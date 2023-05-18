banner913
banner932
CTP’nin adayı Özuslu
CTP’nin adayı Özuslu
15 0
Lefkoşa Ralli Sprint’e rekor katılım
Lefkoşa Ralli Sprint’e rekor katılım
10 0
 
Cuma ve hafta sonu yer yer sağanak bekleniyor
Cuma ve hafta sonu yer yer sağanak bekleniyor
29 0
Polisiye olaylar… Bisiklet hırsızları tutuklandı
Polisiye olaylar… Bisiklet hırsızları tutuklandı
22 0
Tüketici Fuarı 3 yıl aradan sonra 9 Haziran’da açılıyor
Tüketici Fuarı 3 yıl aradan sonra 9 Haziran’da açılıyor
22 0
Lefkoşa surları temizleniyor
Lefkoşa surları temizleniyor
35 0
Polisleri darp eden zanlı cezaevine gönderildi
Polisleri darp eden zanlı cezaevine gönderildi
19 0
banner915

Süper Lig Play Out, 1.Lig Play-off/Play-Out, Puma Kadınlar Ligi Programı

banner476

banner825
Süper Lig Play Out, 1.Lig Play-off/Play-Out, Puma Kadınlar Ligi Programı
banner931
20-21 Mayıs 2023 tarihlerinde oynanacak olan futbol müsabakalarının açıklamaları ve sahaları aşağıdaki gibidir.
 
 
Süper Lig Play Out Müsabakaları:
 
2. Hafta (21 Mayıs 2023, Pazar 17.00)
 
Çetinkaya TSK – Türk Ocağı Limasol:                                      Paşaköy Hasan Onalt Stadı
 
ChinaBazaar Gençlik Gücü SK – Hamitköy ŞHSK:                Girne 20 Temmuz Stadı
 
 
1. LİG PLAY-OFF MÜSABAKALARI:
 
3. Hafta (21 Mayıs 2023, Pazar 17.00)
 
Düzkaya KOSK – Pera Larnaka Gençlerbirliği SK:                 Lefkoşa Atatürk Stadı
 
 1. Lig Play-Out Müsabakaları:
 
3.Hafta: (21 Mayıs 2023, Pazar 17.00)
HacıaliYılmazköy SK – Dörtyol SK: Cihangir Stadı
 
 
Puma Kadınlar Ligi:
 
20.05.2023 17.00
 
Merit Alsancak Yeşilova SK – Kurtsan 1461 İskele Tr.        Alsancak Mustafa Hidayet Çağlar Stadı
ChinaBazaar Gençlik Gücü SK – Binatlı YSK                          Lefkoşa Atatürk Stadı
 
21.05.2023 17.00
Doğan Türk Birliği SL – DemsConsMağusa SA                    Beylerbeyi Dr Ali Özsoy Stadı
 
Vadili TÇBSK – Yonpaş Dumlupınar SK                                    Vadili 14 Ağustos Stadı
 
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.