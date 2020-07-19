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Süper Lig'in Play out hattı şekillendi

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Play out oynayacak olan 3 takım belirlenirken, 4. ve son takım, son hafta maçları sonunda kesinleşecek

Süper Lig'in Play out hattı şekillendi
19 Temmuz 2020 Pazar 23:25

K-PET Süper Ligde 29. Hafta maçları sonunda play out oynayacak olan 3 takım belirlenirken, 4. ve son takım son hafta maçları sonunda kesinleşecek.

Dün oynanan maçlardan sonra Gönyeli, Hamitköy ve Binatlı’nın play out oynaması kesinleşti. 4. ve son takım ise Düzkaya ile Çetinkaya’dan biri olacak. Çetinkaya – Düzkaya maçından çıkacak sonuç, direk düşecek 2. Takımı ve play out oynayacak 4. Takımı belirleyecek.

Küçük Kaymaklı, Göçmenköy, Lefke ve Baf Ülkü Yurdu sezonun son hafta maçlarına rahat çıkacaklar.

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