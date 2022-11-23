Süper Lig’de 10. haftada 3 gece maçı oynanacak

Kıbrıs Türk Futbol Federasyonu Aksa Süper Lig’de bu hafta üç maçı gece oynanacağını açıkladı. 10. Haftanın açılış maçında Cuma akşamı saat 19.00’da GazimağusaDr.Fazıl Küçük Stadı’nda Yonpaş Dumlupınar-MağusaT.Gücü karşı karşıya gelecek.
Pazartesi günü ise Lefkoşa Atatürk Stadı’nda Çetinkaya-K.Kaymaklı, Girne 20 Temmuz Mete Adanır Stadı’nda Doğan T.Birliği-Yenicami karşılaşmaları saat 19.00’da oynanacak.
Aksa Liglerinde haftanın maçlarının programı şöyle:
AKSA SÜPER LİG
25 Kasım 2022, Cuma
19.00 GazimağusaDr.Fazıl Küçük Stadı’nda Yonpaş Dumlupınar-MağusaT.Gücü
26 Kasım 2022, Cumartesi
14.00 Paşaköy Hasan Onalt Stadı’nda Mesarya-Miracle Değirmenlik
14.00 Lefkoşa Atatürk Stadı’nda Göçmenköy-Türk Ocağı
14.00 Lefke 16 Ağustos Stadı’nda Lefke-ChinaB.G.Gücü
27 Kasım 2022, Pazar
14.00 Hamitköy Esat Erdoğmuş Stadı’nda Hamitköy-MeritA.Yeşilova
14.00 Cihangir Stadı ‘nda Cihangir-Gönyeli
28 Kasım 2022, Pazartesi
19.00 Girne 20 Temmuz Mete Adanır Stadı’nda Doğan T.Birliği-Yenicami
19.00 Lefkoşa Atatürk Stadı’nda Çetinkaya-K.Kaymaklı
AKSA 1.LİG
26 Kasım 2022, Cumartesi
14.00 Yenierenköy 8 Ağustos Stadı’nda Yenierenköy-Esentepe
14.00 Yılmazköy Mustafa Üçöz Stadı’nda M. HacıaliYılmazköy-Miracle Karşıyaka
14.00 İskele Cumhuriyet Stadı’nda Pera Gençler Birliği-Girne Halk Evi
14.00 İncirli Hüseyin Altıncıoğlu Stadı’nda İncirli-Ünimar Maraş
27 Kasım 2022, Pazar
14.00 Güzelyurt Üner Berkalp Stadı’nda Binatlı-Mormenekşe
14.00 Çatalköy Nihat Bağcıer Stadı’nda Düzkaya-Dörtyol
14.00 Yeniboğaziçi Osman Ergün Mehmet Stadı’nda Yeniboğaziçi-Baf Ülkü Yurdu
14.00 Lapta Şht. Şevket Kadir Stadı’nda Lapta-Yalova
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