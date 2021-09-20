Süper Lig’de hafta içi mesaisi

2021-2022 sezonu Süper Lig 6. hafta karşılaşmaları 21, 22 ve 23 Eylül'de oynanacak.
Türkiye Futbol Federasyonu'ndan yapılan açıklamaya göre, müsabakaları yönetecek hakemler şöyle:
21 Eylül Salı
17.00 Fatih Karagümrük - Antalyaspor: Arda Kardeşler
17.00 Çaykur Rizespor - Altay: Ümit Öztürk
20.00 Yeni Malatyaspor - Sivasspor: Erkan Özdamar
20.00 Beşiktaş - Adana Demirspor: Ali Palabıyık
22 Eylül Çarşamba:
17.00 Gaziantep FK - MedipolBaşakşehir: Mete Kalkavan
20.00 Göztepe - Hatayspor: Suat Arslanboğa
20.00 Kayserispor - Galatasaray: Yaşar Kemal Uğurlu
23 Eylül Perşembe:
17.00 Konyaspor - Trabzonspor: Halil Umut Meler
20.00 Alanyaspor - Kasımpaşa: Bahattin Şimşek
20.00 Fenerbahçe - Giresunspor: Cüneyt Çakır
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