lefke deplasmanından alacağı sonuçlar ise play-out hattını şekillendirecek.



Aksa Süper Lig 26. Hafta maç programı ve hakemleri

BUGÜN

15.30 Paşaköy 100.Yıl Stadı’nda Mesarya-Hamitköy (Emre Öztaşlı)

15.30 Girne 20 Temmuz Mete Adanır Stadı’nda Türk Ocağı-MeritA.Yeşilova (İsfendiyar Açıksöz)

15.30 Karşıyaka Ergin Şahdur Stadı’nda Lefke-Göçmenköy (Evren Karademir)

15.30 Güzelyurt Üner Berkalp Stadı’nda BafÜ.Yurdu-Yonpaş Dumlupınar (Ali Özer)

10 NİSAN 2022, PAZAR

15.30 Lefkoşa Atatürk Stadı’nda Yenicami-Gönyeli (Hakan Ünal)

15.30 GazimağusaDr.Fazıl Küçük Stadı’nda MağusaT.Gücü-Doğan T.Birliği (Turgay Misk)

15.30 Girne 20 Temmuz Mete Adanır Stadı’nda Girne H.Evi-Binatlı (Ömer Doğru)

15.30 Şht.HüseyinRuso Stadı’nda K.Kaymaklı-Cihangir (Serhan Şimşek)

