Süper Lig maçına yağmur engeli

Süper Lig'in 15. haftasında dün akşam saat 18.00'de oynanması gereken Fraport TAV Antalyaspor - Atakaş Hatayspor karşılaşması, sağanak nedeniyle bugün aynı saate ertelendi

Süper Lig'in 15. haftasında dün oynanması gereken ancak yoğun yağış nedeniyle ertelenen Fraport TAV Antalyaspor-Atakaş Hatayspor maçı, bugün yapılacak.

Türkiye Futbol Federasyonundan yapılan açıklamada, "Süper Lig'in 15. haftasında dün oynanması gereken Fraport-TAV Antalyaspor-Atakaş Hatayspor karşılaşması Antalya'da yaşanan yoğun yağış ve saha zemininin elverişsiz olması nedeniyle maçın hakemi tarafından yarın aynı saate ertelendi." denildi.

Antalya Stadı'nda bugün oynanacak müsabaka, saat 19.00'da başlayacak.

