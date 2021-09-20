Süper Lig’de hafta içi mesaisi

2021-2022 sezonu Süper Lig 6. hafta karşılaşmaları 21, 22 ve 23 Eylül'de oynanacak.

Türkiye Futbol Federasyonu'ndan yapılan açıklamaya göre, müsabakaları yönetecek hakemler şöyle:

21 Eylül Salı

17.00 Fatih Karagümrük - Antalyaspor: Arda Kardeşler

17.00 Çaykur Rizespor - Altay: Ümit Öztürk

20.00 Yeni Malatyaspor - Sivasspor: Erkan Özdamar

20.00 Beşiktaş - Adana Demirspor: Ali Palabıyık

22 Eylül Çarşamba:

17.00 Gaziantep FK - MedipolBaşakşehir: Mete Kalkavan

20.00 Göztepe - Hatayspor: Suat Arslanboğa

20.00 Kayserispor - Galatasaray: Yaşar Kemal Uğurlu

23 Eylül Perşembe:

17.00 Konyaspor - Trabzonspor: Halil Umut Meler

20.00 Alanyaspor - Kasımpaşa: Bahattin Şimşek

20.00 Fenerbahçe - Giresunspor: Cüneyt Çakır

