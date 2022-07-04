Süper Lig fikstürü çekildi

Süper Lig'de 2022-2023 sezonunun fikstür çekimi, Türkiye Futbol Federasyonunun (TFF) Riva'daki Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri'nde gerçekleştirildi

Ligde yeni sezon 5, 6, 7 ve 8 Ağustos tarihlerinde yapılacak maçlarla başlayacak ve 21 Kasım - 18 Aralık 2022 tarihlerinde Katar'da düzenlenecek FIFA Dünya Kupası nedeniyle 13 Kasım Pazar gününden itibaren lige ara verilecek.

23 Aralık'tan itibaren tekrar devam edilecek sezon, 28 Mayıs 2023'te sona erecek. Bu sezon 16, 17 ve 22. hafta müsabakaları hafta içi oynanacak.

TFF Başkanı Mehmet Büyükekşi: Çözüm bekleyen 6 ana konuyu, vakit kaybetmeden hemen hayata geçirdik

Kulüp temsilcileri ve TFF yöneticilerinin hazır bulunduğu fikstür çekimi öncesi bir konuşma yapan TFF Başkanı Mehmet Büyükekşi, TFF yeni yönetimi olarak 16 Haziran'da göreve geldiklerini ve tam 18 gündür iş başında olduklarını belirterek, şunları söyledi:

"Ancak kısa zamanda çok önemli adımlar attık. Göreve gelmeden önce yaptığımız çalışmalarımız ve tespitlerimize göre acil çözüm bekleyen 6 ana konuyu, vakit kaybetmeden hemen hayata geçirdik. Birincisi, yabancı futbolcu uygulamasını 1 yıl aynı şekilde devam ettirme kararı aldık. 18 yaş altı 3 tane milli oyuncuyu yeni sezonda Süper Lig ekiplerine katabilecek. İkincisi, kulüp harcama limitlerine yeni düzenleme getirdik. Üçüncüsü, kangren haline gelmiş yayın ihalesini çok kısada sürede bitirerek sözleşmeyi imzaladık. Dördüncüsü, vergi borçlarında muafiyeti bu dönem için gerçekleştirdik. Beşincisi, rezerv ligi başlattık. Altıncısı, deplasman yasağını kaldırdık, yüzde 30'a kadar izin verilmesini sağladık."

Özellikle çözüm odaklı çalışmalar yaptıklarını ve bunları kamuoyuyla paylaşacaklarını aktaran Büyükekşi, "Gündemdeki en önemli konulardan birisi de fikstürünü çekeceğimiz Spor Toto Süper Lig değerini arttırabilmek. Çünkü biliyoruz ki ligin kalitesini, marka değerini arttırırsak amaçlarımıza ulaşmamız çok daha kolay olacak. TFF olarak çok önemli hedefler koyduk. Dijitalleşmeyle ilgili önemli çalışmalarımız var. Acil çözüm bekleyen konularda önemli adımlar atacağız, lige değer katacak projeler için çalışmalar yürütüyoruz." dedi.

Süper Lig'in izlenme bilirliğini arttırabilmek için bir çok çalışma yaptıklarını ve 105 ülkede izlenme sayısı olan yayıncı kuruluşun 150 ülkede yayın yapması için bir hedef koyduklarını dile getiren Büyükekşi, şöyle devam etti:

"Bu sayı çok önemli. Sayıyı arttırmayı arzu ediyoruz çünkü Bein Sports global bir marka ve futbol yayıncılığında uluslararası bir değer. Kulüplerimize de gelir kaynakları nasıl yapabiliriz, onun için ayrıca çalışmalar yapıyoruz. Bu projelerden biri de geçen gün açıkladığım konser projesi. Başkanlık yaptım ben de, Anadolu kulüplerinde seyirci sayılarımızın az olduğunu yaşadım. O yüzden farklı etkinliklerle seyirci sayısını ve geliri artırmak için önemli çalışmalar hedefliyoruz. Başlangıç ayağı olarak da fikstür çekimimiz onurlandıran sanatçı Göksel'e çok teşekkür ediyorum."

