Süper Lig play-out grubunda kritik viraj

Aksa Süper Lig play out grubundaki 2.maçlarda Türk Ocağı ile Çetinkaya, CB Gençlik Gücü ile Hamitköy karşı karşıya gelecek

AKSA Süper Lig’den 1. Lige düşecek üçüncü takımın belirleneceği play out grubundaki 2.maçlar 21 Mayıs Pazar günü saat 17.00'de oynanacak.

Çetinkaya'nın ligde kalmayı ilk maçlar sonunda garantilediği grupta Türk Ocağı ile Çetinkaya Paşaköy Hasan Onalt Stadı'nda karşılaşacak.

İlk maçların mağlupları son iki sırada bulunan 13 puanlı CB Gençlik Gücü ile 12 puanlı Hamitköy Girne 20 Temmuz Mete Adanır Stadı'nda karşı karşıya gelecek.

Süper Lig Play-Out Maçları programı

21 Mayıs 2023, Pazar

17.00 Paşaköy Hasan Onalt Stadı’nda Çetinkaya-Türk Ocağı (Kerem Eran)

17.00 Girne 20 Temmuz Mete Adanır Stadı’nda China B.G.Gücü-Hamitköy (Emre Öztaşlı)

