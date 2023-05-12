Süper Lig play-out ilk hafta programı açıklandı

Kıbrıs Türk Futbol Federasyonu tarafından düzenlenen AKSA Süper Lig’de normal sezonun tamamlanmasının ardından sıra lige veda edecek son takımın belirleneceği Play-out maçlarına geldi.
17, 21 ve 25 Mayıs tarihlerinde oynanacak olan Play-out’ta ilk hafta maçlarının programı açıklandı. Saat 16.30’da başlayacak maçların program şöyle:
17 Mayıs Çarşamba
Alsancak Mustafa Hidayet Çağlar Stadı: Çetinkaya – Hamitköy
Güzelyurt Üner Berkalp Stadı: CB Gençlik Gücü – Türk Ocağı
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