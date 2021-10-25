Süper Lig ikiye bölündü

AKSA Süper Ligde altıncı hafta geride kalırken, Cihangir liderliğini sürdürdü. Cihangir ile 10. sıradaki Göçmenköy arasında sadece 5 puan fark olması ligde yaşanan çekişmeyi de gösteriyor

AKSA Süper Ligde altıncı hafta geride kalırken, Cihangir liderliğini sürdürdü. Cihangir ile 10. sıradaki Göçmenköy arasında sadece 5 puan fark olması ligde yaşanan çekişmeyi de gösteriyor



AKSA Süper Ligin alt sıralarında yer alan takımlar, orta sıralardan iyice geriye düşerlerken sonuncu Baf Ülkü Yurdu ile Yenicami henüz galibiyetle tanışmadılar



AKSA Süper Lig Gol Krallığı yarışında Luka Mishali 8 gole yükselirken, onu 6 gollü Emre Özsin ile 5’er gollü Billy Mehmet, Kossi ve Bekir Yıldız takip ediyor



Haftanın Takımı: Doğan Türk Birliği

Doğan Türk Birliği, çıkışa geçme adına büyük önem taşıyan maçta Baf Ülkü Yurdu’nu deplasmanda farklı mağlup etti



Haftanın Yıldızı: Orhan Kalaycı (Mesarya)

Mesarya’nın deneyimli sol kanat oyuncusu Orhan Kalaycı, Girne Halk Evi karşısında hırslı ve istekli oyununu golle süslerken, galibiyete büyük katkı koydu



Haftanın Teknik Direktörü: Toygar Davulcu (Lefke)

Lefke’nin istikrarlı çıkışında büyük payı olan Toygar Davulcu, Binatlı derbisine de takımını iyi motive ederken yaptığı yerinde müdahalelerle galibiyetin mimarı oldu



Haftanın Hakemi: Osman Özpaşa (Lefke – Binatlı)

Osman Özpaşa zorlu Lefke – Binatlı derbisinde yardımcıları ile uyum içerisinde başarılı bir yönetim sergilerken, kartlarını da doğru kullanıp, oyunun gerilmesini önledi



Haftanın Kare Ası

Ali (Göçmenköy)

Kaan (Lefke)

Mehmet Gürlü (MTG)

Kenan (DTB)



Haftanın On Biri

Cem (DTB)

Nevzat (MTG)

Mevlut (Göçmenköy)

Yusuf (Mesarya)

Mahmut (Göçmenköy)

Hüseyin Adal (Mesarya)

Aziz (Lefke)

Tansel (DTB)

Yılmaz Şipal (Lefke)

Emre (MTG)

Bekir (Göçmenköy)



SÜPER LİG

Lefke – Binatlı: 3 – 1

MAYeşilova – Gönyeli: 1 – 1

BafÜY – Doğan T.B, 0 – 3

KKaymaklı – MağusaTG, 1 – 2

Mesarya – Girne Halk Evi 1 – 0

Türk Ocağı– Yenicami 1 – 1

Y.Dumlupınar – Cihangir, 3 – 3

Göçmenköy – Hamitköy, 2 – 1



AKSA Süper Lig Puan Tablosu



O G B M A Y AV P 1. Cihangir GSK 6 4 2 0 13 6 7 14 2. Gönyeli SK 6 4 1 1 8 4 4 13 3. Lefke TSK 6 4 1 1 9 6 3 13 4. Merit Alsancak Yeşilova SK 6 3 3 0 19 11 8 12 5. Mesarya SK 6 4 0 2 8 4 4 12 6. Mağusa Türk Gücü 6 3 1 2 15 8 7 10 7. Doğan Türk Birliği 6 3 1 2 13 8 5 10 8. Yonpaş Dumlupınar TSK 6 3 1 2 10 8 2 10 9. Küçük Kaymaklı TSK 6 3 1 2 6 4 2 10 10. Göçmenköy İYSK 6 3 0 3 9 11 -2 9 11. Türk Ocağı Limasol 6 1 2 3 5 7 -2 5 12. Yenicami AK 6 0 4 2 5 8 -3 4 13. Hamitköy ŞHSK 6 1 1 4 5 9 -4 4 14. Girne Halk Evi 6 1 0 5 6 14 -8 3 15. Binatlı YSK 6 1 0 5 6 15 -9 3 16. Baf Ülkü Yurdu 6 0 2 4 3 17 -14 2 Doğan Türk Birliği, çıkışa geçme adına büyük önem taşıyan maçta Baf Ülkü Yurdu’nu deplasmanda farklı mağlup ettiMesarya’nın deneyimli sol kanat oyuncusu Orhan Kalaycı, Girne Halk Evi karşısında hırslı ve istekli oyununu golle süslerken, galibiyete büyük katkı koyduLefke’nin istikrarlı çıkışında büyük payı olan Toygar Davulcu, Binatlı derbisine de takımını iyi motive ederken yaptığı yerinde müdahalelerle galibiyetin mimarı olduOsman Özpaşa zorlu Lefke – Binatlı derbisinde yardımcıları ile uyum içerisinde başarılı bir yönetim sergilerken, kartlarını da doğru kullanıp, oyunun gerilmesini önlediAli (Göçmenköy)Kaan (Lefke)Mehmet Gürlü (MTG)Kenan (DTB)Cem (DTB)Nevzat (MTG)Mevlut (Göçmenköy)Yusuf (Mesarya)Mahmut (Göçmenköy)Hüseyin Adal (Mesarya)Aziz (Lefke)Tansel (DTB)Yılmaz Şipal (Lefke)Emre (MTG)Bekir (Göçmenköy)Lefke – Binatlı: 3 – 1MAYeşilova – Gönyeli: 1 – 1BafÜY – Doğan T.B, 0 – 3KKaymaklı – MağusaTG, 1 – 2Mesarya – Girne Halk Evi 1 – 0Türk Ocağı– Yenicami 1 – 1Y.Dumlupınar – Cihangir, 3 – 3Göçmenköy – Hamitköy, 2 – 1