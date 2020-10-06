Süper Lig'in en değerlisi Medipol Başakşehir

Süper Lig'de 2020-2021 sezonunda mücadele edecek 21 takım arasında en pahalı ekip MedipolBaşakşehir olurken, en değerli oyuncular sıralamasının zirvesinde de Trabzonspor'un kalecisi Uğurcan Çakır yer aldı.

Sıra Takım Değeri (milyon euro) 1 MedipolBaşakşehir 88,95 2 Trabzonspor 81,95 3 Fenerbahçe 77,60 4 Beşiktaş 76,60 5 Galatasaray 70,13 6 Çaykur Rizespor 32,70 7 Demir Grup Sivasspor 32,28 8 Aytemiz Alanyaspor 25,28 9 Yeni Malatyaspor 24,48 10 Kasımpaşa 23,53 11 İttifak Holding Konyaspor 21,15 12 Fatih Karagümrük 21,03 13 Gaziantep FK 20,58 14 MKE Ankaragücü 19,55 15 Hes Kablo Kayserispor 18,95 16 Fraport TAV Antalyaspor 18,83 17 Göztepe 18,83 18 Yukatel Denizlispor 16,98 19 AtakaşHatayspor 16,13 20 Gençlerbirliği 14,40 21 BB Erzurumspor 12,75

Alman internet sitesi Transfermarkt'ın verilerine göre, Süper Lig'de yer alan takımların kadro değeri sıralamasında, geçen sezonu şampiyon tamamlayan MedipolBaşakşehir, 88,95 milyon euro kadro değeriyle ilk sırada kendine yer buldu.Turuncu-lacivertli takımın ardından, 81,95 milyon euro kadro değeriyle Trabzonspor ikinci sırada, 77,60 milyon euroyla Fenerbahçe üçüncü, 76,60 milyon avroyla Beşiktaş dördüncü ve 70,13 milyon euroyla değeriyle Galatasaray beşinci sıraya yerleşti.Ligin piyasa değeri en düşük ekibi ise 12,75 milyon euro takım değeriyle Büyükşehir Belediye Erzurumspor olarak gösterildi.Süper Lig'de yer alan 21 takımın toplam kadro değeri ise 732,63 euro olarak belirtildi.Transfermarkt'ın değerlendirmesine göre, Süper Lig'de mücadele edecek 21 takımın kadro değerleri şöyle:Transfermarkt'ın değerlendirmesinde, Süper Lig'de bu sezon forma giyecek oyuncular arasında en değerli isim, 16 milyon euroyla Trabzonspor'un milli kalecisi Uğurcan Çakır oldu.Ligin piyasa değeri en yüksek futbolcusu olarak gösterilen Uğurcan Çakır'ı, 13 milyon euro değerle takım arkadaşı Abdülkadir Ömür takip etti.Süper Lig'de ter dökecek en değerli 10 oyuncu listesinde MedipolBaşakşehir'den 4, Trabzonspor ve Fenerbahçe'den ikişer, Galatasaray ve Beşiktaş'tan da birer isim yer aldı.