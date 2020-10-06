Süper Lig'in en değerlisi Medipol Başakşehir

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Infiniti QX55, dijital ortamda kamuflajından arındı Japon markanın en şık modellerinden birisi olacak. Infiniti'nin ilk nesil FX modelini hatırlar mısınız? Japon markanın güzel oranlı lüks SUV'si, daha moda olmadan önce coupé-SUV formülünü pazara getirmişti. Şimdi ise 11 Kasım'da yapılacak lansman ile bu aracın manevi halefi QX55 sergilenecek. Rus internet sitesi Kolesa.ru'nun yetenekli dijital tasarım sanatçıları, 6 haftalık bekleyişi kolaylaştırmak adına markanın yeni crossover modeli QX55'i sanal dünyada yorumlamışlar. İsminden de anlayacağınız üzere QX55, altyapısını QX50 ile paylaşacak. Boyut açısından yeni tanıtılan Audi Q5 Sportback, BMW X4 ve Mercedes-Benz GLC Coupe ile birlikte belli pazarlarda kompakt, belli pazarlarda orta segment premium SUV kategorisinde yer alacak olan modelin şimdilik hiçbir detayını bilmiyoruz. Yani bu bahsettiklerimiz tamamen varsayımdan ibaret. Genel görünüm açısından orijinal FX'e benzerlik gösteren QX55'in arka bölümüne iliştirilen
Infiniti QX55, dijital ortamda kamuflajından arındı Japon markanın en şık modellerinden birisi olacak. Infiniti'nin ilk nesil FX modelini hatırlar mısınız? Japon markanın güzel oranlı lüks SUV'si, daha moda olmadan önce coupé-SUV formülünü pazara getirmişti. Şimdi ise 11 Kasım'da yapılacak lansman ile bu aracın manevi halefi QX55 sergilenecek. Rus internet sitesi Kolesa.ru'nun yetenekli dijital tasarım sanatçıları, 6 haftalık bekleyişi kolaylaştırmak adına markanın yeni crossover modeli QX55'i sanal dünyada yorumlamışlar. İsminden de anlayacağınız üzere QX55, altyapısını QX50 ile paylaşacak. Boyut açısından yeni tanıtılan Audi Q5 Sportback, BMW X4 ve Mercedes-Benz GLC Coupe ile birlikte belli pazarlarda kompakt, belli pazarlarda orta segment premium SUV kategorisinde yer alacak olan modelin şimdilik hiçbir detayını bilmiyoruz. Yani bu bahsettiklerimiz tamamen varsayımdan ibaret. Genel görünüm açısından orijinal FX'e benzerlik gösteren QX55'in arka bölümüne iliştirilen "ducktail" spoyler eki, artık iyice kalabalıklaşan bu segmentte yer alacak modelin oranlarını güzel şekilde süslüyor. Şimdilik resmi bir açıklama yok fakat QX55'in gücünü 2.0 litrelik değişken sıkıştırma oranlı turbo benzinli motordan alacağına neredeyse kesin gözüyle bakılıyor. QX50'de 272 bg güç, 380 Nm tork sunan ünitenin bu verileri coupé çizgileri taşıyan modele de değiştirmeden taşıması bekleniyor. FX'in manevi halefi QX55'in lansmanı 11 Kasım'da internet üzerinden yapılacak.
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Süper Lig'in en değerlisi Medipol Başakşehir

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Süper Lig'de 2020-2021 sezonunda mücadele edecek 21 takım arasında en pahalı ekip MedipolBaşakşehir olurken, en değerli oyuncular sıralamasının zirvesinde de Trabzonspor'un kalecisi Uğurcan Çakır yer aldı.

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Süper Lig'in en değerlisi Medipol Başakşehir
Alman internet sitesi Transfermarkt'ın verilerine göre, Süper Lig'de yer alan takımların kadro değeri sıralamasında, geçen sezonu şampiyon tamamlayan MedipolBaşakşehir, 88,95 milyon euro kadro değeriyle ilk sırada kendine yer buldu.
Turuncu-lacivertli takımın ardından, 81,95 milyon euro kadro değeriyle Trabzonspor ikinci sırada, 77,60 milyon euroyla Fenerbahçe üçüncü, 76,60 milyon avroyla Beşiktaş dördüncü ve 70,13 milyon euroyla değeriyle Galatasaray beşinci sıraya yerleşti.
Ligin piyasa değeri en düşük ekibi ise 12,75 milyon euro takım değeriyle Büyükşehir Belediye Erzurumspor olarak gösterildi.
Süper Lig'de yer alan 21 takımın toplam kadro değeri ise 732,63 euro olarak belirtildi.
SÜPER LİG EKİPLERİNİN DEĞERLERİ
Transfermarkt'ın değerlendirmesine göre, Süper Lig'de mücadele edecek 21 takımın kadro değerleri şöyle:
Sıra Takım   Değeri (milyon euro)
 MedipolBaşakşehir  88,95 
 2  Trabzonspor  81,95 
 3  Fenerbahçe  77,60 
 4  Beşiktaş  76,60 
 5  Galatasaray  70,13 
 6  Çaykur Rizespor  32,70 
 7  Demir Grup Sivasspor  32,28 
 8  Aytemiz Alanyaspor  25,28 
 9  Yeni Malatyaspor  24,48 
 10  Kasımpaşa  23,53 
 11  İttifak Holding Konyaspor  21,15 
 12  Fatih Karagümrük  21,03  
 13  Gaziantep FK  20,58  
 14  MKE Ankaragücü  19,55 
 15  Hes Kablo Kayserispor  18,95 
 16  Fraport TAV Antalyaspor  18,83  
 17  Göztepe  18,83 
 18  Yukatel Denizlispor  16,98 
 19  AtakaşHatayspor  16,13 
  20  Gençlerbirliği  14,40  
  21  BB Erzurumspor  12,75 
EN DEĞERLİ OYUNCU UĞURCAN ÇAKIR
Transfermarkt'ın değerlendirmesinde, Süper Lig'de bu sezon forma giyecek oyuncular arasında en değerli isim, 16 milyon euroyla Trabzonspor'un milli kalecisi Uğurcan Çakır oldu.
Ligin piyasa değeri en yüksek futbolcusu olarak gösterilen Uğurcan Çakır'ı, 13 milyon euro değerle takım arkadaşı Abdülkadir Ömür takip etti.
Süper Lig'de ter dökecek en değerli 10 oyuncu listesinde MedipolBaşakşehir'den 4, Trabzonspor ve Fenerbahçe'den ikişer, Galatasaray ve Beşiktaş'tan da birer isim yer aldı.
 
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