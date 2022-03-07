Süper Lig'e göz kırpıyorlar

Spor Toto 1.Lig'de bitime 10 hafta kaldı. Ligin zirvesinde yer alan MKE Ankaragücü ve ikinci sıradaki Bereket Sigorta Ümraniyespor rakipleriyle puan farkını açmaya başladı

Spor Toto 1. Lig'den Süper Lig'e hangi iki takım doğrudan yükselecek? Bu soru yanıtını 10 hafta sonra bulacak. Ancak şimdiden bazı takımlar önemli yol katetti.

MKE Ankaragücü ve Bereket Sigorta Ümraniyespor, Türkiye'nin 1 numaralı ligine yükselme yolunda avantaj sağladı.

Her iki ekip de rakipleriyle farkı açmaya başladı. 58 puanla zirvede yer alan MKE Ankaragücü, 6 haftadır liderlik koltuğunda oturuyor.

Geçen sezon Süper Lig'e veda eden Başkent ekibi, 1 sezonluk hasreti bitirmeye yakın. Sarı-lacivertliler; 3. sıradaki Royal Hastanesi Bandırmaspor ve 1 maçı eksik İstanbulspor'un 12 puan önünde yer alıyor.

MKE Ankaragücü'nün en yakın takipçisi Bereket Sigorta Ümraniyespor ise 55 puanla ikinci sırada. İstanbul temsilcisi, 47 golle ligin en fazla gol atan takımı konumunda bulunuyor.

Recep Uçar'ın ekibi, avantajını kullanarak Süper Lig'e doğrudan yükselmeyi planlıyor.

Royal Hastanesi Bandırmaspor, İstanbulspor, Büyükşehir Belediye Erzurumspor ve Eyüpspor ise play-off hattında yer alıyor.

YılportSamsunspor ve Adanaspor da play-off hattına girmek için mücadele ediyor.

