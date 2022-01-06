Süper Lig’de haftanın hakemleri açıklandı

Spor Toto Süper Lig’in 20. haftasında oynanacak müsabakalarda görev alacak hakemler belli oldu.
Spor Toto Süper Lig’in 20. haftasında yarın, 8 Ocak Cumartesi, 9 Ocak Pazar ve 10 Ocak Pazartesi günü oynanacak müsabakalarda düdük çalacak hakemler belirlendi.
TFF’den yapılan açıklamada, 20. haftadaki karşılaşmaları yönetecek hakemler şöyle:
7 OCAK CUMA
19:00 Trabzonspor - Öznur Kablo Yeni Malatyaspor (Fırat Aydınus)
8 OCAK CUMARTESİ
12:30 Gaziantep FK - Vavacars Fatih Karagümrük (Zorbay Küçük)
15:00 Aytemiz Alanyaspor - MedipolBaşakşehir FK (Mustafa Kürşad Filiz)
15:00 Kasımpaşa - AtakaşHatayspor (Sarper Barış Saka)
18:00 Galatasaray - GZT Giresunspor (Arda Kardeşler)
9 OCAK PAZAR
12:30 İttifak Holding Konyaspor - Demir Grup Sivasspor (Cüneyt Çakır)
15:00 Göztepe - Fraport Tav Antalyaspor (Hüseyin Göçek)
15:00 YukatelKayserispor - Altay (Yaşar Kemal Uğurlu)
18:00 Çaykur Rizespor - Beşiktaş (Alper Ulusoy)
10 OCAK PAZARTESİ
19:00 Fenerbahçe - Adana Demirspor (Halil Umut Meler)
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