Süper Lig’de haftanın hakemleri açıklandı

Spor Toto Süper Lig'in 20'nci hafta mücadelesinde görev alacak hakemler açıklandı. Ligin 2'nci yarısının açılış maçı Trabzonspor - Öznur Kablo Yeni Malatyaspor mücadelesini Fırat Aydınus yönetecek

Spor Toto Süper Lig’in 20. haftasında oynanacak müsabakalarda görev alacak hakemler belli oldu.

Spor Toto Süper Lig’in 20. haftasında yarın, 8 Ocak Cumartesi, 9 Ocak Pazar ve 10 Ocak Pazartesi günü oynanacak müsabakalarda düdük çalacak hakemler belirlendi.

TFF’den yapılan açıklamada, 20. haftadaki karşılaşmaları yönetecek hakemler şöyle:

7 OCAK CUMA

19:00 Trabzonspor - Öznur Kablo Yeni Malatyaspor (Fırat Aydınus)

8 OCAK CUMARTESİ

12:30 Gaziantep FK - Vavacars Fatih Karagümrük (Zorbay Küçük)

15:00 Aytemiz Alanyaspor - MedipolBaşakşehir FK (Mustafa Kürşad Filiz)

15:00 Kasımpaşa - AtakaşHatayspor (Sarper Barış Saka)

18:00 Galatasaray - GZT Giresunspor (Arda Kardeşler)

9 OCAK PAZAR

12:30 İttifak Holding Konyaspor - Demir Grup Sivasspor (Cüneyt Çakır)

15:00 Göztepe - Fraport Tav Antalyaspor (Hüseyin Göçek)

15:00 YukatelKayserispor - Altay (Yaşar Kemal Uğurlu)

18:00 Çaykur Rizespor - Beşiktaş (Alper Ulusoy)

10 OCAK PAZARTESİ

19:00 Fenerbahçe - Adana Demirspor (Halil Umut Meler)

