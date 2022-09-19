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Süper Lig’de 4, 1. Lig’de 2 takım yabancısını değişmedi

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Aksa Süper Lig’de Mağusa Türk Gücü, Doğan Türk Birliği, Yonpaş Dumlupınar ve Küçük Kaymaklı, 1. Lig’de ise Yalova ile Yeni Erenköy yabancı futbolcularını değişmedi

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Süper Lig’de 4, 1. Lig’de 2 takım yabancısını değişmedi
Kıbrıs Türk Futbol Federasyonu (KTFF) 2022-2023 Futbol Sezonu AKSA Süper Lig ve AKSA 1.Lig yabancı listelerini açıkladı.
Açıklanan listelere göre Süper Ligin 16 takımı da yabancı hakkını kullanırken, 1. Lig’de iki takım yabancı hakkını kullanmadı.
Aksa Süper Lig’de geçtiğimiz sezon takımlarında oynayan 4 yabancı futbolcu yine ayni takımda yeni sezona başlıyor.
Yabancılarını değiştirmeyen takımlar şampiyon Mağusa Türk Gücü, Doğan Türk Birliği, Yonpaş Dumlupınar ve Küçük Kaymaklı takımları oldu.
Aksa 1. Lig’de ise mücadele edecek 16 takımın 14’ü yabancı oyuncu transferi yaparken, Esentepe ile Yeni Boğaziçi takımları ilk devre için yabancı futbolcu haklarını kullanmadılar. 1. Lig’de ise Yalova kalecisi Kıvanç’ı, bu yıl 1. Lige yükselen Yeni Erenköy takımı ise geçtiğimiz yıl oynattığı yabancı futbolcusu Malik Sercan Gök’ü takımında tuttu.
 
Listeler şöyle;
AKSA SÜPER LİG YABANCI FUTBOLCU LİSTESİ
ADI - SOYADI D. YERİ KULÜBÜ
1 BABACAR MBAYE DIOP SENEGAL Cihangir GSK
2 BADARA NABY SYLLA GİNE Yenicami AK
3 BILLY MICHAEL NİJERYA Doğan Türk Birliği
4 CHARLTON MASHUMBA ZİMBABVE ChinaBazaar Gençlik Gücü TSK
5 EMMANUEL AKABUEZE NİJERYA Miracle Değirmenlik SK
6 EMMANUEL ERNEST LİBERYA Hamitköy ŞHSK
7 JONATHAN WESTON TRINIDAD&TOBAGO Yonpaş Dumlupınar TSK
8 KABIRU ALHASSAN NİJERYA Lefke TSK
9 KOSSI PRINCE SEGBEFIA TOGO Merit Alsancak Yeşilova SK
10 MALICK MANE SENEGAL Çetinkaya TSK
11 MICKAEL POTE BENİN Mağusa Türk Gücü
12 MOHAMED OMAR SASSI FRANSA Türk Ocağı Limasol
13 NDUE  MUJECI ARNAVUTLUK Göçmenköy İYSK
14 OBADA FELIX NİJERYA Küçük Kaymaklı TSK
15 OSITA OBIEKWE NİJERYA Gönyeli SK
16 QUENTIN DEBOUTO BENİN Mesarya SK
AKSA 1.LİG YABANCI FUTBOLCU LİSTESİ
ADI - SOYADI D. YERİ KULÜBÜ
1 ABDURRAHMAN BENGİ KONYA Binatlı YSK
2 ARDA OLAGOKE NİJERYA Girne Halk Evi
3 BERKANT İSTANBUL GÖLCÜK Düzkaya KOSK
4 ENES KUBAT ANKARA Lapta TBSK
5 ERHAN ÇINAR TÜRKİYE Mormenekşe GBSK
6 FATİH KARABULUT İSTANBUL İncirli SK
7 HASAN ÖZÇELİK REYHANLI Baf Ülkü Yurdu
8 HASAN TOKGÖZ İZMİR Pera L. Gençler Birliği SK
9 İLYAS YILMAZ NEVŞEHİR Miracle Karşıyaka ASK
10 KIVANÇ DEMİRCİOĞLU TARSUS Yalova SK
11 MALİK SERCAN GÖK MERSİN Yenierenköy TSK
12 OĞUZ  GÖKTAŞ MERSİN Maraş GSK
13 YAĞIZ KÜÇÜK İSTANBUL M. HacıaliYılmazköy SK
14 YAŞAR BAŞKAYA ANKARA Dörtyol SK
15 - - Esentepe KKSK
16 - - Yeniboğaziçi DSK
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