Süper Lig ve 1. Lig’de heyecan yeniden başlıyor

AKSA futbol liglerinde heyecanı bu hafta sonu yeniden başlıyor.
2021-2022 futbol sezonun ikinci devresi 29 Ocak Cumartesi günü Süper Lig ve 1. Lig’de oynanacak olan dörder maçla başlayacak.
İşte 16. Hafta maç programı:
AKSA SÜPER LİG
29/01/2022 – Cumartesi
14.00 Cihangir Stadı’nda Cihangir-Doğan T.Birliği
14.00 Güzelyurt Üner Berkalp Stadı’nda Baf Ü.Yurdu-K.Kaymaklı
14.00 Lefkoşa Atatürk Stadı’nda Göçmenköy-Girne H.Evi
14.00 Karaoğlanoğlu Orhan Dural Stadı’nda Merit A.Yeşilova-Yenicami
30/01/2022 – Pazar
14.00 Gazimağusa Dr.Fazıl Küçük Stadı’nda Yonpaş Dumlupınar-Mağusa T.Gücü
14.00 Girne 20 Temmuz Mete Adanır Stadı’nda Türk Ocağı-Gönyeli
14.00 Hamitköy Esat Erdoğmuş Stadı’nda Hamitköy-Binatlı
14.00 Lefke 16 Ağustos Stadı’nda Lefke-Mesarya
AKSA 1. LİG
29/01/2022 – Cumartesi
14.00 Mormenekşe Cemal Balses Stadı’nda Mormenekşe-Esentepe
14.00 Karşıyaka Ergin Şahdur Stadı’nda Karşıyaka-M.Değirmenlik
14.00 Görneç Üç Şehitler Stadı’nda Görneç-G.Birliği
14.00 Çanakkale Muharrem Döveç Stadı’nda Çanakkale-Maraş
30/01/2022 – Pazar
14.00 Dörtyol Adem Nural Stadı’nda SFC Dörtyol-Çetinkaya
14.00 Bostancı Bağcıl Stadı’nda B.Bağcıl-M.Yeniboğaziçi
14.00 Çatalköy Nihat Bağcıer Stadı’nda Düzkaya-Yalova
14.00 Lefkoşa Atatürk Stadı’nda China Bazaar G.Gücü-İncirli
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.