Süper Lig’de 4, 1. Lig’de 2 takım yabancısını değişmedi

Açıklanan listelere göre Süper Ligin 16 takımı da yabancı hakkını kullanırken, 1. Lig’de iki takım yabancı hakkını kullanmadı.
Aksa Süper Lig’de geçtiğimiz sezon takımlarında oynayan 4 yabancı futbolcu yine ayni takımda yeni sezona başlıyor.
Yabancılarını değiştirmeyen takımlar şampiyon Mağusa Türk Gücü, Doğan Türk Birliği, Yonpaş Dumlupınar ve Küçük Kaymaklı takımları oldu.
Aksa 1. Lig’de ise mücadele edecek 16 takımın 14’ü yabancı oyuncu transferi yaparken, Esentepe ile Yeni Boğaziçi takımları ilk devre için yabancı futbolcu haklarını kullanmadılar. 1. Lig’de ise Yalova kalecisi Kıvanç’ı, bu yıl 1. Lige yükselen Yeni Erenköy takımı ise geçtiğimiz yıl oynattığı yabancı futbolcusu Malik Sercan Gök’ü takımında tuttu.
Listeler şöyle;
|AKSA SÜPER LİG YABANCI FUTBOLCU LİSTESİ
|ADI - SOYADI
|D. YERİ
|KULÜBÜ
|1
|BABACAR MBAYE DIOP
|SENEGAL
|Cihangir GSK
|2
|BADARA NABY SYLLA
|GİNE
|Yenicami AK
|3
|BILLY MICHAEL
|NİJERYA
|Doğan Türk Birliği
|4
|CHARLTON MASHUMBA
|ZİMBABVE
|ChinaBazaar Gençlik Gücü TSK
|5
|EMMANUEL AKABUEZE
|NİJERYA
|Miracle Değirmenlik SK
|6
|EMMANUEL ERNEST
|LİBERYA
|Hamitköy ŞHSK
|7
|JONATHAN WESTON
|TRINIDAD&TOBAGO
|Yonpaş Dumlupınar TSK
|8
|KABIRU ALHASSAN
|NİJERYA
|Lefke TSK
|9
|KOSSI PRINCE SEGBEFIA
|TOGO
|Merit Alsancak Yeşilova SK
|10
|MALICK MANE
|SENEGAL
|Çetinkaya TSK
|11
|MICKAEL POTE
|BENİN
|Mağusa Türk Gücü
|12
|MOHAMED OMAR SASSI
|FRANSA
|Türk Ocağı Limasol
|13
|NDUE MUJECI
|ARNAVUTLUK
|Göçmenköy İYSK
|14
|OBADA FELIX
|NİJERYA
|Küçük Kaymaklı TSK
|15
|OSITA OBIEKWE
|NİJERYA
|Gönyeli SK
|16
|QUENTIN DEBOUTO
|BENİN
|Mesarya SK
|AKSA 1.LİG YABANCI FUTBOLCU LİSTESİ
|ADI - SOYADI
|D. YERİ
|KULÜBÜ
|1
|ABDURRAHMAN BENGİ
|KONYA
|Binatlı YSK
|2
|ARDA OLAGOKE
|NİJERYA
|Girne Halk Evi
|3
|BERKANT İSTANBUL
|GÖLCÜK
|Düzkaya KOSK
|4
|ENES KUBAT
|ANKARA
|Lapta TBSK
|5
|ERHAN ÇINAR
|TÜRKİYE
|Mormenekşe GBSK
|6
|FATİH KARABULUT
|İSTANBUL
|İncirli SK
|7
|HASAN ÖZÇELİK
|REYHANLI
|Baf Ülkü Yurdu
|8
|HASAN TOKGÖZ
|İZMİR
|Pera L. Gençler Birliği SK
|9
|İLYAS YILMAZ
|NEVŞEHİR
|Miracle Karşıyaka ASK
|10
|KIVANÇ DEMİRCİOĞLU
|TARSUS
|Yalova SK
|11
|MALİK SERCAN GÖK
|MERSİN
|Yenierenköy TSK
|12
|OĞUZ GÖKTAŞ
|MERSİN
|Maraş GSK
|13
|YAĞIZ KÜÇÜK
|İSTANBUL
|M. HacıaliYılmazköy SK
|14
|YAŞAR BAŞKAYA
|ANKARA
|Dörtyol SK
|15
|-
|-
|Esentepe KKSK
|16
|-
|-
|Yeniboğaziçi DSK