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Süper Lig maçına yağmur engeli

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Süper Lig'in 15. haftasında dün akşam saat 18.00'de oynanması gereken Fraport TAV Antalyaspor - Atakaş Hatayspor karşılaşması, sağanak nedeniyle bugün aynı saate ertelendi

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Süper Lig maçına yağmur engeli
Süper Lig'in 15. haftasında dün oynanması gereken ancak yoğun yağış nedeniyle ertelenen Fraport TAV Antalyaspor-Atakaş Hatayspor maçı, bugün yapılacak.
Türkiye Futbol Federasyonundan yapılan açıklamada, "Süper Lig'in 15. haftasında dün oynanması gereken Fraport-TAV Antalyaspor-Atakaş Hatayspor karşılaşması Antalya'da yaşanan yoğun yağış ve saha zemininin elverişsiz olması nedeniyle maçın hakemi tarafından yarın aynı saate ertelendi." denildi.
Antalya Stadı'nda bugün oynanacak müsabaka, saat 19.00'da başlayacak.
 
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