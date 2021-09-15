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Süper Ligde ilk hafta programı açıklandı

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Süper Ligde ilk hafta programı açıklandı
Kıbrıs Türk Futbol Federasyonu AKSA Süper Ligde 2021 – 2022 Futbol Sezonunun ilk hafta maç programını yayınlandı.
Programa göre AKSA Süper Lig, 16 Eylül Perşembe günü saat 19:00’da Doğan Türk Birliği ile Cihangir arasındaki mücadeleyle başlayacak. 
İlk hafta programı şöyle:
16/09/2021 
Saat:   19:00:
Girne 20 Temmuz Mete Adanır Stadı:  Doğan Türk Birliği -Cihangir 
17/09/2021   Saat: 19:00:
Lefkoşa Atatürk Stadı: Yenicami -     Merit Alsancak Yeşilova 
18/09/2021  Saat: 16:30
Mağusa Canbulat Stadı: Mağusa Türk Gücü-Yonpaş Dumlupınar
Gönyeli Stadı: Gönyel -Türk Ocağı Limasol
Saat 19:00
Güzelyurt Üner Berkalp Stadı: Binatlı -Hamitköy 
19/09/2021  Saat: 16:30
Şht. Hüseyin Ruso Stadı: Küçük Kaymaklı – Baf Ülkü Yurdu
Girne 20 Temmuz Mete Adanır Stadı: Girne Halk Evi-Göçmenköy
Paşaköy 100. Yıl Stadı:   Mesarya -Lefke
 
 
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