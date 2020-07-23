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Süper Lig esintisi

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Esentepe, son haftalardaki çıkışını play off maçlarının ilkinde de sürdürürken, Süper Lige yükselme yolunda şansını artırdı

Süper Lig esintisi
Richard BEALE
K-PET Birinci Lig play off maçları başlarken Kılıçali Kahraman yönetimindeki Esentepe, son haftalardaki çıkışını play off maçlarının ilkinde de sürdürürken, Süper Lige yükselme yolunda şansını artırdı.
Mustafa Öztugay, Halil Erdem Canaloğlu, Ahmet Genç hakem üçlüsünün yönettiği Şht Şevket Kadir Stadındaki maç, baştan sona Esentepe üstünlüğünde geçti.
Esentepe ilk devrede Eray, Şükrü ve Hüseyin Deynekli’nin golleriyle 3-0 öne geçerken, ikinci devrede Yakup, skoru 4-0 yaptı. Yalova, Ahmet Hasan ile skoru 4-1 yaparken, son sözü Orhan Bayandursun söyledi. 5-1
 
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