"Yeni sezonla birlikte yeni bir kültür oluşturmak istiyoruz"

"Süper Lig'de, başlayan yeni sezonla birlikte yeni bir kültür oluşturmak istiyoruz." diyen Büyükekşi, kadınların daha çok maça geldiği, hakemlerin değil futbol güzelliklerinin ve kalitesinin konuşulduğu bir futbol iklimi hedeflediklerini vurguladı. Büyükekşi, "Bunun içinde Fair-Play'e, güzel hareketlere prim veren anlayışımız olacak. Güzel oyunu daima desteklemek istiyoruz. Tüm kulüplerimizin de Fair-Play konusunda aynı doğrultuda hareket edeceğine inanıcım tam. Adil bir spor anlayışı sonucu ulaşılan zaferde çok büyük onur var." diye konuştu.

Mehmet Büyükekşi, yeni sezonda her şeyin çok farklı olmasını umut ettiğini ve bunu kulüplerle birlikte başaracağını da kaydederek, fikstürün herkese hayırlı olmasını diledi.

TFF tarihinde ilk

TFF tarihinde ilk kez bir fikstür çekimini bir kadın yaptı. Şarkıcı Göksel, takımları temsil eden topların bulunduğu kavanozun başına geçerek seçim yaptı. Fikstürde çıkan takımların yöneticileri de video izletildikten sonra sahneye çağrıldı.

Bir şarkısını da söyleyen Göksel, "Bütün Türk kadınları adına buradayım. Güzel bir kadere, kısmete elçiyim, bu benim için onur. Umarım harika bir sezon geçiririz." dedi.

Daha sonra çekilecek fikstür ve uygulamalarla ilgili bilgi verildi. Yeni sezon fikstüründe uygulanacak yeni kararlar şöyle sıralandı:

- Fikstür anahtarı sezon boyu simetrik olacak, hiç bir takım sezon boyunca birbirini takip etmeyecek.

- Fenerbahçe ve Galatasaray takımlarından, aynı anda sadece iki tanesi iç sahada olacak.

- Hiç bir takım üst üste iç saha veya deplasman maçı yapmayacak.

- Derbilerden biri iç sahada diğeri deplasmanda olacak, üç takımdan ikisi birbiriyle oynarken diğer takım Trabzonspor'la maç yapamayacak.

- Avrupa turnuvalarında yer alacak takımlar, ligin 1, 3, 6, 9 ve 12. haftaları arasında birbirleriyle karşılaşamayacaklar.

- Derbiler üst üste ardışık haftalara denk gelemeyecek.

- Hiç bir takım, 4 büyük takımla üst üste karşılaşamayacak.

- 8 İstanbul takımından sadece 5 tanesinin içerde oynaması sağlanacak.

- 6 farklı torba oluşturuldu. Şampiyonlar Ligi ekipleri Trabzonspor ve Fenerbahçe bir torbada, Avrupa Ligi ve Konferans Ligi ekipleri bir torbada, İstanbul takımları Galatasaray ve Beşiktaş bir torbada, İstanbulspor ve Kasımpaşa bir torbada, Ümraniyespor ve Karagümrükspor bir torbada, kalan 8 takım da başka bir torbada numara çekilecek.

Ligde ilk yarının fikstürü şöyle:

1. hafta:

Fraport TAV Antalyaspor-Galatasaray

VavaCars Fatih Karagümrük-Alanyaspor

Beşiktaş-Yukatel Kayserispor

Demir Grup Sivasspor-Gaziantep FK

MKE Ankaragücü-Konyaspor

Medipol Başakşehir-Kasımpaşa

İstanbulspor-Trabzonspor

Fenerbahçe-Ümraniyespor

Giresunspor-Adana Demirspor

2. hafta:

