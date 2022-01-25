Süper Lig ve 1. Lig’de heyecan yeniden başlıyor

AKSA futbol liglerinde heyecanı bu hafta sonu yeniden başlıyor.

2021-2022 futbol sezonun ikinci devresi 29 Ocak Cumartesi günü Süper Lig ve 1. Lig’de oynanacak olan dörder maçla başlayacak.

İşte 16. Hafta maç programı:

AKSA SÜPER LİG

29/01/2022 – Cumartesi

14.00 Cihangir Stadı’nda Cihangir-Doğan T.Birliği

14.00 Güzelyurt Üner Berkalp Stadı’nda Baf Ü.Yurdu-K.Kaymaklı

14.00 Lefkoşa Atatürk Stadı’nda Göçmenköy-Girne H.Evi

14.00 Karaoğlanoğlu Orhan Dural Stadı’nda Merit A.Yeşilova-Yenicami



30/01/2022 – Pazar

14.00 Gazimağusa Dr.Fazıl Küçük Stadı’nda Yonpaş Dumlupınar-Mağusa T.Gücü

14.00 Girne 20 Temmuz Mete Adanır Stadı’nda Türk Ocağı-Gönyeli

14.00 Hamitköy Esat Erdoğmuş Stadı’nda Hamitköy-Binatlı

14.00 Lefke 16 Ağustos Stadı’nda Lefke-Mesarya



AKSA 1. LİG

29/01/2022 – Cumartesi

14.00 Mormenekşe Cemal Balses Stadı’nda Mormenekşe-Esentepe

14.00 Karşıyaka Ergin Şahdur Stadı’nda Karşıyaka-M.Değirmenlik

14.00 Görneç Üç Şehitler Stadı’nda Görneç-G.Birliği

14.00 Çanakkale Muharrem Döveç Stadı’nda Çanakkale-Maraş

30/01/2022 – Pazar

14.00 Dörtyol Adem Nural Stadı’nda SFC Dörtyol-Çetinkaya

14.00 Bostancı Bağcıl Stadı’nda B.Bağcıl-M.Yeniboğaziçi

14.00 Çatalköy Nihat Bağcıer Stadı’nda Düzkaya-Yalova

14.00 Lefkoşa Atatürk Stadı’nda China Bazaar G.Gücü-İncirli

