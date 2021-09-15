Süper Ligde ilk hafta programı açıklandı

Kıbrıs Türk Futbol Federasyonu AKSA Süper Ligde 2021 – 2022 Futbol Sezonunun ilk hafta maç programını yayınlandı.

Programa göre AKSA Süper Lig, 16 Eylül Perşembe günü saat 19:00’da Doğan Türk Birliği ile Cihangir arasındaki mücadeleyle başlayacak.

İlk hafta programı şöyle:

16/09/2021

Saat: 19:00:

Girne 20 Temmuz Mete Adanır Stadı: Doğan Türk Birliği -Cihangir

17/09/2021 Saat: 19:00:

Lefkoşa Atatürk Stadı: Yenicami - Merit Alsancak Yeşilova

18/09/2021 Saat: 16:30

Mağusa Canbulat Stadı: Mağusa Türk Gücü-Yonpaş Dumlupınar

Gönyeli Stadı: Gönyel -Türk Ocağı Limasol

Saat 19:00

Güzelyurt Üner Berkalp Stadı: Binatlı -Hamitköy

19/09/2021 Saat: 16:30

Şht. Hüseyin Ruso Stadı: Küçük Kaymaklı – Baf Ülkü Yurdu

Girne 20 Temmuz Mete Adanır Stadı: Girne Halk Evi-Göçmenköy

Paşaköy 100. Yıl Stadı: Mesarya -Lefke



