Süper Lig’de dananın kuyruğu kopacak

Süper Lig’de bu hafta hem lig şampiyonun hem de ligden düşecek ikinci takımın belli olabileceği bir hafta olurken, play-out hattı içinde bulunan takımlar açısından da önemli maçlar oynanacak

Aksa Süper Lig’de sona doğru ilerlerken 27. Hafta bugün ve yarın oynanacak olan 8 karşılaşmayla tamamlanacak.

Bu hafta hem lig şampiyonun hem de ligden düşecek ikinci takımın belli olabileceği bir hafta olurken, play-out hattı içinde bulunan takımlar açısından da önemli maçların oynanacağı bir hafta olacak.

Süper Lig lideri Mağusa Türk Gücü en yakın takipçisi Yeşilova takımıyla bulunan 11 puanlık fark nedeniyle bugün konuk olacağı Gönyeli deplasmanından alacağı beraberlik veya galibiyetle şampiyonluğunu ilan etmiş olacak. Bu önemli maçın hakemliğini Evren Karademir yapacak.

Bugün adına önemli bir diğer karşılaşma ise play-out hattındaki Hamitköy ile play-out hattının hemen üzerinde bulunan K.Kaymaklı arasında oynanacak.

Her iki takımında kötü rüyalar görmemek için kazanmak isteyeceği bu karşılaşmayı ise Utku Hamamcıoğlu yönetecek.

Süper Lig’de yarın ise düşme potası içinde bulunan ve son kozlarını oynayan Binatlı ile play-out hattı içinde bulunan Türk Ocağı takımı kozlarını Güzelyurt’ta paylaşacak.

Günün bir diğer önemli maçı ise liderin takipçisi Merit A. Yeşilova ile play-out hattında bulunan Baf Ülkü Yurdu arasında oynanacak.



AKSA SÜPER LİG

BUGÜN

15.30 Cihangir Stadı’nda Cihangir-Yenicami (İsfendiyar Açıksöz)

15.30 Gönyeli Stadı’nda Gönyeli-MağusaT.Gücü (Evren Karademir)

15.30 Hamitköy Esat Erdoğmuş Stadı’nda Hamitköy-K.Kaymaklı (Utku Hamamcıoğlu)

15.30 Girne 20 Temmuz Mete Adanır Stadı’nda Doğan T.Birliği-Girne H.Evi (Ferhat Tuna)

17 Nisan 2022, Pazar

15.30 Güzelyurt Üner Berkalp Stadı’nda Binatlı-Türk Ocağı (Tufan Çerçioğlu)

15.30 Karaoğlanoğlu Orhan Dural Stadı’nda MeritA.Yeşilova-BafÜ.Yurdu (Fehim Dayı)

15.30 GazimağusaDr.Fazıl Küçük Stadı’nda Yonpaş Dumlupınar-Lefke (Hüseyin Özkan)

15.30 Lefkoşa Atatürk Stadı’nda Göçmenköy-Mesarya (Kerem Eran)



