Süper Ligde haftanın hakemleri açıklandı

Trendyol Süper Lig'in 7. haftası bugün yapılacak Net Global Sivasspor-RAMS Başakşehir müsabakasıyla start alacak. Türkiye Futbol Federasyonu Merkez Hakem Kurulundan yapılanmaya göre, 7. hafta müsabakalarında görev alacak hakemler ve yardımcıları belirlendi.

Ligin 7. haftasında yapılacak maçlarda düdük çalacak hakemler şöyle:

27 Eylül Cuma:

20.00 Net Global Sivasspor-RAMS Başakşehir: Çağdaş Altay

28 Eylül Cumartesi:

16.00 Samsunspor-Göztepe: Mehmet Türkmen

19.00 Corendon Alanyaspor-Çaykur Rizespor: Abdullah Buğra Taşkınsoy

19.00 Galatasaray-Kasımpaşa: Oğuzhan Çakır

29 Eylül Pazar:

16.00 İkas Eyüpspor-Gaziantep FK: Arda Kardeşler

16.00 Trabzonspor-TÜMOSAN Konyaspor: Halil Umut Meler

19.00 Sipay Bodrum FK-Adana Demirspor: Turgut Doman

19.00 Antalyaspor-Fenerbahçe: Cihan Aydın

30 Eylül Pazartesi:

20.00 Bellona Kayserispor-Beşiktaş: Atilla Karaoğlan