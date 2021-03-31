banner583
Cimnastik antrenmanları sıkı önlemlerle başlayacak
Cimnastik antrenmanları sıkı önlemlerle başlayacak
3 0
Yücel:En çok Baykara’yı geçmek istedim
Yücel:En çok Baykara’yı geçmek istedim
33 0
 
31 0
İlla ki birilerinin canının yanması mı gerek?
İlla ki birilerinin canının yanması mı gerek?
58 0
Hamilton, Schumacher'in rekorunu kırdı
Hamilton, Schumacher'in rekorunu kırdı
20 0
Cimnastikte kadın üstünlüğü
Cimnastikte kadın üstünlüğü
24 0
Birinci: Umutlarımız Eylül’e kaldı
Birinci: Umutlarımız Eylül’e kaldı
135 0
banner529
banner570

Süper Lig’de 32. Hafta maçlarının hakemleri açıklandı

banner476

banner624
Süper Lig’de 32. Hafta maçlarının hakemleri açıklandı
banner630
Süper Lig'de 32. haftanın maçlarını yönetecek hakemler belli oldu.
Türkiye Futbol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, ligde haftanın maçlarını yönetecek hakemler şunlar:
3 Nisan Cumartesi:
13.30 Hes Kablo Kayserispor-Göztepe: Burak Şeker
16.00 Çaykur Rizespor-Fatih Karagümrük: Ümit Öztürk
16.00 Demir Grup Sivasspor-Trabzonspor: Mete Kalkavan
19.00 AtakaşHatayspor-Galatasaray: Fırat Aydınus
4 Nisan Pazar:
13.30 Büyükşehir Belediye Erzurumspor-İttifak Holding Konyaspor: Sarper Barış Saka
16.00 MKE Ankaragücü-Fraport TAV Antalyaspor: Ali Palabıyık
16.00 MedipolBaşakşehir-Yeni Malatyaspor: Yaşar Kemal Uğurlu
16.00 Aytemiz Alanyaspor-Gençlerbirliği: Ali Şansalan
19.00 Kasımpaşa-Beşiktaş: Halil Umut Meler
5 Nisan Pazartesi:
19.00 Fenerbahçe-Yukatel Denizlispor: Cüneyt Çakır 
 
banner342
banner603
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.