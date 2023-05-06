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Süper Lig’de gözler play-out dışında kalacak takıma çevrildi

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Hafta sonu oynanacak Süper Lig’in son haftasında Göçmenköy, Çetinkaya ve Hamitköy’den biri Play-out dışında kalacak

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Süper Lig’de gözler play-out dışında kalacak takıma çevrildi
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AKSA Süper Lig’de normal sezonun son haftası olan 30. ve son hafta Cumartesi ve Pazar günleri oynanacak. Ligde şampiyon Mağusa Türk Gücü ile beraber ilk dört sıranın netleşmesi, ligden ihraç edilen MiracleDeğirmenlik’in ardından Gönyeli’nin de bir alt lige düşmesi sonrası ChinaBazaar Gençlik Gücü ve Türk Ocağı’nın Play-out oynaması kesinleşmişti. Ligin son haftasında gözler Play-out dışında kalacak son takımın kim olacağında olacak. Hamitköy, Çetinkaya ve Göçmenköy’den bir tanesi Play-out dışında kalarak sezonu tamamlayacak.
Pazar günü oynanacak olan Mesarya-Çetinkaya, Göçmenköy-K.Kaymaklı ve Hamitköy-ChinaB.G.Gücü maçlarından çıkacak sonuçlara göre play-out dışında kalacak takım belli olacak. Şu anki puan durumuna göre Göçmenköy ve Çetinkaya takımları maçlarını galip tamamlamaları halinde ikili averajla bir takım play-out dışında kalacak.
 
AKSA SÜPER LİG (30.HAFTA)
6 Mayıs 2023, Cumartesi
16.30 Alsancak Mustafa Hidayet Çağlar Stadı’nda MeritA.Yeşilova-MağusaT.Gücü (Zekai Töre)
16.30 Lefkoşa Atatürk Stadı’nda Yenicami-Gönyeli (İsmail Ercan)
16.30 Gazimağusa Dr. Fazıl Küçük Stadı’nda Yonpaş Dumlupınar-Lefke (Hakan Ünal)
7 Mayıs 2023, Pazar
16.30 Paşaköy Hasan Onalt Stadı’nda Mesarya-Çetinkaya (Mustafa Öztugay)
16.30 Girne 20 Temmuz Mete Adanır Stadı’nda Doğan T.Birliği-Cihangir (Şakir Azizoğlu)
16.30 Lefkoşa Atatürk Stadı’nda Göçmenköy-K.Kaymaklı (Osman Özpaşa)
16.30 Hamitköy Esat Erdoğmuş Stadı’nda Hamitköy-ChinaB.G.Gücü (Fehim Dayı)
 
AKSA Süper Lig Puan Tablosu

 
O G B M A Y AV P
1. Mağusa Türk Gücü 28 25 2 1 85 24 61 77
2. Cihangir GSK 28 19 4 5 62 31 31 61
3. Mesarya SK 28 17 7 4 56 28 28 58
4. Doğan Türk Birliği 28 16 6 6 67 31 36 54
5. Yonpaş Dumlupınar TSK 28 13 7 8 44 35 9 46
6. Yenicami AK 28 13 7 8 54 46 8 46
7. Lefke TSK 28 11 6 11 34 36 -2 39
8. Merit Alsancak Yeşilova SK 28 10 6 12 40 48 -8 36
9. Küçük Kaymaklı TSK 28 9 6 13 35 49 -14 33
10. Göçmenköy İYSK 28 7 5 16 41 60 -19 26
11. Çetinkaya TSK 28 7 5 16 31 58 -27 26
12. Hamitköy ŞHSK 28 7 3 18 34 53 -19 24
13. Türk Ocağı Limasol 29 7 2 20 34 56 -22 23
14. ChinaBazaar Gençlik Gücü TSK 28 5 7 16 31 59 -28 22
15. Gönyeli SK 28 2 5 21 30 81 -51 11
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