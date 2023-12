Süper Lig ve 1. Lig’de haftanın cezalıları açıklandı

Kıbrıs Türk Futbol Federasyonu (KTFF) Disiplin Kurulu 16-17 Aralık 2023 tarihleri arasında oynanan maçlarla ilgili toplandı. AKSA Süper Lig, AKSA 1.Lig, AKSA A2 Süper Lig, AKSA A2 1.Lig ve Asbuzu U16 Ligi müsabakaları ile ilgili disiplin cezalarını görüşen kurul, Av. Gizem Bahri Soydan başkanlığında bir araya geldi.

KTFF Disiplin Kurulu’nun aldığı kararlar şöyle;

KIRMIZI KART VE DİSİPLİN CEZALARI

1 Maç: Ahmet Ali Koçak (Doğukent SK), Hüseyin Cevdet Demirel (Doğukent SK), Hüseyin Lord (Lefke TSK) Hüseyin Ayaz (Sipahi TSK), Batuhan Calban (Çetinkaya TSK), Assane Diatta (Miracle Karşıyaka ASK), Arda Gürses (Lefke TSK), Mustafa Gül (Doğan Türk Birliği), Burak Karabacak (Ünimar Maraş)

2 Maç: Hüsamettin Çekmecelioğlu (Türkmenköy ASK), Cuma Çoban (Sipahi), Mehmet Osman Sancak (Baf Ülkü Yurdu)

3 Maç: Can Polat İnceler (Türk Ocağı Limasol), Deran Soydan (Düzkaya)

TEKNİK DİREKTÖR, ANTRENÖR VE KULÜP PERSONELİ

2 Maç: Mehmet Maraba (Pera L. Gençler Birliği), İsmail Reha And (Pera L. Gençler Birliği)

3 Maç:Mehmet Ali Topaloğlu (Mesarya), Erhan Dağgül (Pera L. Gençler Birliğ), Zihni Özçetiner (Baf Ülkü Yurdu), Tolgan Altıntaç (Baf Ülkü Yurdu)

4 SARI KART NEDENİYLE 1 MAÇ CEZALI OYUNCULAR

Mustafa Kemal Atlar (Doğan Türk Birliği), Yusuf Altıner (Mesarya SK), Burak Emir (Çetinkaya TSK), Mehmet Kaygısız (Küçük Kaymaklı TSK), Aziz Özsakallı (Binatlı YSK), Mustafa Tahsildaroğulları (Lefke TSK), Salih Zencirkıran (Düzkaya KOSK), Olgun Tekbıyık (Yeniboğaziçi DSK), Salih Adakan (Hamitköy ŞHSK), Vakkas Kaynarca (Alsancak Yeşilova SK), İsmet Osman Özalp (Pera L. Gençler Birliği SK), Emre Soytürk (Doğan Türk Birliği), Salih Sakallı (Hamitköy ŞHSK), Sinan Dere (Hamitköy ŞHSK), Umutcan Tuna (Miracle Değirmenlik SK), Hüseyin Kasaboğlu (Mesarya SK), Muhammet Bişar Aykut (China Bazaar Gençlik Gücü), Süleyman Efe Kahraman (Dem’s Cons. Çanakkale TSK), Furkan Taşkıran (Küçük Kaymaklı TSK), Nedim Ateş (Hamitköy ŞHSK), Serhat Ataş (Ozanköy SK), Eren Akıllı (Miracle Karşıyaka ASK), Efe Şükrü Türkel (Gönyeli SK),

Ali Atıcı (Yenicami AK), Ertuğrul Er (Gönyeli SK