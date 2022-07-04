Süper Lig fikstürü çekildi

Ligde yeni sezon 5, 6, 7 ve 8 Ağustos tarihlerinde yapılacak maçlarla başlayacak ve 21 Kasım - 18 Aralık 2022 tarihlerinde Katar'da düzenlenecek FIFA Dünya Kupası nedeniyle 13 Kasım Pazar gününden itibaren lige ara verilecek.
23 Aralık'tan itibaren tekrar devam edilecek sezon, 28 Mayıs 2023'te sona erecek. Bu sezon 16, 17 ve 22. hafta müsabakaları hafta içi oynanacak.
TFF Başkanı Mehmet Büyükekşi: Çözüm bekleyen 6 ana konuyu, vakit kaybetmeden hemen hayata geçirdik
Kulüp temsilcileri ve TFF yöneticilerinin hazır bulunduğu fikstür çekimi öncesi bir konuşma yapan TFF Başkanı Mehmet Büyükekşi, TFF yeni yönetimi olarak 16 Haziran'da göreve geldiklerini ve tam 18 gündür iş başında olduklarını belirterek, şunları söyledi:
"Ancak kısa zamanda çok önemli adımlar attık. Göreve gelmeden önce yaptığımız çalışmalarımız ve tespitlerimize göre acil çözüm bekleyen 6 ana konuyu, vakit kaybetmeden hemen hayata geçirdik. Birincisi, yabancı futbolcu uygulamasını 1 yıl aynı şekilde devam ettirme kararı aldık. 18 yaş altı 3 tane milli oyuncuyu yeni sezonda Süper Lig ekiplerine katabilecek. İkincisi, kulüp harcama limitlerine yeni düzenleme getirdik. Üçüncüsü, kangren haline gelmiş yayın ihalesini çok kısada sürede bitirerek sözleşmeyi imzaladık. Dördüncüsü, vergi borçlarında muafiyeti bu dönem için gerçekleştirdik. Beşincisi, rezerv ligi başlattık. Altıncısı, deplasman yasağını kaldırdık, yüzde 30'a kadar izin verilmesini sağladık."
Özellikle çözüm odaklı çalışmalar yaptıklarını ve bunları kamuoyuyla paylaşacaklarını aktaran Büyükekşi, "Gündemdeki en önemli konulardan birisi de fikstürünü çekeceğimiz Spor Toto Süper Lig değerini arttırabilmek. Çünkü biliyoruz ki ligin kalitesini, marka değerini arttırırsak amaçlarımıza ulaşmamız çok daha kolay olacak. TFF olarak çok önemli hedefler koyduk. Dijitalleşmeyle ilgili önemli çalışmalarımız var. Acil çözüm bekleyen konularda önemli adımlar atacağız, lige değer katacak projeler için çalışmalar yürütüyoruz." dedi.
Süper Lig'in izlenme bilirliğini arttırabilmek için bir çok çalışma yaptıklarını ve 105 ülkede izlenme sayısı olan yayıncı kuruluşun 150 ülkede yayın yapması için bir hedef koyduklarını dile getiren Büyükekşi, şöyle devam etti:
"Bu sayı çok önemli. Sayıyı arttırmayı arzu ediyoruz çünkü Bein Sports global bir marka ve futbol yayıncılığında uluslararası bir değer. Kulüplerimize de gelir kaynakları nasıl yapabiliriz, onun için ayrıca çalışmalar yapıyoruz. Bu projelerden biri de geçen gün açıkladığım konser projesi. Başkanlık yaptım ben de, Anadolu kulüplerinde seyirci sayılarımızın az olduğunu yaşadım. O yüzden farklı etkinliklerle seyirci sayısını ve geliri artırmak için önemli çalışmalar hedefliyoruz. Başlangıç ayağı olarak da fikstür çekimimiz onurlandıran sanatçı Göksel'e çok teşekkür ediyorum."
