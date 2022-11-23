Süper Lig’de 10. haftada 3 gece maçı oynanacak

Süper Ligin 10. Haftasında Cuma günü bir, pazartesi günü ise 2 maç saat 19.00’da oynanacak

Kıbrıs Türk Futbol Federasyonu Aksa Süper Lig’de bu hafta üç maçı gece oynanacağını açıkladı. 10. Haftanın açılış maçında Cuma akşamı saat 19.00’da GazimağusaDr.Fazıl Küçük Stadı’nda Yonpaş Dumlupınar-MağusaT.Gücü karşı karşıya gelecek.

Pazartesi günü ise Lefkoşa Atatürk Stadı’nda Çetinkaya-K.Kaymaklı, Girne 20 Temmuz Mete Adanır Stadı’nda Doğan T.Birliği-Yenicami karşılaşmaları saat 19.00’da oynanacak.

Aksa Liglerinde haftanın maçlarının programı şöyle:



AKSA SÜPER LİG

25 Kasım 2022, Cuma

19.00 GazimağusaDr.Fazıl Küçük Stadı’nda Yonpaş Dumlupınar-MağusaT.Gücü

26 Kasım 2022, Cumartesi

14.00 Paşaköy Hasan Onalt Stadı’nda Mesarya-Miracle Değirmenlik

14.00 Lefkoşa Atatürk Stadı’nda Göçmenköy-Türk Ocağı

14.00 Lefke 16 Ağustos Stadı’nda Lefke-ChinaB.G.Gücü

27 Kasım 2022, Pazar

14.00 Hamitköy Esat Erdoğmuş Stadı’nda Hamitköy-MeritA.Yeşilova

14.00 Cihangir Stadı ‘nda Cihangir-Gönyeli

28 Kasım 2022, Pazartesi

19.00 Girne 20 Temmuz Mete Adanır Stadı’nda Doğan T.Birliği-Yenicami

19.00 Lefkoşa Atatürk Stadı’nda Çetinkaya-K.Kaymaklı



AKSA 1.LİG

26 Kasım 2022, Cumartesi

14.00 Yenierenköy 8 Ağustos Stadı’nda Yenierenköy-Esentepe

14.00 Yılmazköy Mustafa Üçöz Stadı’nda M. HacıaliYılmazköy-Miracle Karşıyaka

14.00 İskele Cumhuriyet Stadı’nda Pera Gençler Birliği-Girne Halk Evi

14.00 İncirli Hüseyin Altıncıoğlu Stadı’nda İncirli-Ünimar Maraş

27 Kasım 2022, Pazar

14.00 Güzelyurt Üner Berkalp Stadı’nda Binatlı-Mormenekşe

14.00 Çatalköy Nihat Bağcıer Stadı’nda Düzkaya-Dörtyol

14.00 Yeniboğaziçi Osman Ergün Mehmet Stadı’nda Yeniboğaziçi-Baf Ülkü Yurdu

14.00 Lapta Şht. Şevket Kadir Stadı’nda Lapta-Yalova



