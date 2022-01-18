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Süper Lig maçına kar engeli

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Gaziantep FK, Spor Toto Süper Lig'in 22. haftasında Öznur Kablo Yeni Malatyaspor'u ağırladığı maç yoğun kar yağışı nedeniyle ertelendi

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Süper Lig maçına kar engeli

Spor Toto Süper Lig'in 22. haftasında Gaziantep FK-Öznur Kablo Yeni Malatyaspor karşılaşması, yoğun kar yağışı nedeniyle 2. yarı başlamadan tatil edildi.

İlk yarısı golsüz sona eren maçın devre arasında hakem Ümit Öztürk, sahada incelemelerde bulundu.
Devre arasının ardından sahaya çıkan her iki takımın oyuncuları, hakem Öztürk ile bir süre sahada bekledi.
Hakem Öztürk, yaptığı görüşmeler sonrasında soyunma odasına gitti. Daha sonra karşılaşmanın tatil edildiği bildirildi.

Bu arada, her iki kulüp, sosyal medya hesaplarından yaptıkları paylaşımlarla mücadelenin yarın saat 16.00'da kaldığı yerden oynanacağını duyurdu.

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