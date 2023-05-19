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Süper Ligde 35. hafta başlıyor

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Spor Toto Süper Lig'de 35. hafta yarın oynanacak 3 karşılaşmayla başlayacak

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Süper Ligde 35. hafta başlıyor
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Spor Toto Süper Lig'de 35. hafta maçlarını yönetecek hakemler belli oldu.
Türkiye Futbol Federasyonu Merkez Hakem Kurulundan yapılan açıklamaya göre ligde haftanın maçlarını yönetecek hakemler şunlar:
20 Mayıs Cumartesi:
16.00 Kasımpaşa-İstanbulspor: Yaşar Kemal Uğurlu
19.00 Yukatel Kayserispor-Corendon Alanyaspor: Yasin Kol
19.00 Galatasaray-Demir Grup Sivasspor: Arda Kardeşler
21 Mayıs Pazar:
16.00 HangiKredi Ümraniyespor-MKE Ankaragücü: Mete Kalkavan
19.00 Fraport TAV Antalyaspor-Medipol Başakşehir: Cihan Aydın
19.00 Adana Demirspor-Beşiktaş: Mustafa Kürşad Filiz
22 Mayıs Pazartesi:
20.00 Trabzonspor-VavaCars Fatih Karagümrük: Turgut Doman
 
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