"Yeni sezonla birlikte yeni bir kültür oluşturmak istiyoruz"
"Süper Lig'de, başlayan yeni sezonla birlikte yeni bir kültür oluşturmak istiyoruz." diyen Büyükekşi, kadınların daha çok maça geldiği, hakemlerin değil futbol güzelliklerinin ve kalitesinin konuşulduğu bir futbol iklimi hedeflediklerini vurguladı. Büyükekşi, "Bunun içinde Fair-Play'e, güzel hareketlere prim veren anlayışımız olacak. Güzel oyunu daima desteklemek istiyoruz. Tüm kulüplerimizin de Fair-Play konusunda aynı doğrultuda hareket edeceğine inanıcım tam. Adil bir spor anlayışı sonucu ulaşılan zaferde çok büyük onur var." diye konuştu.
Mehmet Büyükekşi, yeni sezonda her şeyin çok farklı olmasını umut ettiğini ve bunu kulüplerle birlikte başaracağını da kaydederek, fikstürün herkese hayırlı olmasını diledi.
TFF tarihinde ilk
TFF tarihinde ilk kez bir fikstür çekimini bir kadın yaptı. Şarkıcı Göksel, takımları temsil eden topların bulunduğu kavanozun başına geçerek seçim yaptı. Fikstürde çıkan takımların yöneticileri de video izletildikten sonra sahneye çağrıldı.
Bir şarkısını da söyleyen Göksel, "Bütün Türk kadınları adına buradayım. Güzel bir kadere, kısmete elçiyim, bu benim için onur. Umarım harika bir sezon geçiririz." dedi.
Daha sonra çekilecek fikstür ve uygulamalarla ilgili bilgi verildi. Yeni sezon fikstüründe uygulanacak yeni kararlar şöyle sıralandı:
- Fikstür anahtarı sezon boyu simetrik olacak, hiç bir takım sezon boyunca birbirini takip etmeyecek.
- Fenerbahçe ve Galatasaray takımlarından, aynı anda sadece iki tanesi iç sahada olacak.
- Hiç bir takım üst üste iç saha veya deplasman maçı yapmayacak.
- Derbilerden biri iç sahada diğeri deplasmanda olacak, üç takımdan ikisi birbiriyle oynarken diğer takım Trabzonspor'la maç yapamayacak.
- Avrupa turnuvalarında yer alacak takımlar, ligin 1, 3, 6, 9 ve 12. haftaları arasında birbirleriyle karşılaşamayacaklar.
- Derbiler üst üste ardışık haftalara denk gelemeyecek.
- Hiç bir takım, 4 büyük takımla üst üste karşılaşamayacak.
- 8 İstanbul takımından sadece 5 tanesinin içerde oynaması sağlanacak.
- 6 farklı torba oluşturuldu. Şampiyonlar Ligi ekipleri Trabzonspor ve Fenerbahçe bir torbada, Avrupa Ligi ve Konferans Ligi ekipleri bir torbada, İstanbul takımları Galatasaray ve Beşiktaş bir torbada, İstanbulspor ve Kasımpaşa bir torbada, Ümraniyespor ve Karagümrükspor bir torbada, kalan 8 takım da başka bir torbada numara çekilecek.
