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Süper Lig kaldığı yerden

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Spor Toto Süper Lig'de FIFA Dünya Kupası dolayısıyla verilen aranın ardından heyecan 15. hafta mücadelesiyle sürecek

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Süper Lig kaldığı yerden
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Katar'da 20 Kasım-18 Aralık tarihlerinde düzenlenen Dünya Kupası dolayısıyla 13 Kasım'dan sonra ara verilen Süper Lig'de, 39 günün ardından ikinci bölüm bugün başlayacak.
Türkiye Futbol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre Süper Lig'de 15. haftanın programı şöyle:
23 Aralık Cuma:
20.00 Fraport TAV Antalyaspor-MKE Ankaragücü (CorendonAirlines Park Antalya)
20.00 HangiKrediÜmraniyespor-MedipolBaşakşehir (Ümraniye Belediyesi Şehir)
24 Aralık Cumartesi:
13.30 AtakaşHatayspor-BitexenGiresunspor (Yeni Hatay)
16.00 Kasımpaşa-Demir Grup Sivasspor (Recep Tayyip Erdoğan)
19.00 Trabzonspor-Fenerbahçe (Şenol Güneş Spor Kompleksi)
25 Aralık Pazar:
13.30 Adana Demirspor-VavaCars Fatih Karagümrük (Yeni Adana)
16.00 Gaziantep FK-Beşiktaş (Kalyon)
16.00 Arabam.com Konyaspor-CorendonAlanyaspor (MEDAŞ Konya Büyükşehir)
19.00 Galatasaray-İstanbulspor (Nef)
 
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