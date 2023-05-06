Süper Lig’de gözler play-out dışında kalacak takıma çevrildi

Pazar günü oynanacak olan Mesarya-Çetinkaya, Göçmenköy-K.Kaymaklı ve Hamitköy-ChinaB.G.Gücü maçlarından çıkacak sonuçlara göre play-out dışında kalacak takım belli olacak. Şu anki puan durumuna göre Göçmenköy ve Çetinkaya takımları maçlarını galip tamamlamaları halinde ikili averajla bir takım play-out dışında kalacak.
AKSA SÜPER LİG (30.HAFTA)
6 Mayıs 2023, Cumartesi
16.30 Alsancak Mustafa Hidayet Çağlar Stadı’nda MeritA.Yeşilova-MağusaT.Gücü (Zekai Töre)
16.30 Lefkoşa Atatürk Stadı’nda Yenicami-Gönyeli (İsmail Ercan)
16.30 Gazimağusa Dr. Fazıl Küçük Stadı’nda Yonpaş Dumlupınar-Lefke (Hakan Ünal)
7 Mayıs 2023, Pazar
16.30 Paşaköy Hasan Onalt Stadı’nda Mesarya-Çetinkaya (Mustafa Öztugay)
16.30 Girne 20 Temmuz Mete Adanır Stadı’nda Doğan T.Birliği-Cihangir (Şakir Azizoğlu)
16.30 Lefkoşa Atatürk Stadı’nda Göçmenköy-K.Kaymaklı (Osman Özpaşa)
16.30 Hamitköy Esat Erdoğmuş Stadı’nda Hamitköy-ChinaB.G.Gücü (Fehim Dayı)
AKSA Süper Lig Puan Tablosu
|O
|G
|B
|M
|A
|Y
|AV
|P
|1.
|Mağusa Türk Gücü
|28
|25
|2
|1
|85
|24
|61
|77
|2.
|Cihangir GSK
|28
|19
|4
|5
|62
|31
|31
|61
|3.
|Mesarya SK
|28
|17
|7
|4
|56
|28
|28
|58
|4.
|Doğan Türk Birliği
|28
|16
|6
|6
|67
|31
|36
|54
|5.
|Yonpaş Dumlupınar TSK
|28
|13
|7
|8
|44
|35
|9
|46
|6.
|Yenicami AK
|28
|13
|7
|8
|54
|46
|8
|46
|7.
|Lefke TSK
|28
|11
|6
|11
|34
|36
|-2
|39
|8.
|Merit Alsancak Yeşilova SK
|28
|10
|6
|12
|40
|48
|-8
|36
|9.
|Küçük Kaymaklı TSK
|28
|9
|6
|13
|35
|49
|-14
|33
|10.
|Göçmenköy İYSK
|28
|7
|5
|16
|41
|60
|-19
|26
|11.
|Çetinkaya TSK
|28
|7
|5
|16
|31
|58
|-27
|26
|12.
|Hamitköy ŞHSK
|28
|7
|3
|18
|34
|53
|-19
|24
|13.
|Türk Ocağı Limasol
|29
|7
|2
|20
|34
|56
|-22
|23
|14.
|ChinaBazaar Gençlik Gücü TSK
|28
|5
|7
|16
|31
|59
|-28
|22
|15.
|Gönyeli SK
|28
|2
|5
|21
|30
|81
|-51
|11