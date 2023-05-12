Süper Lig play-out ilk hafta programı açıklandı

Kıbrıs Türk Futbol Federasyonu tarafından düzenlenen AKSA Süper Lig’de normal sezonun tamamlanmasının ardından sıra lige veda edecek son takımın belirleneceği Play-out maçlarına geldi.

17, 21 ve 25 Mayıs tarihlerinde oynanacak olan Play-out’ta ilk hafta maçlarının programı açıklandı. Saat 16.30’da başlayacak maçların program şöyle:

17 Mayıs Çarşamba

Alsancak Mustafa Hidayet Çağlar Stadı: Çetinkaya – Hamitköy

Güzelyurt Üner Berkalp Stadı: CB Gençlik Gücü – Türk Ocağı

