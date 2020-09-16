Süper Lig’de 2. Haftanın hakemleri açıklandı

Süper Lig'in ikinci haftasında yapılacak maçları yönetecek hakemler açıklandı.
Ligde haftanın öne çıkan müsabakasında MedipolBaşakşehir, 20 Eylül Pazar günü Galatasaray'ı ağırlayacak. Başakşehir Fatih Terim Stadı'nda saat 19.00'da başlayacak karşılaşmada hakem Atilla Karaoğlan düdük çalacak.
Türkiye Futbol Federasyonu Merkez Hakem Kurulundan yapılan açıklamaya göre ligin 2. haftasında görev alacak hakemler şöyle:
18 Eylül Cuma
20.00 Yeni Malatyaspor-Göztepe: Cüneyt Çakır
19 Eylül Cumartesi:
13.30 Gençlerbirliği-İttifak Holding Konyaspor: Mustafa Öğretmenoğlu
16.00 Yukatel Denizlispor-Trabzonspor: Volkan Bayarslan
19.00 Aytemiz Alanyaspor-Hes Kablo Kayserispor: Erkan Özdamar
19.00 Beşiktaş-Fraport TAV Antalyaspor: Halil Umut Meler
20 Eylül Pazar:
13.30 Büyükşehir Belediye Erzurumspor-Demir Grup Sivasspor: Serkan Tokat
16.00 Kasımpaşa-Çaykur Rizespor: Suat Arslanboğa
19.00 Gaziantep FK-Fatih Karagümrük: Alper Ulusoy
19.00 MedipolBaşakşehir-Galatasaray: Atilla Karaoğlan
21 Eylül Pazartesi:
20.00 Fenerbahçe-AtakaşHatayspor: Ümit Öztürk
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