Süper Lig’de bir ilk yaşanacak

Aksa Süper Lig’in 24. haftasında MTG ile Girne Halk Evi arasında oynanacak karşılaşmayı ülkemizin başarılı kadın hakemlerinden Sabriye Atikoğlu yönetecek. Atikoğlu, çıkacağı bu maçla Süper Lig tarihinde maç yönetecek ilk kadın hakem olacak

Aksa Süper Lig lideri Mağusa Türk Gücü’nün Cumartesi günü Girne Halk Evi’ni konuk edeceği karşılaşmada ülkemizin başarılı kadın hakemlerinden Sabriye Atikoğlu orta hakem olarak görev yapacak.

Sabriye Atikoğlu, çıkacağı bu maçla Süper Lig tarihinde maç yönetecek ilk kadın hakem olacak.

Atikoğlu, bu sezon gerek 1. Lig’de gerekse BTM Liglerinde orta hakem olarak görev alarak başarılı maçlar yönetmişti.

Yaz saati uygulaması çerçevesinde değişim gösteren maç başlangıç saatlerine göre A takım maçları 15.30’da, A2 maçları 13.00’te başlayacak.

Program şöyle;

AKSA SÜPER LİG

26 MART 2022, CUMARTESİ

15.30 Şht.HüseyinRuso Stadı’nda K.Kaymaklı-Doğan T.Birliği (Hüseyin Eyyüpler)

15.30 Güzelyurt Üner Berkalp Stadı’nda BafÜ.Yurdu-Hamitköy (Fehim Dayı)

15.30 GazimağusaDr.Fazıl Küçük Stadı’nda MağusaT.Gücü-Girne H.Evi (Sabriye Atikoğlu)

15.30 Karaoğlanoğlu Orhan Dural Stadı’nda MeritA.Yeşilova-Göçmenköy (Turgay Misk)

27 MART 2022, PAZAR

15.30 Paşaköy 100.Yıl Stadı’nda Mesarya-Gönyeli (Mehmet Sezener)

15.30 Lefkoşa Atatürk Stadı’nda Yenicami-Binatlı (Hakan Ünal)

15.30 Lefke 16 Ağustos Stadı’nda Lefke-Cihangir (Utku Hamamcıoğlu)

15.30 Girne 20 Temmuz Mete Adanır Stadı’nda Türk Ocağı-Yonpaş Dumlupınar (Serhan Şimşek)

