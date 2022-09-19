Süper Lig’de 4, 1. Lig’de 2 takım yabancısını değişmedi

Aksa Süper Lig’de Mağusa Türk Gücü, Doğan Türk Birliği, Yonpaş Dumlupınar ve Küçük Kaymaklı, 1. Lig’de ise Yalova ile Yeni Erenköy yabancı futbolcularını değişmedi

AKSA SÜPER LİG YABANCI FUTBOLCU LİSTESİ ADI - SOYADI D. YERİ KULÜBÜ 1 BABACAR MBAYE DIOP SENEGAL Cihangir GSK 2 BADARA NABY SYLLA GİNE Yenicami AK 3 BILLY MICHAEL NİJERYA Doğan Türk Birliği 4 CHARLTON MASHUMBA ZİMBABVE ChinaBazaar Gençlik Gücü TSK 5 EMMANUEL AKABUEZE NİJERYA Miracle Değirmenlik SK 6 EMMANUEL ERNEST LİBERYA Hamitköy ŞHSK 7 JONATHAN WESTON TRINIDAD&TOBAGO Yonpaş Dumlupınar TSK 8 KABIRU ALHASSAN NİJERYA Lefke TSK 9 KOSSI PRINCE SEGBEFIA TOGO Merit Alsancak Yeşilova SK 10 MALICK MANE SENEGAL Çetinkaya TSK 11 MICKAEL POTE BENİN Mağusa Türk Gücü 12 MOHAMED OMAR SASSI FRANSA Türk Ocağı Limasol 13 NDUE MUJECI ARNAVUTLUK Göçmenköy İYSK 14 OBADA FELIX NİJERYA Küçük Kaymaklı TSK 15 OSITA OBIEKWE NİJERYA Gönyeli SK 16 QUENTIN DEBOUTO BENİN Mesarya SK AKSA 1.LİG YABANCI FUTBOLCU LİSTESİ ADI - SOYADI D. YERİ KULÜBÜ 1 ABDURRAHMAN BENGİ KONYA Binatlı YSK 2 ARDA OLAGOKE NİJERYA Girne Halk Evi 3 BERKANT İSTANBUL GÖLCÜK Düzkaya KOSK 4 ENES KUBAT ANKARA Lapta TBSK 5 ERHAN ÇINAR TÜRKİYE Mormenekşe GBSK 6 FATİH KARABULUT İSTANBUL İncirli SK 7 HASAN ÖZÇELİK REYHANLI Baf Ülkü Yurdu 8 HASAN TOKGÖZ İZMİR Pera L. Gençler Birliği SK 9 İLYAS YILMAZ NEVŞEHİR Miracle Karşıyaka ASK 10 KIVANÇ DEMİRCİOĞLU TARSUS Yalova SK 11 MALİK SERCAN GÖK MERSİN Yenierenköy TSK 12 OĞUZ GÖKTAŞ MERSİN Maraş GSK 13 YAĞIZ KÜÇÜK İSTANBUL M. HacıaliYılmazköy SK 14 YAŞAR BAŞKAYA ANKARA Dörtyol SK 15 - - Esentepe KKSK 16 - - Yeniboğaziçi DSK

Kıbrıs Türk Futbol Federasyonu (KTFF) 2022-2023 Futbol Sezonu AKSA Süper Lig ve AKSA 1.Lig yabancı listelerini açıkladı.Açıklanan listelere göre Süper Ligin 16 takımı da yabancı hakkını kullanırken, 1. Lig’de iki takım yabancı hakkını kullanmadı.Aksa Süper Lig’de geçtiğimiz sezon takımlarında oynayan 4 yabancı futbolcu yine ayni takımda yeni sezona başlıyor.Yabancılarını değiştirmeyen takımlar şampiyon Mağusa Türk Gücü, Doğan Türk Birliği, Yonpaş Dumlupınar ve Küçük Kaymaklı takımları oldu.Aksa 1. Lig’de ise mücadele edecek 16 takımın 14’ü yabancı oyuncu transferi yaparken, Esentepe ile Yeni Boğaziçi takımları ilk devre için yabancı futbolcu haklarını kullanmadılar. 1. Lig’de ise Yalova kalecisi Kıvanç’ı, bu yıl 1. Lige yükselen Yeni Erenköy takımı ise geçtiğimiz yıl oynattığı yabancı futbolcusu Malik Sercan Gök’ü takımında tuttu.Listeler şöyle;