Süper Lig’de Haftanın hakemleri açıklandı

Spor Toto Süper Lig'de 26. haftasında oynanacak karşılaşmaları yönetecek hakemler belli oldu

Spor Toto Süper Lig'de 26. haftasında oynanacak karşılaşmaları yönetecek hakemler belli oldu. Lider Trabzonspor’un maçını Halil Umut Meler yönetecek.

Türkiye Futbol Federasyonu Merkez Hakem Kurulu tarafından yapılan açıklamaya göre, 26. haftada oynanacak karşılaşmalarda görev alacak hakemler şunlar:

BUGÜN

19.00 İttifak Holding Konyaspor-Kasımpaşa: Ümit Öztürk

19.00 Çaykur Rizespor-MedipolBaşakşehir: Suat Arslanboğa

19 ŞUBAT CUMARTESİ:

12.30 Öznur Kablo Yeni Malatyaspor-Fraport TAV Antalyaspor: Atilla Karaoğlan

15.00 YukatelKayserispor-GZT Giresunspor: Ali Palabıyık

18.00 Beşiktaş-Altay: Volkan Bayarslan

20 ŞUBAT PAZAR:

12.30 Gaziantep FK-Adana Demirspor: Kadir Sağlam

15.00 VavaCars Fatih Karagümrük-Demir Grup Sivasspor: Mert Güzenge

15.00 Aytemiz Alanyaspor-Trabzonspor: Halil Umut Meler

18.00 Fenerbahçe-AtakaşHatayspor: Yasin Kol

21 ŞUBAT PAZARTESİ:

19.00 Göztepe-Galatasaray: Arda Kardeşler

