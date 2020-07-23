Süper Lig tamamlandı

Kıbrıs Türk Futbol Federasyonu (KTFF) tarafından organize edilen K-Pet Süper Lig'de 30. Ve son hafta ile birlikte normal sezon tamamlandı.
Son maçların sonuçları şöyle:
Yeşilova – Yenicami, 7-3
Göçmenköy – Türk Ocağı, 3-2
Hamitköy – Doğan Türk Birliği, 2-2
Küçük Kaymaklı – Binatlı, 3-5
Gönyeli – Lefke, 3-0
Mağusa Türk Gücü – Cihangir, 1-0
Baf Ülkü Yurdu – Gençlik Gücü, 5-1
Çetinkaya – Düzkaya, 0-0
(Foto: Özgür GÖKSEL)
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