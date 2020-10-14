Süper Lig’de 5. haftanın hakemleri açıklandı

Türkiye Futbol Federasyonu Merkez Hakem Kurulu, 5. hafta müsabakalarında görev alacak hakemleri açıkladı.
Trabzonspor ile MedipolBaşakşehir arasında 17 Ekim Cumartesi günü oynanacak maçta Bahattin Şimşek'in düdük çalacağı belirtildi.
Ligde 5. hafta karşılaşmalarını yönetecek hakemler şöyle:
17 Ekim Cumartesi:
13.30 Çaykur Rizespor-MKE Ankaragücü: Abdulkadir Bitigen
16.00 Hes Kablo Kayserispor-Demir Grup Sivasspor: Halil Umut Meler
16.00 İttifak Holding Konyaspor-Yeni Malatyaspor: Turgut Doman
19.00 Trabzonspor-MedipolBaşakşehir: Bahattin Şimşek
18 Ekim Pazar:
13.30 AtakaşHatayspor-Büyükşehir Belediye Erzurumspor: Halis Özkahya
16.00 Fraport TAV Antalyaspor-Gaziantep FK: Koray Gençerler
16.00 Fatih Karagümrük-Kasımpaşa: Erkan Özdamar
19.00 Göztepe-Fenerbahçe: Atilla Karaoğlan
19 Ekim Pazartesi:
20.00 Galatasaray-Aytemiz Alanyaspor: Tugay Kaan Numanoğlu
20.00 Gençlerbirliği-Yukatel Denizlispor: Mert Güzenge
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