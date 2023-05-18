Süper Lig Play Out, 1.Lig Play-off/Play-Out, Puma Kadınlar Ligi Programı

20-21 Mayıs 2023 tarihlerinde oynanacak olan futbol müsabakalarının açıklamaları ve sahaları aşağıdaki gibidir.
Süper Lig Play Out Müsabakaları:
2. Hafta (21 Mayıs 2023, Pazar 17.00)
Çetinkaya TSK – Türk Ocağı Limasol: Paşaköy Hasan Onalt Stadı
ChinaBazaar Gençlik Gücü SK – Hamitköy ŞHSK: Girne 20 Temmuz Stadı
1. LİG PLAY-OFF MÜSABAKALARI:
3. Hafta (21 Mayıs 2023, Pazar 17.00)
Düzkaya KOSK – Pera Larnaka Gençlerbirliği SK: Lefkoşa Atatürk Stadı
1. Lig Play-Out Müsabakaları:
3.Hafta: (21 Mayıs 2023, Pazar 17.00)
HacıaliYılmazköy SK – Dörtyol SK: Cihangir Stadı
Puma Kadınlar Ligi:
20.05.2023 17.00
Merit Alsancak Yeşilova SK – Kurtsan 1461 İskele Tr. Alsancak Mustafa Hidayet Çağlar Stadı
ChinaBazaar Gençlik Gücü SK – Binatlı YSK Lefkoşa Atatürk Stadı
21.05.2023 17.00
Doğan Türk Birliği SL – DemsConsMağusa SA Beylerbeyi Dr Ali Özsoy Stadı
Vadili TÇBSK – Yonpaş Dumlupınar SK Vadili 14 Ağustos Stadı
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