Ligde ilk yarının fikstürü şöyle:
1. hafta:
Fraport TAV Antalyaspor-Galatasaray
VavaCars Fatih Karagümrük-Alanyaspor
Beşiktaş-Yukatel Kayserispor
Demir Grup Sivasspor-Gaziantep FK
MKE Ankaragücü-Konyaspor
Medipol Başakşehir-Kasımpaşa
İstanbulspor-Trabzonspor
Fenerbahçe-Ümraniyespor
Giresunspor-Adana Demirspor
2. hafta:
Alanyaspor-Beşiktaş
Ümraniyespor-Fraport TAV Antalyaspor
Galatasaray-Giresunspor
Trabzonspor-Atakaş Hatayspor
Gaziantep FK-MKE Ankaragücü
Adana Demirspor-Demir Grup Sivasspor
Kasımpaşa-Fenerbahçe
Konyaspor-Medipol Başakşehir
Yukatel Kayserispor-İstanbulspor
3. hafta:
Fraport TAV Antalyaspor-Trabzonspor
Ümraniyespor-Galatasaray
Beşiktaş-VavaCars Fatih Karagümrük
Demir Grup Sivasspor-Alanyaspor
Medipol Başakşehir-Yukatel Kayserispor
İstanbulspor-Konyaspor
Fenerbahçe-Adana Demirspor
Atakaş Hatayspor-Gaziantep FK
4. hafta:
Alanyaspor-İstanbulspor
VavaCars Fatih Karagümrük-MKE Ankaragücü
Beşiktaş-Demir Grup Sivasspor
Trabzonspor-Galatasaray
Gaziantep FK-Fraport TAV Antalyaspor
Adana Demirspor-Ümraniyespor
Kasımpaşa-Atakaş Hatayspor
Konyaspor-Fenerbahçe
Yukatel Kayserispor-Giresunspor
5. hafta
Fraport TAV Antalyaspor-Kasımpaşa
Ümraniyespor-Trabzonspor
Galatasaray-Gaziantep FK
Demir Grup Sivasspor-VavaCars Fatih Karagümrük
MKE Ankaragücü-Beşiktaş
Medipol Başakşehir-Alanyaspor
Fenerbahçe-Yukatel Kayserispor
Giresunspor-Konyaspor
Atakaş Hatayspor-Adana Demirspor
6. hafta:
Alanyaspor-MKE Ankaragücü
VavaCars Fatih Karagümrük-Giresunspor
Beşiktaş-Medipol Başakşehir
Demir Grup Sivasspor-İstanbulspor
Gaziantep FK-Ümraniyespor
Adana Demirspor-Trabzonspor
Kasımpaşa-Galatasaray
Konyaspor-Atakaş Hatayspor
Yukatel Kayserispor-Fraport TAV Antalyaspor
7. hafta:
Fraport TAV Antalyaspor-Adana Demirspor
Ümraniyespor-Kasımpaşa
Galatasaray-Konyaspor
Trabzonspor-Gaziantep FK
MKE Ankaragücü-Demir Grup Sivasspor
Medipol Başakşehir-VavaCars Fatih Karagümrük
İstanbulspor-Beşiktaş
Fenerbahçe-Alanyaspor
Atakaş Hatayspor-Yukatel Kayserispor
8. hafta:
Alanyaspor-Giresunspor
VavaCars Fatih Karagümrük-İstanbulspor
Beşiktaş-Fenerbahçe
Demir Grup Sivasspor-Atakaş Hatayspor
MKE Ankaragücü-Medipol Başakşehir
Adana Demirspor-Galatasaray
Kasımpaşa-Gaziantep FK
Konyaspor-Ümraniyespor
Yukatel Kayserispor-Trabzonspor
9. hafta:
Fraport TAV Antalyaspor-Konyaspor
Ümraniyespor-Yukatel Kayserispor
Trabzonspor-Kasımpaşa
Gaziantep FK-Adana Demirspor
Medipol Başakşehir-Demir Grup Sivasspor
İstanbulspor-MKE Ankaragücü
Fenerbahçe-VavaCars Fatih Karagümrük
Giresunspor-Beşiktaş
Atakaş Hatayspor-Alanyaspor
10. hafta:
Alanyaspor-Fraport TAV Antalyaspor
VavaCars Fatih Karagümrük-Atakaş Hatayspor
Beşiktaş-Trabzonspor
