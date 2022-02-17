Süper Lig’de Haftanın hakemleri açıklandı

Spor Toto Süper Lig'de 26. haftasında oynanacak karşılaşmaları yönetecek hakemler belli oldu. Lider Trabzonspor’un maçını Halil Umut Meler yönetecek.
Türkiye Futbol Federasyonu Merkez Hakem Kurulu tarafından yapılan açıklamaya göre, 26. haftada oynanacak karşılaşmalarda görev alacak hakemler şunlar:
BUGÜN
19.00 İttifak Holding Konyaspor-Kasımpaşa: Ümit Öztürk
19.00 Çaykur Rizespor-MedipolBaşakşehir: Suat Arslanboğa
19 ŞUBAT CUMARTESİ:
12.30 Öznur Kablo Yeni Malatyaspor-Fraport TAV Antalyaspor: Atilla Karaoğlan
15.00 YukatelKayserispor-GZT Giresunspor: Ali Palabıyık
18.00 Beşiktaş-Altay: Volkan Bayarslan
20 ŞUBAT PAZAR:
12.30 Gaziantep FK-Adana Demirspor: Kadir Sağlam
15.00 VavaCars Fatih Karagümrük-Demir Grup Sivasspor: Mert Güzenge
15.00 Aytemiz Alanyaspor-Trabzonspor: Halil Umut Meler
18.00 Fenerbahçe-AtakaşHatayspor: Yasin Kol
21 ŞUBAT PAZARTESİ:
19.00 Göztepe-Galatasaray: Arda Kardeşler
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