Alanyaspor-Beşiktaş

Ümraniyespor-Fraport TAV Antalyaspor

Galatasaray-Giresunspor

Trabzonspor-Atakaş Hatayspor

Gaziantep FK-MKE Ankaragücü

Adana Demirspor-Demir Grup Sivasspor

Kasımpaşa-Fenerbahçe

Konyaspor-Medipol Başakşehir

Yukatel Kayserispor-İstanbulspor

3. hafta:

Fraport TAV Antalyaspor-Trabzonspor

Ümraniyespor-Galatasaray

Beşiktaş-VavaCars Fatih Karagümrük

Demir Grup Sivasspor-Alanyaspor

Medipol Başakşehir-Yukatel Kayserispor

İstanbulspor-Konyaspor

Fenerbahçe-Adana Demirspor

Atakaş Hatayspor-Gaziantep FK

4. hafta:

Alanyaspor-İstanbulspor

VavaCars Fatih Karagümrük-MKE Ankaragücü

Beşiktaş-Demir Grup Sivasspor

Trabzonspor-Galatasaray

Gaziantep FK-Fraport TAV Antalyaspor

Adana Demirspor-Ümraniyespor

Kasımpaşa-Atakaş Hatayspor

Konyaspor-Fenerbahçe

Yukatel Kayserispor-Giresunspor

5. hafta

Fraport TAV Antalyaspor-Kasımpaşa

Ümraniyespor-Trabzonspor

Galatasaray-Gaziantep FK

Demir Grup Sivasspor-VavaCars Fatih Karagümrük

MKE Ankaragücü-Beşiktaş

Medipol Başakşehir-Alanyaspor

Fenerbahçe-Yukatel Kayserispor

Giresunspor-Konyaspor

Atakaş Hatayspor-Adana Demirspor

6. hafta:

Alanyaspor-MKE Ankaragücü

VavaCars Fatih Karagümrük-Giresunspor

Beşiktaş-Medipol Başakşehir

Demir Grup Sivasspor-İstanbulspor

Gaziantep FK-Ümraniyespor

Adana Demirspor-Trabzonspor

Kasımpaşa-Galatasaray

Konyaspor-Atakaş Hatayspor

Yukatel Kayserispor-Fraport TAV Antalyaspor

7. hafta:

Fraport TAV Antalyaspor-Adana Demirspor

Ümraniyespor-Kasımpaşa

Galatasaray-Konyaspor

Trabzonspor-Gaziantep FK

MKE Ankaragücü-Demir Grup Sivasspor

Medipol Başakşehir-VavaCars Fatih Karagümrük

İstanbulspor-Beşiktaş

Fenerbahçe-Alanyaspor

Atakaş Hatayspor-Yukatel Kayserispor

8. hafta:

Alanyaspor-Giresunspor

VavaCars Fatih Karagümrük-İstanbulspor

Beşiktaş-Fenerbahçe

Demir Grup Sivasspor-Atakaş Hatayspor

MKE Ankaragücü-Medipol Başakşehir

Adana Demirspor-Galatasaray

Kasımpaşa-Gaziantep FK

Konyaspor-Ümraniyespor

Yukatel Kayserispor-Trabzonspor

9. hafta:

Fraport TAV Antalyaspor-Konyaspor

Ümraniyespor-Yukatel Kayserispor

Trabzonspor-Kasımpaşa

Gaziantep FK-Adana Demirspor

Medipol Başakşehir-Demir Grup Sivasspor

İstanbulspor-MKE Ankaragücü

Fenerbahçe-VavaCars Fatih Karagümrük

Giresunspor-Beşiktaş

Atakaş Hatayspor-Alanyaspor

10. hafta:

Alanyaspor-Fraport TAV Antalyaspor

VavaCars Fatih Karagümrük-Atakaş Hatayspor

Beşiktaş-Trabzonspor

Demir Grup Sivasspor-Giresunspor

MKE Ankaragücü-Fenerbahçe

Medipol Başakşehir-İstanbulspor

Kasımpaşa-Adana Demirspor

Konyaspor-Gaziantep FK

Yukatel Kayserispor-Galatasaray

11. hafta:

