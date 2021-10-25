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Süper Lig ikiye bölündü

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AKSA Süper Ligde altıncı hafta geride kalırken, Cihangir liderliğini sürdürdü. Cihangir ile 10. sıradaki Göçmenköy arasında sadece 5 puan fark olması ligde yaşanan çekişmeyi de gösteriyor

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Süper Lig ikiye bölündü
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AKSA Süper Ligde altıncı hafta geride kalırken, Cihangir liderliğini sürdürdü. Cihangir ile 10. sıradaki Göçmenköy arasında sadece 5 puan fark olması ligde yaşanan çekişmeyi de gösteriyor
 
AKSA Süper Ligin alt sıralarında yer alan takımlar, orta sıralardan iyice geriye düşerlerken sonuncu Baf Ülkü Yurdu ile Yenicami henüz galibiyetle tanışmadılar
 
AKSA Süper Lig Gol Krallığı yarışında Luka Mishali 8 gole yükselirken, onu 6 gollü Emre Özsin ile 5’er gollü Billy Mehmet, Kossi ve Bekir Yıldız takip ediyor
 
Haftanın Takımı: Doğan Türk Birliği
Doğan Türk Birliği, çıkışa geçme adına büyük önem taşıyan maçta Baf Ülkü Yurdu’nu deplasmanda farklı mağlup etti
 
Haftanın Yıldızı: Orhan Kalaycı (Mesarya)
Mesarya’nın deneyimli sol kanat oyuncusu Orhan Kalaycı, Girne Halk Evi karşısında hırslı ve istekli oyununu golle süslerken, galibiyete büyük katkı koydu
 
Haftanın Teknik Direktörü: Toygar Davulcu (Lefke)
Lefke’nin istikrarlı çıkışında büyük payı olan Toygar Davulcu, Binatlı derbisine de takımını iyi motive ederken yaptığı yerinde müdahalelerle galibiyetin mimarı oldu
 
Haftanın Hakemi: Osman Özpaşa (Lefke – Binatlı)
Osman Özpaşa zorlu Lefke – Binatlı derbisinde yardımcıları ile uyum içerisinde başarılı bir yönetim sergilerken, kartlarını da doğru kullanıp, oyunun gerilmesini önledi
 
Haftanın Kare Ası
Ali (Göçmenköy)
Kaan (Lefke)
Mehmet Gürlü (MTG)
Kenan (DTB)
 
Haftanın On Biri
Cem (DTB)
Nevzat (MTG)
Mevlut (Göçmenköy)
Yusuf (Mesarya)
Mahmut (Göçmenköy)
Hüseyin Adal (Mesarya)
Aziz (Lefke)
Tansel (DTB)
Yılmaz Şipal (Lefke)
Emre (MTG)
Bekir (Göçmenköy)
 
SÜPER LİG
Lefke – Binatlı:                      3 – 1
MAYeşilova – Gönyeli:         1 – 1
BafÜY – Doğan T.B,            0 – 3
KKaymaklı – MağusaTG,      1 – 2
Mesarya – Girne Halk Evi     1 – 0 
Türk Ocağı– Yenicami           1 – 1
Y.Dumlupınar – Cihangir,     3 – 3 
Göçmenköy – Hamitköy,       2 – 1
 
AKSA Süper Lig Puan Tablosu

 
O G B M A Y AV P
1. Cihangir GSK 6 4 2 0 13 6 7 14
2. Gönyeli SK 6 4 1 1 8 4 4 13
3. Lefke TSK 6 4 1 1 9 6 3 13
4. Merit Alsancak Yeşilova SK 6 3 3 0 19 11 8 12
5. Mesarya SK 6 4 0 2 8 4 4 12
6. Mağusa Türk Gücü 6 3 1 2 15 8 7 10
7. Doğan Türk Birliği 6 3 1 2 13 8 5 10
8. Yonpaş Dumlupınar TSK 6 3 1 2 10 8 2 10
9. Küçük Kaymaklı TSK 6 3 1 2 6 4 2 10
10. Göçmenköy İYSK 6 3 0 3 9 11 -2 9
11. Türk Ocağı Limasol 6 1 2 3 5 7 -2 5
12. Yenicami AK 6 0 4 2 5 8 -3 4
13. Hamitköy ŞHSK 6 1 1 4 5 9 -4 4
14. Girne Halk Evi 6 1 0 5 6 14 -8 3
15. Binatlı YSK 6 1 0 5 6 15 -9 3
16. Baf Ülkü Yurdu 6 0 2 4 3 17 -14 2
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