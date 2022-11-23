Süper Lig zirvesinde puan farkı açılıyor

Aksa Süper Ligin 9. Haftası oynanan 8 karşılaşmayla tamamlanırken, lider Mağusa Türk Gücü ile en yakın takipçisi arasındaki puan farkı 5’e yükseldi.Mağusa Türk Gücü’nün kendisi gibi namağlup olarak haftaya başlayan Cihangir’i adeta dağıttı maçta sahadan 6 -0 galip ayrılması sonrasında takipçilerinden Miracle Değirmenlik’in konuk ettiği Yonpaş Dumlupınar ile 3 -3 berabere kalması sonrasında lider ile puan farkı açılmış oldu.Ligde bu hafta oynanan 8 karşılaşmada 3 maç deplasman takımlarının galibiyetiyle tamamlanırken, 2 maçı ev sahibi takımlar kazandı, 3 maç ise beraberlikle sonuçlandı. Bu hafta oynanan maçlarda sadece haftanın kapanış maçı olan China Bazaar Gençlik Gücü – Çetinkaya maçı golsüz tamamlandı. 8 maçta kale ağları 25 kez havalanarak 3 gol ortalamasının üzerine çıkıldı.AKSA Süper Lig Gol Krallığı yarışında China Bazaar Gençlik Gücü ’nün golcüsü Charlton Mashumba haftayı boş geçse de 7 golle zirvede yer almaya devam ederken, Mağusa Türk Gücü’nden Şenol Şöför attığı 1 golle zirveye ortak olurken, Dumlupınar‘dan Jonathan Weston bu haftayı boş geçse de 7 golle krallığa ortak olmayı sürdürüyor. Onları 6’şar golle Küçük Kaymaklı’dan Obada Felix ve Cihangir ‘den Muhittin Tümbül takip ediyorlar.Bu hafta iki futbolcu takımları adına hat-trick yaparak puan veya puanlar almalarına katkı koydular. Yonpaş Dumşlupınar’dan Osman Şanverdi Miracle Değirmenlik ağlarını 12 dakika içinde 3 kez sarsarken, Doğan Türk Birliği futbolcusu Halil Turan da biri penaltıdan olmak üzere Kaymaklı ağlarını 3 kez sarsarak takımına galibiyeti getirdi.9. haftada 8 maçta toplam 47 sarı kart gösterilirken kırmızı kart çıkmadı.Aksa Süper Ligin 9. Haftasında iki yenilgisiz takımın mücadelesi olan Mağusa Türk Gücü – Cihangir maçından 6 -0 gibi farklı bir skorla galip ayrılan Mağusa Türk Gücü şampiyonluk iddiasını bir kez daha kanıtlamış oldu. Bu sonuçla MTG haftanın takımı olmayı hak etti.Doğan Türk Birliği’nin konuk olduğu K.Kaymaklı karşısında biri penaltıdan olmak üzere 3 gol atarak galibiyette büyük pay sahibi olan tecrübeli forvet Halil Turan haftanın futbolcusu oldu.Haftalardır iyi futbol ile mağlup olmadan iyi bir çıkış yakalayan Mesarya takımının teknik direktörü Nazım Aktunç, konuk oldukları Türk Ocağı deplasmanında takımını iyi hazırlayarak ve yerinde müdahalelerle galibiyette önemli rol oynayarak haftanın teknik adamı oldu.Miracle Değirmenlik ile Yonpaş Dumlupınar arasında oynanan zorlu karşılaşmada çaldığı düdükler ve yardımcı hakemleriyle uyum içinde bir maç yöneten Osman Özpaşa haftanın hakemi olmayı hak etti.Ercan Samancıoğlu(Yenicami), Mustafa Yaşinses (Mesarya), Emre Kuvvetlişahin (MTG), Osman Şanverdi(Yonpaş Dumlupınar)Ozan(DTB), Yusuf(Mesarya), Bünyamin(MTG), Salih (DTB), Tahsin(Y. Dumlupınar), Ünal (MTG), İbrahim (Mesarya), Arif (MTG), Osman(Y. Dumlupınar), Halil Turan(DTB), Weston(Dumlupınar)Yenicami-Hamitköy: 1 – 0Miracle Değirmenlik-Yonpaş Dumlupınar: 3 –3Türk Ocağı-Mesarya: 1 – 4MağusaT.Gücü-Cihangir: 6 – 0MeritA.Yeşilova-Göçmenköy: 1 – 1Gönyeli-Lefke: 0 – 1K.Kaymaklı-Doğan T.Birliği: 1 – 3ChinaB.G.Gücü-Çetinkaya: 0 – 0Y. Dumlupınar – Mağusa T. GücüGöçmenköy – Türk OcağıLefke – China B. Gençlik GücüMesarya – Miracle DeğirmenlikHamitköy – Merit A. YeşilovaCihangir – GönyeliDoğan T. Birliği – YenicamiÇetinkaya – K.Kaymaklı