Süper Lig’de beraberlik çıkmadı

Mağusa Türk Gücü hafta içi kupada konuk olarak berabere kaldığı Mesarya’yla hafta sonu lig mücadelesinde yeniden karşılaşarak 1 – 0 mağlup etti. En yakın takipçileri olan Doğan Türk Birliği ile MeritA.Yeşilova arasındaki zorlu mücadeleyi Yeşilova kazanarak liderin 7 puan gerisinde 2. sıraya yerleşti. İkinci devreye iyi bir başlangıç yaparak zirve iddiasını ortaya koyan Gönyeli ise konuk olduğu Yonpaş Dumlupınar’a yenilerek üst üste üçüncü mağlubiyetini almış oldu. Dumlupınar ise yukarıya tırmanışını sürdürdü.
Orta sıralarda mücadelesini sürdüren ve üst sıralardaki takımlara karşı aldığı flaş galibiyetlerle dikkat çeken Göçmenköy, konuk ettiği Cihangir’e mağlup oldu. Cihangir bu galibiyetle haftalar sonra üç puanla tanışmış oldu.
Haftalardır kazanamayan bir başka ekip Lefke ise ligin dibine demir atan Girne Halk Evi’ni ikinci devrede golcüsü Kasım ile bulduğu gollerle mağlup etti ve 5. basamağa yükseldi.
Lefkoşa derbisinde karşı karşıya gelen K.Kaymaklıile Yenicami arasındaki zorlu mücadelenin galibi K.Kaymaklı oldu ve ikinci devrenin ilk galibiyetine imza atmış oldu.
Batı derbisinde ise karşı karşıya gelen Baf Ülkü Yurdu ile Binatlı maçında Baf takımı son saniyelerde bulduğu golle galip gelerek doğrudan düşme hattından uzaklaştı.
Bu hafta oynanan 8 karşılaşmada beraberlik çıkmazken, 5 maçı ev sahipleri kazandı. Ev sahiplerinin kazandığı maçların 4 tanesi ise 2-1’lik skorla bitti.
Haftanın Takımı: Mağusa Türk Gücü
Süper Lig’in lideri Mağusa Türk Gücü güçlü rakibi Mesarya’yı 1-0 mağlup ederek ikinci devrede oynadığı beşinci maçından da galibiyetle yarılmayı başardı.
Haftanın Yıldızı: Barkın (Cihangir)
Cihangir’in genç futbolcusu Barkın orta alandaki etkili oyununu son maçlarda gol atarak geliştirmeye devam ediyor. Barkın bu hafta Göçmenköy’e karşı hem iyi oynayarak hem de takımın galibiyet golünü atarak Cihangir’i üç puanla tanıştırdı.
Haftanın Hakemi: Mehmet Sezener (Mesarya-MTG)
Mesarya ile Mağusa Türk Gücü arasında oynanan zorlu mücadelede tecrübesini de ortaya koyan Mehmet Sezener, yerinde düdükler çalıp, skora etki etmeyecek kararlarla haftanın hakemi oldu.
Haftanın Teknik Direktörü: Derviş Kolcu (K.Kaymaklı)
Lefkoşa derbisinde rakibi Yenicami karşısında takımını iyi organize ederek 3 puan almayı başaran Derviş Kolcu, kupadan sonra ligde de galibiyetle tanışarak, haftanın teknik direktörü olmayı hakketti
Haftanın Kare Ası
Yasin(M. A.Yeşilova), Weston (Y. Dumlupınar)Halil(MTG), Rifat (Hamitköy)
Haftanın On Biri
Raif (K.Kaymaklı),Mejdi (M.Yeşilova), Halil(MTG),Olcay(Dumlupınar), Hasan(Baf Ülkü Yurdu) Ünal (MTG),Barkın(Cihangir)Rifat (Hamitköy) Yasin(Yeşilova) Kasım(Lefke),Weston(Dumlupınar)
Aksa Süper Lig 20. hafta sonuçları
Türk Ocağı-Hamitköy: 0 – 3
BafÜ.Yurdu-Binatlı : 2 – 1
K.Kaymaklı-Yenicami 2 – 1
MeritA.Yeşilova-Doğan T.Birliği: 2 - 1
Göçmenköy-Cihangir: 0 – 1
Lefke-Girne H.Evi 2 – 0
Mesarya-MağusaT.Gücü 0 – 1
Yonpaş Dumlupınar-Gönyeli 2 – 1
AKSA Süper Lig Puan Tablosu
|O
|G
|B
|M
|A
|Y
|AV
|P
|1.
|Mağusa Türk Gücü
|20
|14
|2
|4
|53
|22
|31
|44
|2.
|Merit Alsancak Yeşilova SK
|20
|10
|7
|3
|41
|28
|13
|37
|3.
|Doğan Türk Birliği
|20
|10
|5
|5
|35
|26
|9
|35
|4.
|Gönyeli SK
|20
|10
|4
|6
|27
|20
|7
|34
|5.
|Lefke TSK
|20
|9
|7
|4
|23
|18
|5
|34
|6.
|Yonpaş Dumlupınar TSK
|20
|9
|4
|7
|36
|22
|14
|31
|7.
|Göçmenköy İYSK
|20
|9
|4
|7
|27
|28
|-1
|31
|8.
|Türk Ocağı Limasol
|20
|9
|4
|7
|26
|29
|-3
|31
|9.
|Küçük Kaymaklı TSK
|20
|7
|8
|5
|22
|17
|5
|29
|10.
|Mesarya SK
|20
|8
|4
|8
|21
|17
|4
|28
|11.
|Cihangir GSK
|20
|7
|6
|7
|33
|33
|0
|27
|12.
|Hamitköy ŞHSK
|20
|7
|5
|8
|28
|27
|1
|26
|13.
|Yenicami AK
|20
|5
|8
|7
|28
|28
|0
|23
|14.
|Baf Ülkü Yurdu
|20
|3
|5
|12
|15
|41
|-26
|14
|15.
|Binatlı YSK
|20
|2
|4
|14
|14
|40
|-26
|10
|16.
|Girne Halk Evi
|20
|1
|3
|16
|18
|51
|-33
|6
Aksa Süper Lig 21. Hafta programı:
Yenicami – TürkOcağı
Mağusa Türk Gücü – K.Kaymaklı
Gönyeli – Merit A. Yeşilova
Girne H. Evi – Mesarya
Doğan T. Birliği – Baf Ülkü Yurdu
Hamitköy – Göçmenköy
Binatlı – Lefke
Cihangir – Yonpaş Dumlupınar