Süper Lig’de 32. Hafta maçlarının hakemleri açıklandı

Süper Lig'de 32. haftanın maçlarını yönetecek hakemler belli oldu.
Türkiye Futbol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, ligde haftanın maçlarını yönetecek hakemler şunlar:
3 Nisan Cumartesi:
13.30 Hes Kablo Kayserispor-Göztepe: Burak Şeker
16.00 Çaykur Rizespor-Fatih Karagümrük: Ümit Öztürk
16.00 Demir Grup Sivasspor-Trabzonspor: Mete Kalkavan
19.00 AtakaşHatayspor-Galatasaray: Fırat Aydınus
4 Nisan Pazar:
13.30 Büyükşehir Belediye Erzurumspor-İttifak Holding Konyaspor: Sarper Barış Saka
16.00 MKE Ankaragücü-Fraport TAV Antalyaspor: Ali Palabıyık
16.00 MedipolBaşakşehir-Yeni Malatyaspor: Yaşar Kemal Uğurlu
16.00 Aytemiz Alanyaspor-Gençlerbirliği: Ali Şansalan
19.00 Kasımpaşa-Beşiktaş: Halil Umut Meler
5 Nisan Pazartesi:
19.00 Fenerbahçe-Yukatel Denizlispor: Cüneyt Çakır
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