Demir Grup Sivasspor-Giresunspor
MKE Ankaragücü-Fenerbahçe
Medipol Başakşehir-İstanbulspor
Kasımpaşa-Adana Demirspor
Konyaspor-Gaziantep FK
Yukatel Kayserispor-Galatasaray
11. hafta:
Fraport TAV Antalyaspor-İstanbulspor
Ümraniyespor-VavaCars Fatih Karagümrük
Galatasaray-Alanyaspor
Trabzonspor-Demir Grup Sivasspor
Adana Demirspor-Konyaspor
Kasımpaşa-Yukatel Kayserispor
Fenerbahçe-Medipol Başakşehir
Giresunspor-MKE Ankaragücü
Atakaş Hatayspor-Beşiktaş
12. hafta:
Alanyaspor-Gaziantep FK
VavaCars Fatih Karagümrük-Galatasaray
Beşiktaş-Ümraniyespor
Demir Grup Sivasspor-Fraport TAV Antalyaspor
MKE Ankaragücü-Atakaş Hatayspor
Medipol Başakşehir-Fenerbahçe
Konyaspor-Kasımpaşa
Yukatel Kayserispor-Adana Demirspor
13. hafta:
Fraport TAV Antalyaspor-VavaCars Fatih Karagümrük
Ümraniyespor-Alanyaspor
Galatasaray-Beşiktaş
Trabzonspor-Konyaspor
Gaziantep FK-MKE Ankaragücü
Fenerbahçe-Demir Grup Sivasspor
Giresunspor-İstanbulspor
Atakaş Hatayspor-Medipol Başakşehir
14. hafta:
Alanyaspor-Adana Demirspor
VavaCars Fatih Karagümrük-Gaziantep FK
Beşiktaş-Fraport TAV Antalyaspor
Demir Grup Sivasspor-Ümraniyespor
MKE Ankaragücü-Trabzonspor
Medipol Başakşehir-Galatasaray
İstanbulspor-Atakaş Hatayspor
Fenerbahçe-Giresunspor
Yukatel Kayserispor-Konyaspor
15. hafta:
Fraport TAV Antalyaspor-MKE Ankaragücü
Ümraniyespor-Medipol Başakşehir
Galatasaray-İstanbulspor
Trabzonspor-Fenerbahçe
Gaziantep FK-Beşiktaş
Adana Demirspor-VavaCars Fatih Karagümrük
Kasımpaşa-Demir Grup Sivasspor
Konyaspor-Alanyaspor
Atakaş Hatayspor-Giresunspor
16. hafta:
Alanyaspor-Yukatel Kayserispor
VavaCars Fatih Karagümrük-Trabzonspor
Beşiktaş-Adana Demirspor
Demir Grup Sivasspor-Galatasaray
MKE Ankaragücü-Ümraniyespor
Medipol Başakşehir-Fraport TAV Antalyaspor
İstanbulspor-Kasımpaşa
Fenerbahçe-Atakaş Hatayspor
Giresunspor-Gaziantep FK
17. hafta:
Fraport TAV Antalyaspor-Fenerbahçe
Ümraniyespor-Atakaş Hatayspor
Galatasaray-MKE Ankaragücü
Trabzonspor-Giresunspor
Gaziantep FK-Medipol Başakşehir
Adana Demirspor-İstanbulspor
Kasımpaşa-Alanyaspor
Konyaspor-Demir Grup Sivasspor
Yukatel Kayserispor-VavaCars Fatih Karagümrük
18. hafta:
Alanyaspor-Trabzonspor
VavaCars Fatih Karagümrük-Konyaspor
Beşiktaş-Kasımpaşa
MKE Ankaragücü-Yukatel Kayserispor
Medipol Başakşehir-Adana Demirspor
İstanbulspor-Gaziantep FK
Fenerbahçe-Galatasaray
Giresunspor-Ümraniyespor
Atakaş Hatayspor-Fraport TAV Antalyaspor
19. hafta:
Fraport TAV Antalyaspor-Giresunspor
Ümraniyespor-İstanbulspor
Galatasaray-Atakaş Hatayspor
Trabzonspor-Medipol Başakşehir
Gaziantep FK-Fenerbahçe
Adana Demirspor-MKE Ankaragücü
Kasımpaşa-VavaCars Fatih Karagümrük
Konyaspor-Beşiktaş
Yukatel Kayserispor-Demir Grup Sivasspor