Süper Lig'in en değerlisi Medipol Başakşehir

Turuncu-lacivertli takımın ardından, 81,95 milyon euro kadro değeriyle Trabzonspor ikinci sırada, 77,60 milyon euroyla Fenerbahçe üçüncü, 76,60 milyon avroyla Beşiktaş dördüncü ve 70,13 milyon euroyla değeriyle Galatasaray beşinci sıraya yerleşti.
Ligin piyasa değeri en düşük ekibi ise 12,75 milyon euro takım değeriyle Büyükşehir Belediye Erzurumspor olarak gösterildi.
Süper Lig'de yer alan 21 takımın toplam kadro değeri ise 732,63 euro olarak belirtildi.
SÜPER LİG EKİPLERİNİN DEĞERLERİ
Transfermarkt'ın değerlendirmesine göre, Süper Lig'de mücadele edecek 21 takımın kadro değerleri şöyle:
|Sıra
|Takım
|Değeri (milyon euro)
|1
|MedipolBaşakşehir
|88,95
|2
|Trabzonspor
|81,95
|3
|Fenerbahçe
|77,60
|4
|Beşiktaş
|76,60
|5
|Galatasaray
|70,13
|6
|Çaykur Rizespor
|32,70
|7
|Demir Grup Sivasspor
|32,28
|8
|Aytemiz Alanyaspor
|25,28
|9
|Yeni Malatyaspor
|24,48
|10
|Kasımpaşa
|23,53
|11
|İttifak Holding Konyaspor
|21,15
|12
|Fatih Karagümrük
|21,03
|13
|Gaziantep FK
|20,58
|14
|MKE Ankaragücü
|19,55
|15
|Hes Kablo Kayserispor
|18,95
|16
|Fraport TAV Antalyaspor
|18,83
|17
|Göztepe
|18,83
|18
|Yukatel Denizlispor
|16,98
|19
|AtakaşHatayspor
|16,13
|20
|Gençlerbirliği
|14,40
|21
|BB Erzurumspor
|12,75
Transfermarkt'ın değerlendirmesinde, Süper Lig'de bu sezon forma giyecek oyuncular arasında en değerli isim, 16 milyon euroyla Trabzonspor'un milli kalecisi Uğurcan Çakır oldu.
Ligin piyasa değeri en yüksek futbolcusu olarak gösterilen Uğurcan Çakır'ı, 13 milyon euro değerle takım arkadaşı Abdülkadir Ömür takip etti.
Süper Lig'de ter dökecek en değerli 10 oyuncu listesinde MedipolBaşakşehir'den 4, Trabzonspor ve Fenerbahçe'den ikişer, Galatasaray ve Beşiktaş'tan da birer isim yer aldı.