Süper Lig tamamlandı

Kıbrıs Türk Futbol Federasyonu (KTFF) tarafından organize edilen K-Pet Süper Lig'de 30. Ve son hafta ile birlikte normal sezon tamamlandı.

Son maçların sonuçları şöyle:

Yeşilova – Yenicami, 7-3

Göçmenköy – Türk Ocağı, 3-2

Hamitköy – Doğan Türk Birliği, 2-2

Küçük Kaymaklı – Binatlı, 3-5

Gönyeli – Lefke, 3-0

Mağusa Türk Gücü – Cihangir, 1-0

Baf Ülkü Yurdu – Gençlik Gücü, 5-1

Çetinkaya – Düzkaya, 0-0



(Foto: Özgür GÖKSEL)