Fraport TAV Antalyaspor-İstanbulspor

Ümraniyespor-VavaCars Fatih Karagümrük

Galatasaray-Alanyaspor

Trabzonspor-Demir Grup Sivasspor

Adana Demirspor-Konyaspor

Kasımpaşa-Yukatel Kayserispor

Fenerbahçe-Medipol Başakşehir

Giresunspor-MKE Ankaragücü

Atakaş Hatayspor-Beşiktaş

12. hafta:

Alanyaspor-Gaziantep FK

VavaCars Fatih Karagümrük-Galatasaray

Beşiktaş-Ümraniyespor

Demir Grup Sivasspor-Fraport TAV Antalyaspor

MKE Ankaragücü-Atakaş Hatayspor

Medipol Başakşehir-Fenerbahçe

Konyaspor-Kasımpaşa

Yukatel Kayserispor-Adana Demirspor

13. hafta:

Fraport TAV Antalyaspor-VavaCars Fatih Karagümrük

Ümraniyespor-Alanyaspor

Galatasaray-Beşiktaş

Trabzonspor-Konyaspor

Gaziantep FK-MKE Ankaragücü

Fenerbahçe-Demir Grup Sivasspor

Giresunspor-İstanbulspor

Atakaş Hatayspor-Medipol Başakşehir

14. hafta:

Alanyaspor-Adana Demirspor

VavaCars Fatih Karagümrük-Gaziantep FK

Beşiktaş-Fraport TAV Antalyaspor

Demir Grup Sivasspor-Ümraniyespor

MKE Ankaragücü-Trabzonspor

Medipol Başakşehir-Galatasaray

İstanbulspor-Atakaş Hatayspor

Fenerbahçe-Giresunspor

Yukatel Kayserispor-Konyaspor

15. hafta:

Fraport TAV Antalyaspor-MKE Ankaragücü

Ümraniyespor-Medipol Başakşehir

Galatasaray-İstanbulspor

Trabzonspor-Fenerbahçe

Gaziantep FK-Beşiktaş

Adana Demirspor-VavaCars Fatih Karagümrük

Kasımpaşa-Demir Grup Sivasspor

Konyaspor-Alanyaspor

Atakaş Hatayspor-Giresunspor

16. hafta:

Alanyaspor-Yukatel Kayserispor

VavaCars Fatih Karagümrük-Trabzonspor

Beşiktaş-Adana Demirspor

Demir Grup Sivasspor-Galatasaray

MKE Ankaragücü-Ümraniyespor

Medipol Başakşehir-Fraport TAV Antalyaspor

İstanbulspor-Kasımpaşa

Fenerbahçe-Atakaş Hatayspor

Giresunspor-Gaziantep FK

17. hafta:

Fraport TAV Antalyaspor-Fenerbahçe

Ümraniyespor-Atakaş Hatayspor

Galatasaray-MKE Ankaragücü

Trabzonspor-Giresunspor

Gaziantep FK-Medipol Başakşehir

Adana Demirspor-İstanbulspor

Kasımpaşa-Alanyaspor

Konyaspor-Demir Grup Sivasspor

Yukatel Kayserispor-VavaCars Fatih Karagümrük

18. hafta:

Alanyaspor-Trabzonspor

VavaCars Fatih Karagümrük-Konyaspor

Beşiktaş-Kasımpaşa

MKE Ankaragücü-Yukatel Kayserispor

Medipol Başakşehir-Adana Demirspor

İstanbulspor-Gaziantep FK

Fenerbahçe-Galatasaray

Giresunspor-Ümraniyespor

Atakaş Hatayspor-Fraport TAV Antalyaspor

19. hafta:

Fraport TAV Antalyaspor-Giresunspor

Ümraniyespor-İstanbulspor

Galatasaray-Atakaş Hatayspor

Trabzonspor-Medipol Başakşehir

Gaziantep FK-Fenerbahçe

Adana Demirspor-MKE Ankaragücü

Kasımpaşa-VavaCars Fatih Karagümrük

Konyaspor-Beşiktaş

Yukatel Kayserispor-Demir Grup Sivasspor