banner762
Soyer’den harika başlangıç
Soyer’den harika başlangıç
5 0
Yasak avcılığını önüne geçilemiyor
Yasak avcılığını önüne geçilemiyor
54 0
 
Yaşlı taşımak için kullanılan araçla arpa taşınır mı?
Yaşlı taşımak için kullanılan araçla arpa taşınır mı?
148 0
Yeşilova, kendine geldi
Yeşilova, kendine geldi
18 0
Gençlere bir çelme de İncirli’den
Gençlere bir çelme de İncirli’den
221 0
Mormenekşe’de sessiz gün
Mormenekşe’de sessiz gün
21 0
GÜNSEL’den staj ve işe alım olanağı
GÜNSEL’den staj ve işe alım olanağı
39 0
banner797

Süper Lig’de beraberlik çıkmadı

banner476

Süper Lig'de bu hafta oynanan 8 karşılaşmada beraberlik çıkmazken, 5 maçı ev sahipleri kazandı. Ev sahiplerinin kazandığı maçların 4 tanesi ise 2-1’lik skorla bitti

banner714
Süper Lig’de beraberlik çıkmadı
Aksa Süper Lig’inde 20. Hafta geçtiğimiz hafta sonu oynanan maçlarla tamamlanırken, lider Mağusa Türk Gücü takipçileriyle arasındaki puan farkını açmaya devam etti.
Mağusa Türk Gücü hafta içi kupada konuk olarak berabere kaldığı Mesarya’yla hafta sonu lig mücadelesinde yeniden karşılaşarak 1 – 0 mağlup etti. En yakın takipçileri olan Doğan Türk Birliği ile MeritA.Yeşilova arasındaki zorlu mücadeleyi Yeşilova kazanarak liderin 7 puan gerisinde 2. sıraya yerleşti. İkinci devreye iyi bir başlangıç yaparak zirve iddiasını ortaya koyan Gönyeli ise konuk olduğu Yonpaş Dumlupınar’a yenilerek üst üste üçüncü mağlubiyetini almış oldu. Dumlupınar ise yukarıya tırmanışını sürdürdü.
Orta sıralarda mücadelesini sürdüren ve üst sıralardaki takımlara karşı aldığı flaş galibiyetlerle dikkat çeken Göçmenköy, konuk ettiği Cihangir’e mağlup oldu. Cihangir bu galibiyetle haftalar sonra üç puanla tanışmış oldu.
Haftalardır kazanamayan bir başka ekip Lefke ise ligin dibine demir atan Girne Halk Evi’ni ikinci devrede golcüsü Kasım ile bulduğu gollerle mağlup etti ve 5. basamağa yükseldi.
Lefkoşa derbisinde karşı karşıya gelen K.Kaymaklıile Yenicami arasındaki zorlu mücadelenin galibi K.Kaymaklı oldu ve ikinci devrenin ilk galibiyetine imza atmış oldu.
Batı derbisinde ise karşı karşıya gelen Baf Ülkü Yurdu ile Binatlı maçında Baf takımı son saniyelerde bulduğu golle galip gelerek doğrudan düşme hattından uzaklaştı.
Bu hafta oynanan 8 karşılaşmada beraberlik çıkmazken, 5 maçı ev sahipleri kazandı. Ev sahiplerinin kazandığı maçların 4 tanesi ise 2-1’lik skorla bitti.
 
Haftanın Takımı: Mağusa Türk Gücü
Süper Lig’in lideri Mağusa Türk Gücü güçlü rakibi Mesarya’yı 1-0 mağlup ederek ikinci devrede oynadığı beşinci maçından da galibiyetle yarılmayı başardı.
 
Haftanın Yıldızı: Barkın (Cihangir)
Cihangir’in genç futbolcusu Barkın orta alandaki etkili oyununu son maçlarda gol atarak geliştirmeye devam ediyor. Barkın bu hafta Göçmenköy’e karşı hem iyi oynayarak hem de takımın galibiyet golünü atarak Cihangir’i üç puanla tanıştırdı.

Haftanın Hakemi: Mehmet Sezener (Mesarya-MTG)
Mesarya ile Mağusa Türk Gücü arasında oynanan zorlu mücadelede tecrübesini de ortaya koyan Mehmet Sezener, yerinde düdükler çalıp, skora etki etmeyecek kararlarla haftanın hakemi oldu.

Haftanın Teknik Direktörü: Derviş Kolcu (K.Kaymaklı)
Lefkoşa derbisinde rakibi Yenicami karşısında takımını iyi organize ederek 3 puan almayı başaran Derviş Kolcu, kupadan sonra ligde de galibiyetle tanışarak, haftanın teknik direktörü olmayı hakketti

Haftanın Kare Ası
Yasin(M. A.Yeşilova), Weston (Y. Dumlupınar)Halil(MTG), Rifat (Hamitköy)
 
Haftanın On Biri
Raif (K.Kaymaklı),Mejdi (M.Yeşilova), Halil(MTG),Olcay(Dumlupınar), Hasan(Baf Ülkü Yurdu) Ünal (MTG),Barkın(Cihangir)Rifat (Hamitköy) Yasin(Yeşilova) Kasım(Lefke),Weston(Dumlupınar)


Aksa Süper Lig 20. hafta sonuçları
Türk Ocağı-Hamitköy: 0 – 3
BafÜ.Yurdu-Binatlı : 2 – 1
K.Kaymaklı-Yenicami 2 – 1
MeritA.Yeşilova-Doğan T.Birliği: 2 - 1
Göçmenköy-Cihangir: 0 – 1
Lefke-Girne H.Evi 2 – 0
Mesarya-MağusaT.Gücü 0 – 1
Yonpaş Dumlupınar-Gönyeli 2 – 1
 
AKSA Süper Lig Puan Tablosu

 
O G B M A Y AV P
1. Mağusa Türk Gücü 20 14 2 4 53 22 31 44
2. Merit Alsancak Yeşilova SK 20 10 7 3 41 28 13 37
3. Doğan Türk Birliği 20 10 5 5 35 26 9 35
4. Gönyeli SK 20 10 4 6 27 20 7 34
5. Lefke TSK 20 9 7 4 23 18 5 34
6. Yonpaş Dumlupınar TSK 20 9 4 7 36 22 14 31
7. Göçmenköy İYSK 20 9 4 7 27 28 -1 31
8. Türk Ocağı Limasol 20 9 4 7 26 29 -3 31
9. Küçük Kaymaklı TSK 20 7 8 5 22 17 5 29
10. Mesarya SK 20 8 4 8 21 17 4 28
11. Cihangir GSK 20 7 6 7 33 33 0 27
12. Hamitköy ŞHSK 20 7 5 8 28 27 1 26
13. Yenicami AK 20 5 8 7 28 28 0 23
14. Baf Ülkü Yurdu 20 3 5 12 15 41 -26 14
15. Binatlı YSK 20 2 4 14 14 40 -26 10
16. Girne Halk Evi 20 1 3 16 18 51 -33 6
 
Aksa Süper Lig 21. Hafta programı:
Yenicami – TürkOcağı
Mağusa Türk Gücü – K.Kaymaklı
Gönyeli – Merit A. Yeşilova
Girne H. Evi – Mesarya
Doğan T. Birliği – Baf Ülkü Yurdu
Hamitköy – Göçmenköy
Binatlı – Lefke
Cihangir – Yonpaş Dumlupınar
 
banner342
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.